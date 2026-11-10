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إن بي إيه: دونتشيتش يقود ليكرز لفوزه السادس توالياً… و40 نقطة لويمبانياما

لوكا دونتشيتش (أ.ف.ب)
لوكا دونتشيتش (أ.ف.ب)
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إن بي إيه: دونتشيتش يقود ليكرز لفوزه السادس توالياً… و40 نقطة لويمبانياما

لوكا دونتشيتش (أ.ف.ب)
لوكا دونتشيتش (أ.ف.ب)

سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 32 نقطة، وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوزه السادس توالياً بإسقاطه أتلانتا هوكس 124 - 114، فيما تألق العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما مع سان أنتونيو سبيرز بتسجيله 40 نقطة في الفوز الساحق على فينيكس صنز 122 - 96 الاثنين، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه). وقاد دونتشيتش البالغ 27 عاماً ليكرز إلى صدارة المنطقة الغربية بعد فوزه خارج الديار، حيث قدّم أداء شاملاً ومسيطراً، وأنهى المباراة مع 32 نقطة، و10 تمريرات حاسمة، و8 متابعات، بالإضافة إلى 5 سرقات، وصدّتين. وحظي السلوفيني، الذي يبلغ متوسط تسجيله 40 نقطة في المباراة حتى الآن هذا الموسم، بدعمٍ هجومي من الجورجي ساندرو ماموكلاشفيلي الذي تألق بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء بتسجيله 23 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية. وأضاف ووكر كيسلر 21 نقطة، بينما سجل كولين سيكستون 18 نقطة، وأحرز زايري وليامس 12. وأشاد جي جي ريديك مدرب ليكرز بأداء الثلاثي دونتشيتش، وسيكستون، وماموكلاشفيلي، في ليلة غاب فيها عن صفوف ليكرز كل من أوستن ريفز بسبب وعكة صحية، وكوينتين غرايمز للإصابة. وقال ريديك: «لقد قدّم كولين أداء رائعاً منحنا دفعة قوية، كما خاض ساندرو أفضل مبارياته بقميص ليكرز. كان أمراً مذهلاً». وأضاف: «أما لوكا، فقد تولى مجدداً قيادة اللعب ببراعة. لقد اضطر للتعامل مع الكرة كثيراً في ظل غياب صانع ألعاب ثانٍ، وهو أمر تطلب مجهوداً بدنياً كبيراً، لكنه تعامل مع الموقف بشكل جيد للغاية».

فيكتور ويمبانياما (رويترز)

وبهذا الفوز رفع ليكرز رصيده إلى 10 انتصارات مقابل هزيمتين، لينفرد بصدارة المنطقة الغربية، بينما مُني أتلانتا بخسارته الخامسة مقابل 7 انتصارات. وواصل سبيرز ملاحقة ليكرز في المنطقة الغربية بتحقيقه انتصاره التاسع توالياً بعد فوزه خارج أرضه بفارق 26 نقطة على صنز، ليرفع رصيده إلى 9 انتصارات مقابل هزيمتين. وظهر ويمبانياما -الذي قدّم الأسبوع الماضي أفضل أداء في مسيرته بتسجيله 52 نقطة في الفوز الصعب على ضيفه دالاس مافريكس 112-111- بمستوى مبهر مجدداً، حيث سجل هذه المرة 40 نقطة، وأضاف إليها 11 متابعة، و8 تصديات، و3 تمريرات حاسمة. وقال ميتش جونسون مدرب سبيرز تعليقاً على التألق اللافت للعملاق ويمبانياما (2.24م) في الآونة الأخيرة «من الواضح أن هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي تحدث». وأضاف عن ابن الـ22 عاماً: «أعتقد أنه يترك مجريات المباراة تتطور بشكل طبيعي، ويقوم بعمل رائع في وضع نفسه في أماكن تتيح له استغلال الفرص المتاحة أمامه. كما أن زملاءه في الفريق يبذلون جهداً جيداً للاستفادة من قدراته في الأوقات المناسبة».

