العاصمة الإيطالية تعيش إحدى أزهى فتراتها الكروية

تعيش العاصمة الإيطالية أزهى فتراتها الكروية، مع الأمل في أن يستمر ذلك حتى نيلها اللقب للمرة الأول منذ 2001، بعدما دخل دوري «سيري أ» النافذة الدولية، ولاتسيو وروما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الهزيمة هذا الموسم.

ورغم تعثره أمام نابولي 1-1 في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بقي لاتسيو، الحالم بلقبه الأول منذ عام 2000 -أي قبل عام من اللقب الثالث والأخير لجاره اللدود روما- في الصدارة برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة عن إنتر بطل الموسم الماضي، ونقطتين عن «جيالوروسي» الثالث.

وكتب لاتسيو وروما صفحة جديدة في الدوري الإيطالي؛ إذ لم يسبق أن نجح فريقان من المدينة نفسها في المحافظة على سجلهما الخالي من الخسارة في المراحل الـ11 الأولى، في إنجاز أفلت حتى من عملاقي ميلانو، ميلان وإنتر.

رغم تعثره أمام نابولي 1-1 في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بقي لاتسيو الحالم بلقبه الأول منذ عام 2000 في الصدارة (رويترز)

ما حصل حتى المرحلة الحادية عشرة يشكل رسالة قوية تهدد هيمنة أندية الشمال على الدوري.

ورغم أن توقعات شركة «أوبتا» للإحصاءات تمنح روما 18 في المائة فقط كفرصة للفوز بالدوري، مقابل 10 في المائة للاتسيو، فإن مدربي الفريقين يواصلان تغذية أحلام الجماهير.

ولا يخفي جان بييرو غاسبيريني طموحه مع روما الذي فاز بلقبه الأخير عام 2001 بقيادة فابيو كابيلو، قائلاً: «لم أوقِّع مع النادي من أجل القبول بالمركز الثاني»، بينما يواصل نظيره في لاتسيو جينارو غاتوزو التعامل بحذر مع الوضع، قائلاً إن الهدف الأول بالنسبة له -كمرحلة أولية- يبقى الوصول إلى حاجز الأربعين نقطة قبل التفكير في أي شيء آخر.

وبعد سنوات كان فيها أحد الفريقين يتقدم بينما يتراجع الآخر، يقف لاتسيو وروما اليوم جنباً إلى جنب في القمة.

ولم يسبق للاتسيو أن بقي من دون خسارة بعد أول 11 مرحلة سوى مرة واحدة، كانت في موسم 1972-1973 بقيادة المدرب الراحل تومازو مايستريلي، قبل أن يحقق النادي أول لقب دوري في تاريخه في الموسم التالي.

لاتسيو وروما... لم يسبق أن نجح فريقان من المدينة نفسها في المحافظة على سجلهما الخالي من الخسارة في المراحل الـ11 الأولى (أ.ف.ب)

كما أن رصيد 29 نقطة يمثل أفضل بداية في تاريخ النادي بعد 11 مباراة، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 28 نقطة الذي تحقق تحت قيادة سيموني إينزاغي في موسم 2017-2018.

وسجل لاتسيو 25 هدفاً حتى الآن، في رقم لم يبلغه ولم يتجاوزه بعد 11 مرحلة سوى مرتين سابقاً: موسم 1942-1943 (25 هدفاً) وموسم 2017-2018 (31 هدفاً).

في المقابل، يملك روما أقوى هجوم في الدوري برصيد 31 هدفاً، وبات رابع فريق فقط خلال الأعوام الـ65 الأخيرة يتجاوز حاجز 30 هدفاً بعد أول 11 مرحلة؛ حسب تقرير لصحيفة «كورييري ديلو سبورت»، بعد يوفنتوس (33 هدفاً)، ونابولي (32 هدفاً)، ولاتسيو (31 هدفاً) التي حققت جميع هذه الأرقام في الموسم نفسه 2017-2018.

وفي دراسة فنية نشرتها الصحيفة ذاتها، يقوم مشروع غاسبيريني على ضغط رجل لرجل في مختلف أرجاء الملعب، ومشاركة جماعية في العملية الهجومية، وهو ما انعكس بوجود 14 لاعباً مختلفاً على قائمة الهدافين.

كتب لاتسيو صفحة جديدة في الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)

وتظهر قوة روما الهجومية في أن الفريق سجل ما معدله 3.37 هدف في المباراة الواحدة خلال انتصاراته الثمانية بالدوري.

أما في حسابات جميع المسابقات، أحرز «جيالوروسي» 41 هدفاً في 15 مباراة فقط، بينما احتاج إلى 30 مباراة كاملة خلال موسم 2025-2026 للوصول إلى العدد ذاته.

كما يتصدر روما ترتيب الفرق الأكثر حفاظاً على نظافة الشباك بست مباريات، بينما يمتلك لاتسيو أقوى دفاع في البطولة بعدما استقبل 9 أهداف فقط، مقابل 10 أهداف لروما.

وفي ظل هذه الأرقام والمعطيات، ستكون الأنظار شاخصة في 13 ديسمبر (كانون الأول) إلى موقعة ديربي العاصمة التي قد تكون مفصلية في سباق اللقب.

ويصل روما إلى هذه الموقعة بعد برنامج مزدحم يشمل مواجهات أمام بارما، وباريس سان جيرمان الفرنسي (دوري أبطال أوروبا)، ومونتسا، وبولونيا، ثم سبورتينغ البرتغالي (دوري الأبطال).

أما لاتسيو، فسيستفيد من جدول أقل ضغطاً نسبياً، مع مباريات أمام ليتشي وتورينو وأتالانتا.

وفي ظل تقارب المستويات والطموحات، ستكون إدارة الجهد البدني وتجنب الإصابات من العوامل الحاسمة في تحديد ما إذا كانت أحلام العاصمة ستتحول إلى واقع مع نهاية الموسم.