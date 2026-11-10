فينغر يدرس منافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339608-%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7
بعض مؤيديه لا يمانعون فوزه بالرئاسة ثم تنحيه قبل إكمال ولاية تمتد لأربع سنوات (د.ب.أ)
يدرس الفرنسي أرسين فينغر، المدرب السابق لآرسنال ورئيس إدارة تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الترشح لمنافسة جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل، في خطوة قد تشكل تحدياً جدياً لمساعي السويسري للفوز بولاية رابعة وأخيرة.
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن شخصيات بارزة في كرة القدم الأوروبية تضغط منذ أسابيع على فينغر لخوض السباق، فيما بدأ الفرنسي، البالغ 77 عاماً، التفكير جدياً في الترشح، رغم التساؤلات المتعلقة بقدرته على قيادة كرة القدم العالمية لفترة طويلة. وأبلغ مقربون منه «بي بي سي» بأن بعض مؤيديه لا يمانعون فوزه بالرئاسة ثم تنحيه قبل إكمال ولاية تمتد لأربع سنوات.
وتأتي احتمالات ترشح فينغر في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة، على خلفية ردود الفعل الغاضبة تجاه مشروعه المتعثر لبيع حصص تجارية في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وهو المقترح الذي أثار انتقادات بشأن آلية إعداده ومستوى الشفافية في اتخاذ القرار داخل «فيفا».
وكان إنفانتينو قد اعتذر خلال اجتماع سابق لمجلس الاتحاد عن التخلي عن المشروع، لكنه لم يقدم توضيحات بشأن كيفية إعداد الخطة، مطالباً أعضاء المجلس بإرسال أسئلتهم مكتوبة. كما منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نظيره الدولي مهلة حتى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، للكشف عن تفاصيل المقترح والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بآلية اتخاذ القرار.
ورغم الأزمة، لا يزال إنفانتينو يحتفظ بدعم واسع في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وأكد أخيراً أنه يحظى بتأييد «الغالبية العظمى» من أسرة كرة القدم العالمية. كما حصل الشهر الماضي على دعم الاتحادات الوطنية الأفريقية الـ54، بعد تعهده بزيادة التمويل المخصص لتطوير اللعبة في القارة.
وقد يشكل دخول فينغر السباق اختباراً لهذا الدعم، خصوصاً أنه يحظى بمساندة متوقعة من «يويفا»، الذي يقود المعارضة الأوروبية لإنفانتينو، إلى جانب مكانته الواسعة في عالم كرة القدم. ومع ذلك، لا يزال مقربون من الفرنسي يعتقدون أن الرئيس الحالي سيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية جديدة.
وكان فينغر قد ابتعد عن مشروع بيع الحصص التجارية، رغم علاقته التقليدية الجيدة بإنفانتينو، مؤكداً أنه لم يشارك في إعداد الخطة، وأنه علم بها للمرة الأولى عبر التقارير الإعلامية، مضيفاً أن قرار سحبها كان ضرورياً، ومشدداً على أهمية وجود اتحاد دولي مستقل يعمل بشفافية ونزاهة.
ومنذ انضمامه إلى «فيفا» عام 2019، أثار فينغر جدلاً في عدد من الملفات؛ أبرزها مقترح إقامة كأس العالم كل عامين، والتعديلات المحتملة على قانون التسلل المعروفة باسم «التسلل بهامش الضوء»؛ لكنه يتمتع في المقابل بحضور دولي واسع، لا سيما في أفريقيا، حيث اكتسب شعبية خلال مسيرته التدريبية مع آرسنال لدعمه اللاعبين الأفارقة، كما حظي تأييده توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً بترحيب في القارة، باعتباره فرصة لتعزيز حضور الدول خارج القوى التقليدية في كرة القدم.
ومن المقرر إغلاق باب تأكيد الترشح في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل الانتخابات المقررة في مارس، وكان مدافع توتنهام السابق رامون فيغا أول من أعلن نيته خوض السباق في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما أعلن الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما عزمه الترشح أيضاً.
دراسة: الليبراليون يفضِّلون ميسي... والمحافظون يميلون إلى رونالدو
الصراع بين عشاق رونالدو وميسي يمتد إلى السياسة (الشرق الأوسط)
طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، فكرة غير مألوفة، تمثلت في تعيين دانا وايت، الرجل الذي يقف خلف بطولتَي الفنون القتالية المختلطة: «يو إف سي» و«باور سلاب»، متحدثاً باسم البيت الأبيض، في خطوة تعكس مدى التشابك المتزايد بين الرياضة والسياسة في الولايات المتحدة.