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فينغر يدرس منافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا»

بعض مؤيديه لا يمانعون فوزه بالرئاسة ثم تنحيه قبل إكمال ولاية تمتد لأربع سنوات (د.ب.أ)
بعض مؤيديه لا يمانعون فوزه بالرئاسة ثم تنحيه قبل إكمال ولاية تمتد لأربع سنوات (د.ب.أ)
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فينغر يدرس منافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا»

بعض مؤيديه لا يمانعون فوزه بالرئاسة ثم تنحيه قبل إكمال ولاية تمتد لأربع سنوات (د.ب.أ)
بعض مؤيديه لا يمانعون فوزه بالرئاسة ثم تنحيه قبل إكمال ولاية تمتد لأربع سنوات (د.ب.أ)

يدرس الفرنسي أرسين فينغر، المدرب السابق لآرسنال ورئيس إدارة تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الترشح لمنافسة جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل، في خطوة قد تشكل تحدياً جدياً لمساعي السويسري للفوز بولاية رابعة وأخيرة.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن شخصيات بارزة في كرة القدم الأوروبية تضغط منذ أسابيع على فينغر لخوض السباق، فيما بدأ الفرنسي، البالغ 77 عاماً، التفكير جدياً في الترشح، رغم التساؤلات المتعلقة بقدرته على قيادة كرة القدم العالمية لفترة طويلة. وأبلغ مقربون منه «بي بي سي» بأن بعض مؤيديه لا يمانعون فوزه بالرئاسة ثم تنحيه قبل إكمال ولاية تمتد لأربع سنوات.

وتأتي احتمالات ترشح فينغر في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة، على خلفية ردود الفعل الغاضبة تجاه مشروعه المتعثر لبيع حصص تجارية في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وهو المقترح الذي أثار انتقادات بشأن آلية إعداده ومستوى الشفافية في اتخاذ القرار داخل «فيفا».

وكان إنفانتينو قد اعتذر خلال اجتماع سابق لمجلس الاتحاد عن التخلي عن المشروع، لكنه لم يقدم توضيحات بشأن كيفية إعداد الخطة، مطالباً أعضاء المجلس بإرسال أسئلتهم مكتوبة. كما منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نظيره الدولي مهلة حتى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، للكشف عن تفاصيل المقترح والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بآلية اتخاذ القرار.

ورغم الأزمة، لا يزال إنفانتينو يحتفظ بدعم واسع في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وأكد أخيراً أنه يحظى بتأييد «الغالبية العظمى» من أسرة كرة القدم العالمية. كما حصل الشهر الماضي على دعم الاتحادات الوطنية الأفريقية الـ54، بعد تعهده بزيادة التمويل المخصص لتطوير اللعبة في القارة.

وقد يشكل دخول فينغر السباق اختباراً لهذا الدعم، خصوصاً أنه يحظى بمساندة متوقعة من «يويفا»، الذي يقود المعارضة الأوروبية لإنفانتينو، إلى جانب مكانته الواسعة في عالم كرة القدم. ومع ذلك، لا يزال مقربون من الفرنسي يعتقدون أن الرئيس الحالي سيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية جديدة.

وكان فينغر قد ابتعد عن مشروع بيع الحصص التجارية، رغم علاقته التقليدية الجيدة بإنفانتينو، مؤكداً أنه لم يشارك في إعداد الخطة، وأنه علم بها للمرة الأولى عبر التقارير الإعلامية، مضيفاً أن قرار سحبها كان ضرورياً، ومشدداً على أهمية وجود اتحاد دولي مستقل يعمل بشفافية ونزاهة.

ومنذ انضمامه إلى «فيفا» عام 2019، أثار فينغر جدلاً في عدد من الملفات؛ أبرزها مقترح إقامة كأس العالم كل عامين، والتعديلات المحتملة على قانون التسلل المعروفة باسم «التسلل بهامش الضوء»؛ لكنه يتمتع في المقابل بحضور دولي واسع، لا سيما في أفريقيا، حيث اكتسب شعبية خلال مسيرته التدريبية مع آرسنال لدعمه اللاعبين الأفارقة، كما حظي تأييده توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً بترحيب في القارة، باعتباره فرصة لتعزيز حضور الدول خارج القوى التقليدية في كرة القدم.

ومن المقرر إغلاق باب تأكيد الترشح في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل الانتخابات المقررة في مارس، وكان مدافع توتنهام السابق رامون فيغا أول من أعلن نيته خوض السباق في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما أعلن الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما عزمه الترشح أيضاً.

