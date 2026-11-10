إندريك لا يستبعد إمكانية الرحيل عن «ريال مدريد» في يناير

لم يستبعد المهاجم البرازيلي إندريك إمكانية الرحيل مجدداً عن ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ سعياً للحصول على مزيد من الوقت في أرض الملعب، وفق ما أفاد، الثلاثاء، من سنغافورة على هامش المباراة الودية لبلاده ضد اليابان.

وقال المهاجم، البالغ من العمر 20 عاماً: «لا أعرف ما الذي سيحدث في يناير (كانون الثاني) المقبل. كل ما أطلبه هو أن يتحقق الأفضل لمسيرتي. ما كُتب أن يحدث سيحدث».

وأضاف: «ما زلت صغير السن. أبلغ من العمر 20 عاماً فقط، وسأرى ما الذي سيحدث. أريد فقط أن ألعب، أن أكون سعيداً، أن أساعد زملائي، وأن أسجل الأهداف وأصنعها، كما فعلت في ليون حيث عشت أفضل فترات حياتي».

وفي النصف الثاني من الموسم الماضي، وفي ظل تهميشه في ريال مدريد، أُعيرَ إندريك إلى ليون الفرنسي، في تجربة موفقة فتحت له أبواب منتخب البرازيل الذي شارك معه في كأس العالم، الصيف الماضي، بأميركا الشمالية.

وخلال فترته مع ليون، سجل 8 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة في 21 مباراة.

وأقرّ بأنه يدرك حجم المنافسة الشديدة على المراكز الهجومية في ريال، قائلاً: «إنه لشرف لي أن أكون في ريال مدريد. لكنني أعلم أن هناك في مركزي أحد أفضل اللاعبين في العالم، (الفرنسي) كيليان مبابي، ونعرف جميعاً أنه (مرشح لأن يصبح) من الفائزين بالكرة الذهبية».

وبعد تعرضه لإصابة في بداية الموسم، لم يشارك إندريك سوى في 141 دقيقة إجمالاً، خاض خلالها 4 مباريات في الدوري الإسباني، و3 في دوري أبطال أوروبا، مسجلاً هدفاً واحداً فقط.

ورغم محدودية الوقت الذي أمضاه على أرض الملعب، أشاد إندريك بمدربه الجديد في النادي الملكي، البرتغالي جوزيه مورينيو، قائلاً: «مورينيو شخص أضع فيه ثقة كبيرة. يأتيني كل يوم ويسألني كيف حالك، لكن ليس بشأن كرة القدم، بل دائماً بشأن حياتي الشخصية. أقدِّر ذلك كثيراً. إنه من أوائل المدربين الذين بادروا إلى الحديث معي وجعلوني أشعر بأنني مرحَّب بي حقاً. أنا ممتن له جداً».

ويتواجه المنتخب البرازيلي مع نظيره الياباني ودياً، السبت، بعدما كان قد تغلّب عليه بصعوبة في دور الـ32 لكأس العالم، هذا الصيف، بنتيجة 2-1.

وبعد لقاء اليابان بـ3 أيام، يتواجه «سيليساو» مع منتخب سنغافورة.