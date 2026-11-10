إن بي إيه: دونتشيتش يقود ليكرز لفوزه السادس توالياً… و40 نقطة لويمبانياما

بعض مؤيديه لا يمانعون فوزه بالرئاسة ثم تنحيه قبل إكمال ولاية تمتد لأربع سنوات (د.ب.أ)

يدرس الفرنسي أرسين فينغر، المدرب السابق لآرسنال ورئيس إدارة تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الترشح لمنافسة جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل، في خطوة قد تشكل تحدياً جدياً لمساعي السويسري للفوز بولاية رابعة وأخيرة.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن شخصيات بارزة في كرة القدم الأوروبية تضغط منذ أسابيع على فينغر لخوض السباق، فيما بدأ الفرنسي، البالغ 77 عاماً، التفكير جدياً في الترشح، رغم التساؤلات المتعلقة بقدرته على قيادة كرة القدم العالمية لفترة طويلة. وأبلغ مقربون منه «بي بي سي» بأن بعض مؤيديه لا يمانعون فوزه بالرئاسة ثم تنحيه قبل إكمال ولاية تمتد لأربع سنوات.

وتأتي احتمالات ترشح فينغر في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة، على خلفية ردود الفعل الغاضبة تجاه مشروعه المتعثر لبيع حصص تجارية في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وهو المقترح الذي أثار انتقادات بشأن آلية إعداده ومستوى الشفافية في اتخاذ القرار داخل «فيفا».

وكان إنفانتينو قد اعتذر خلال اجتماع سابق لمجلس الاتحاد عن التخلي عن المشروع، لكنه لم يقدم توضيحات بشأن كيفية إعداد الخطة، مطالباً أعضاء المجلس بإرسال أسئلتهم مكتوبة. كما منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نظيره الدولي مهلة حتى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، للكشف عن تفاصيل المقترح والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بآلية اتخاذ القرار.

ورغم الأزمة، لا يزال إنفانتينو يحتفظ بدعم واسع في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وأكد أخيراً أنه يحظى بتأييد «الغالبية العظمى» من أسرة كرة القدم العالمية. كما حصل الشهر الماضي على دعم الاتحادات الوطنية الأفريقية الـ54، بعد تعهده بزيادة التمويل المخصص لتطوير اللعبة في القارة.

وقد يشكل دخول فينغر السباق اختباراً لهذا الدعم، خصوصاً أنه يحظى بمساندة متوقعة من «يويفا»، الذي يقود المعارضة الأوروبية لإنفانتينو، إلى جانب مكانته الواسعة في عالم كرة القدم. ومع ذلك، لا يزال مقربون من الفرنسي يعتقدون أن الرئيس الحالي سيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية جديدة.

وكان فينغر قد ابتعد عن مشروع بيع الحصص التجارية، رغم علاقته التقليدية الجيدة بإنفانتينو، مؤكداً أنه لم يشارك في إعداد الخطة، وأنه علم بها للمرة الأولى عبر التقارير الإعلامية، مضيفاً أن قرار سحبها كان ضرورياً، ومشدداً على أهمية وجود اتحاد دولي مستقل يعمل بشفافية ونزاهة.

ومنذ انضمامه إلى «فيفا» عام 2019، أثار فينغر جدلاً في عدد من الملفات؛ أبرزها مقترح إقامة كأس العالم كل عامين، والتعديلات المحتملة على قانون التسلل المعروفة باسم «التسلل بهامش الضوء»؛ لكنه يتمتع في المقابل بحضور دولي واسع، لا سيما في أفريقيا، حيث اكتسب شعبية خلال مسيرته التدريبية مع آرسنال لدعمه اللاعبين الأفارقة، كما حظي تأييده توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً بترحيب في القارة، باعتباره فرصة لتعزيز حضور الدول خارج القوى التقليدية في كرة القدم.

ومن المقرر إغلاق باب تأكيد الترشح في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل الانتخابات المقررة في مارس، وكان مدافع توتنهام السابق رامون فيغا أول من أعلن نيته خوض السباق في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما أعلن الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما عزمه الترشح أيضاً.