وحسب تقرير لشون إنغل، نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، الثلاثاء، فإن ترمب أعلن عبر منصته «تروث سوشيال» رغبته في إسناد المنصب إلى الرئيس التنفيذي لـ«يو إف سي»، الذي وصفه بأنه «مقاتل ومحارب عنيف»، مقترحاً انضمام 6 من مقاتليه إليه «للدفاع عنا في مواجهة اليسار المجنون».
ورغم تراجع ترمب عن الفكرة بحلول الأحد، فإن ردود الفعل المستقطبة بشأنها، والعلاقة المتنامية بين «يو إف سي» والحركة السياسية المؤيدة لترمب المعروفة باسم «ماغا»، أعادتا طرح سؤال بدأ الباحثون في استكشافه: هل أصبحت توجهاتنا السياسية تؤثر بصورة متزايدة في الرياضات التي نشاهدها ونمارسها؛ بل وحتى في اللاعبين الذين نشجعهم؟
لطالما ارتبطت الرياضة بالسياسة، منذ المواجهة الثانية بين الملاكمَين جو لويس وماكس شميلينغ عام 1938، التي تحولت إلى مواجهة رمزية بين الديمقراطية والفاشية، مروراً بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وصولاً إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن الرياضة احتفظت أيضاً بمكانتها، بوصفها مساحة تجمع اليمين واليسار، والشباب وكبار السن، والأغنياء والفقراء. غير أن الاستقطاب السياسي المتصاعد ربما بدأ يغيِّر هذه الصورة، إلى درجة أن المواقف السياسية قد تؤثر حتى في الاختيار بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
ففي دراسة حديثة أجراها أكاديميون في سنغافورة، وشملت أكثر من 10 آلاف شخص من 26 دولة، طُلب من المشاركين تحديد اللاعب الذي يفضلونه بين ميسي ورونالدو.
وأظهرت النتائج أن السن والجنس والمستوى التعليمي والطبقة الاجتماعية والاهتمام بالسياسة، لم تكن عوامل ذات قدرة إحصائية مهمة على التنبؤ بتفضيل أحد اللاعبين.
أما العامل الذي برز بصورة لافتة فكان التوجه السياسي؛ إذ وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر ليبرالية مقارنة بالمتوسط الوطني في بلدانهم كانوا أكثر ميلاً، وبدرجة ذات دلالة إحصائية، إلى تفضيل ميسي.
ولا تقدم الدراسة تفسيراً حاسماً لهذه العلاقة، وإن كانت تطرح تساؤلات حول احتمال ارتباط صورة رونالدو لدى المحافظين بقيم العمل الجاد والانضباط، مقابل انجذاب الليبراليين إلى موهبة ميسي الطبيعية وبنيته الجسدية الأصغر نسبياً.
ومن اللافت أن الدراسة أُجريت قبل أشهر من زيارة رونالدو للبيت الأبيض العام الماضي، ما يستبعد أن تكون تلك الزيارة قد أثرت في إجابات المشاركين.
وكشفت النتائج أيضاً عن اختلافات جغرافية واضحة في شعبية النجمين؛ إذ تصدرت إندونيسيا وتركيا والمكسيك ومصر قائمة الدول الأكثر ميلاً إلى رونالدو، تلتها البرتغال وسنغافورة والصين.
في المقابل، حظي ميسي بأعلى مستويات التأييد في كوريا الجنوبية والأرجنتين، ثم فنلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
ولم تتوقف الدراسة عند التصنيفات السياسية التقليدية؛ بل اختبرت مواقف المشاركين تجاه الحكم السلطوي، من خلال سؤالهم عن مدى تأييدهم لفكرة وجود «زعيم قوي لا يحتاج إلى الانشغال بالبرلمان والانتخابات» بوصفها طريقة لإدارة البلاد.
وأظهرت الإجابات أن المشاركين الأكثر تأييداً لهذا النموذج من الحُكم كانوا أكثر ميلاً إلى تفضيل رونالدو.
كما توصل الباحثون إلى نتيجة أخرى، مفادها أن الأشخاص الذين يستهلكون مستويات أعلى من الأخبار عبر مقاطع الفيديو القصيرة كانوا أكثر ميلاً، وبدرجة ذات دلالة إحصائية، إلى اختيار النجم البرتغالي.
وتفتح هذه النتائج باباً لفهم العلاقة بين الثقافة السياسية والخيارات الرياضية، وإن كانت تعكس ارتباطات إحصائية لا تثبت أن المواقف السياسية هي السبب المباشر وراء تشجيع أحد اللاعبين.
وفي الولايات المتحدة، تظهر مؤشرات أخرى على اختلاف التفضيلات الرياضية بين المحافظين والليبراليين.
فقد أجرى عالم الاجتماع جوشوا وودز دراسة اعتمدت على بيانات مؤشرات البحث في «غوغل»، ونسب التصويت لدونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، لاستكشاف العلاقة بين التوجهات السياسية وشعبية 53 رياضة.
ووجد أن الرياضات التقليدية، مثل كرة القدم الأميركية، والبيسبول، وكرة السلة، إلى جانب مسابقات رعاة البقر والتشجيع الرياضي، كانت أكثر شعبية في المناطق التي منحت ترمب نسباً أعلى من الأصوات مقارنة بالمناطق التي دعمت جو بايدن.
أما التزلج الفني على الجليد، وركوب الأمواج، ورياضة «ألتيميت فريسبي»، إلى جانب كرة القدم والتنس، فكانت أكثر شعبية بصورة ملحوظة في المناطق الليبرالية.
وتناولت الدراسة، التي حملت عنوان «الرياضة الحمراء والرياضة الزرقاء: الآيديولوجيا السياسية وشعبية الرياضات في الولايات المتحدة»، تفسيراً محتملاً لهذه الاختلافات، يتمثل في أن المحافظين يمنحون التقاليد والامتثال للأعراف أهمية أكبر من الليبراليين، وقد يكونون أقل استعداداً لتجربة الرياضات الجديدة أو البديلة أو الأقل مكانة اجتماعية.
لكن المفاجأة الأكبر بالنسبة إلى وودز كانت كرة القدم، التي أصبحت رياضة راسخة نسبياً في الولايات المتحدة، ومع ذلك ظلت أكثر ارتباطاً بالمناطق الليبرالية.
وقال الباحث: «بالنسبة إليَّ، كانت النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام في دراستنا هي العلاقة السلبية القوية بين حصة ترمب من الأصوات والاهتمام بكرة القدم».
وأوضح أن المناطق التي أظهرت اهتماماً أكبر بكرة القدم كانت أقل ميلاً بصورة ملحوظة إلى التصويت لترمب.
أما في أوروبا، فلا تزال الأدلة العلمية محدودة، بسبب قلة الدراسات التي تناولت هذه العلاقة.
فقد أظهرت دراسة حديثة شملت 650 مشاركاً في بلجيكا عدم وجود أدلة واضحة على اختلاف مستويات ممارسة الرياضات تبعاً للموقع السياسي للأفراد.
وقال أحد الباحثين المشاركين، جيلي موراي، إن الدراسات السابقة تشير إلى أن أصحاب التوجهات اليمينية يميلون غالباً إلى اختيار العلامات التجارية المعروفة والراسخة، بينما يفضل أصحاب التوجهات اليسارية العلامات الأصغر أو الأكثر تخصصاً.
وأضاف: «لذلك اعتقدنا أن الأمر سيكون مماثلاً في الرياضة، ولكن النتائج لم تُظهر ذلك».
ويعمل موراي حالياً على توسيع نطاق بحوثه، بينما تظل بريطانيا ساحة تستحق الدراسة؛ خصوصاً أن كرة القدم متجذرة في المجتمع البريطاني وتحظى بتأييد واسع يتجاوز الانقسامات السياسية.
ومع ذلك، فإن احتمال ميل بعض الرياضات الأخرى إلى اليمين أو اليسار لم يعد مستبعداً.
واختتم إنغل تقريره بقصة رواها عن أحد معارفه، الذي يعمل نجاراً ولا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. فقد كان الرجل يشاهد أخيراً مباراة ملاكمة عبر «يوتيوب»، قبل أن يظهر أمامه إعلان لحزب «ريفورم» البريطاني.
وأثار الإعلان دهشته، ودفعه إلى التساؤل: «هل أصبحت الملاكمة الآن رياضة يمينية؟».
وهو سؤال كان من السهل تجاهله في الماضي، ولكنه بات اليوم يستحق البحث، في ظل مؤشرات متزايدة على أن الاستقطاب السياسي ربما بدأ يمتد إلى تفاصيل الخيارات الرياضية، من الألعاب التي نتابعها إلى النجوم الذين نفضلهم.
فينغر يدرس منافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339608-%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7
بعض مؤيديه لا يمانعون فوزه بالرئاسة ثم تنحيه قبل إكمال ولاية تمتد لأربع سنوات (د.ب.أ)
يدرس الفرنسي أرسين فينغر، المدرب السابق لآرسنال ورئيس إدارة تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الترشح لمنافسة جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل، في خطوة قد تشكل تحدياً جدياً لمساعي السويسري للفوز بولاية رابعة وأخيرة.
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن شخصيات بارزة في كرة القدم الأوروبية تضغط منذ أسابيع على فينغر لخوض السباق، فيما بدأ الفرنسي، البالغ 77 عاماً، التفكير جدياً في الترشح، رغم التساؤلات المتعلقة بقدرته على قيادة كرة القدم العالمية لفترة طويلة. وأبلغ مقربون منه «بي بي سي» بأن بعض مؤيديه لا يمانعون فوزه بالرئاسة ثم تنحيه قبل إكمال ولاية تمتد لأربع سنوات.
وتأتي احتمالات ترشح فينغر في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة، على خلفية ردود الفعل الغاضبة تجاه مشروعه المتعثر لبيع حصص تجارية في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وهو المقترح الذي أثار انتقادات بشأن آلية إعداده ومستوى الشفافية في اتخاذ القرار داخل «فيفا».
وكان إنفانتينو قد اعتذر خلال اجتماع سابق لمجلس الاتحاد عن التخلي عن المشروع، لكنه لم يقدم توضيحات بشأن كيفية إعداد الخطة، مطالباً أعضاء المجلس بإرسال أسئلتهم مكتوبة. كما منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نظيره الدولي مهلة حتى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، للكشف عن تفاصيل المقترح والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بآلية اتخاذ القرار.
ورغم الأزمة، لا يزال إنفانتينو يحتفظ بدعم واسع في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وأكد أخيراً أنه يحظى بتأييد «الغالبية العظمى» من أسرة كرة القدم العالمية. كما حصل الشهر الماضي على دعم الاتحادات الوطنية الأفريقية الـ54، بعد تعهده بزيادة التمويل المخصص لتطوير اللعبة في القارة.
وقد يشكل دخول فينغر السباق اختباراً لهذا الدعم، خصوصاً أنه يحظى بمساندة متوقعة من «يويفا»، الذي يقود المعارضة الأوروبية لإنفانتينو، إلى جانب مكانته الواسعة في عالم كرة القدم. ومع ذلك، لا يزال مقربون من الفرنسي يعتقدون أن الرئيس الحالي سيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية جديدة.
وكان فينغر قد ابتعد عن مشروع بيع الحصص التجارية، رغم علاقته التقليدية الجيدة بإنفانتينو، مؤكداً أنه لم يشارك في إعداد الخطة، وأنه علم بها للمرة الأولى عبر التقارير الإعلامية، مضيفاً أن قرار سحبها كان ضرورياً، ومشدداً على أهمية وجود اتحاد دولي مستقل يعمل بشفافية ونزاهة.
ومنذ انضمامه إلى «فيفا» عام 2019، أثار فينغر جدلاً في عدد من الملفات؛ أبرزها مقترح إقامة كأس العالم كل عامين، والتعديلات المحتملة على قانون التسلل المعروفة باسم «التسلل بهامش الضوء»؛ لكنه يتمتع في المقابل بحضور دولي واسع، لا سيما في أفريقيا، حيث اكتسب شعبية خلال مسيرته التدريبية مع آرسنال لدعمه اللاعبين الأفارقة، كما حظي تأييده توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً بترحيب في القارة، باعتباره فرصة لتعزيز حضور الدول خارج القوى التقليدية في كرة القدم.
ومن المقرر إغلاق باب تأكيد الترشح في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل الانتخابات المقررة في مارس، وكان مدافع توتنهام السابق رامون فيغا أول من أعلن نيته خوض السباق في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما أعلن الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما عزمه الترشح أيضاً.
مانشستر يونايتد يستعد لإقالة كاريك... وبوكيتينيو أبرز المرشحين لخلافته
تشير التوقعات إلى إمكانية وجود مدرب جديد على مقاعد البدلاء عندما يحل الفريق ضيفاً على ليفربول (إ.ب.أ)
تتجه إدارة مانشستر يونايتد إلى إقالة المدرب مايكل كارّيك، بعدما خلص مسؤولون في النادي إلى أن الفريق بحاجة إلى تغيير فني لإنقاذ موسمه المتعثر، وسط تحركات يقودها مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر برادة، لإقناع السير جيم راتكليف بالموافقة على القرار، فيما يبرز الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مرشحاً جدياً لتولي المهمة.
ومن المنتظر أن يلتقي ويلكوكس وبرادة براتكليف في موناكو الثلاثاء، لعرض توصيتهما بإقالة كارّيك، وفقاً لما أوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية. وفي المقابل، أشارت صحيفة «التلغراف» البريطانية، إلى أن إعلان القرار قد يصدر الثلاثاء، لكنه يحتاج إلى موافقة راتكليف وعائلة غليزر المالكة للنادي، في وقت لا تزال فيه الإدارة تؤكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل المدرب الإنجليزي، البالغ 45 عاماً.
وتأتي هذه التطورات بعدما دخل مانشستر يونايتد فترة التوقف الدولي وهو في المركز الثامن عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منطقة الهبوط، برصيد 3 انتصارات فقط في 15 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، فيما استقبلت شباكه 15 هدفاً في آخر 5 مباريات. ويبتعد الفريق بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان، في بداية موسم جاءت بعيدة عن التوقعات التي سبقت انطلاقه، بعد احتلاله المركز الثالث في الموسم الماضي.
ويتصدر بوكيتينيو قائمة الخيارات المطروحة لخلافة كارّيك؛ إذ سبق أن ارتبط اسمه بالمنصب في أكثر من مناسبة، وكان حريصاً على تدريب يونايتد، كما حظي بتأييد السير أليكس فيرغسون. ورغم ارتباط المدرب الأرجنتيني بقيادة المنتخب الأميركي حتى كأس العالم 2030، فإن عقده يتضمن بنداً يسمح بإنهاء التعاقد مقابل تعويض يقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني، بحسب «الغارديان»، ما قد يسهل انتقاله إلى «أولد ترافورد».
ويظل إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، ضمن الأسماء التي يراقبها ويلكوكس، فيما تضم قائمة المرشحين المحتملين الألماني يوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق، والإيطالي أنطونيو كونتي، الذي غادر نابولي في يونيو (حزيران) الماضي، إلى جانب كيران ماكينا، مدرب إيبسويتش السابق. كما يحظى فابيان هورتسلر، مدرب برايتون، بإعجاب بعض المسؤولين في يونايتد، لكن التعاقد معه قد يتطلب دفع تعويض مالي قياسي، بينما يبدو الإسباني أوناي إيمري بعيداً عن الخيارات المتاحة مع اقترابه من تمديد عقده مع أستون فيلا.
وكان كارّيك قد حصل على فرصة أخيرة عقب الخسارة أمام بورنموث بثلاثية نظيفة في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما قررت الإدارة منحه 3 مباريات لإثبات قدرته على تغيير مسار الفريق قبل فترة التوقف الدولي. وجاءت الحصيلة متباينة، بخسارة أمام تشيلسي بهدفين دون رد، وانتصار على روما 3 - 2 في دوري أبطال أوروبا، ثم تعادل مثير أمام أستون فيلا 4 - 4، بعدما تأخر الفريق بهدفين ثم بهدفين مجدداً خلال المباراة.
ورغم نجاح يونايتد في العودة أمام روما وفيلا، فإن البداية الكارثية في المباراتين أثارت مخاوف المسؤولين، خصوصاً أن الفريق اعتاد استقبال أهداف مبكرة في مواجهات أخرى أمام أتلتيكو مدريد وكومو. كما لم تكن النتائج كافية لتغيير قناعة ويلكوكس وبرادة بشأن مستقبل المدرب، بعدما رأيا أن استمرار الوضع الحالي لن يساعد النادي في استعادة توازنه.
ومن المقرر أن يعود كارّيك إلى مقر التدريبات في كارينغتون الثلاثاء، بعد يوم راحة أعقب التعادل أمام أستون فيلا، لكن التوقعات تشير إلى أن مستقبله بات أقرب إلى النهاية، وأن مدرباً جديداً قد يقود الفريق في مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد الأحد بعد المقبل.
وعلى الرغم من استمرار جماهير يونايتد في ترديد اسم كارّيك خلال المباريات، فإن حالة الغضب بين المشجعين تتجاوز الجهاز الفني، وتمتد إلى إدارة النادي ومسؤوليه واللاعبين، وسط اعتقاد لدى قطاعات من الجماهير بأن الأزمة أعمق من مجرد تغيير المدرب.