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مانشستر يونايتد يستعد لإقالة كاريك... وبوكيتينيو أبرز المرشحين لخلافته

تشير التوقعات إلى إمكانية وجود مدرب جديد على مقاعد البدلاء عندما يحل الفريق ضيفاً على ليفربول (إ.ب.أ)
تشير التوقعات إلى إمكانية وجود مدرب جديد على مقاعد البدلاء عندما يحل الفريق ضيفاً على ليفربول (إ.ب.أ)
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مانشستر يونايتد يستعد لإقالة كاريك... وبوكيتينيو أبرز المرشحين لخلافته

تشير التوقعات إلى إمكانية وجود مدرب جديد على مقاعد البدلاء عندما يحل الفريق ضيفاً على ليفربول (إ.ب.أ)
تشير التوقعات إلى إمكانية وجود مدرب جديد على مقاعد البدلاء عندما يحل الفريق ضيفاً على ليفربول (إ.ب.أ)

تتجه إدارة مانشستر يونايتد إلى إقالة المدرب مايكل كارّيك، بعدما خلص مسؤولون في النادي إلى أن الفريق بحاجة إلى تغيير فني لإنقاذ موسمه المتعثر، وسط تحركات يقودها مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر برادة، لإقناع السير جيم راتكليف بالموافقة على القرار، فيما يبرز الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مرشحاً جدياً لتولي المهمة.

ومن المنتظر أن يلتقي ويلكوكس وبرادة براتكليف في موناكو الثلاثاء، لعرض توصيتهما بإقالة كارّيك، وفقاً لما أوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية. وفي المقابل، أشارت صحيفة «التلغراف» البريطانية، إلى أن إعلان القرار قد يصدر الثلاثاء، لكنه يحتاج إلى موافقة راتكليف وعائلة غليزر المالكة للنادي، في وقت لا تزال فيه الإدارة تؤكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل المدرب الإنجليزي، البالغ 45 عاماً.

وتأتي هذه التطورات بعدما دخل مانشستر يونايتد فترة التوقف الدولي وهو في المركز الثامن عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منطقة الهبوط، برصيد 3 انتصارات فقط في 15 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، فيما استقبلت شباكه 15 هدفاً في آخر 5 مباريات. ويبتعد الفريق بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان، في بداية موسم جاءت بعيدة عن التوقعات التي سبقت انطلاقه، بعد احتلاله المركز الثالث في الموسم الماضي.

ويتصدر بوكيتينيو قائمة الخيارات المطروحة لخلافة كارّيك؛ إذ سبق أن ارتبط اسمه بالمنصب في أكثر من مناسبة، وكان حريصاً على تدريب يونايتد، كما حظي بتأييد السير أليكس فيرغسون. ورغم ارتباط المدرب الأرجنتيني بقيادة المنتخب الأميركي حتى كأس العالم 2030، فإن عقده يتضمن بنداً يسمح بإنهاء التعاقد مقابل تعويض يقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني، بحسب «الغارديان»، ما قد يسهل انتقاله إلى «أولد ترافورد».

ويظل إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، ضمن الأسماء التي يراقبها ويلكوكس، فيما تضم قائمة المرشحين المحتملين الألماني يوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق، والإيطالي أنطونيو كونتي، الذي غادر نابولي في يونيو (حزيران) الماضي، إلى جانب كيران ماكينا، مدرب إيبسويتش السابق. كما يحظى فابيان هورتسلر، مدرب برايتون، بإعجاب بعض المسؤولين في يونايتد، لكن التعاقد معه قد يتطلب دفع تعويض مالي قياسي، بينما يبدو الإسباني أوناي إيمري بعيداً عن الخيارات المتاحة مع اقترابه من تمديد عقده مع أستون فيلا.

وكان كارّيك قد حصل على فرصة أخيرة عقب الخسارة أمام بورنموث بثلاثية نظيفة في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما قررت الإدارة منحه 3 مباريات لإثبات قدرته على تغيير مسار الفريق قبل فترة التوقف الدولي. وجاءت الحصيلة متباينة، بخسارة أمام تشيلسي بهدفين دون رد، وانتصار على روما 3 - 2 في دوري أبطال أوروبا، ثم تعادل مثير أمام أستون فيلا 4 - 4، بعدما تأخر الفريق بهدفين ثم بهدفين مجدداً خلال المباراة.

ورغم نجاح يونايتد في العودة أمام روما وفيلا، فإن البداية الكارثية في المباراتين أثارت مخاوف المسؤولين، خصوصاً أن الفريق اعتاد استقبال أهداف مبكرة في مواجهات أخرى أمام أتلتيكو مدريد وكومو. كما لم تكن النتائج كافية لتغيير قناعة ويلكوكس وبرادة بشأن مستقبل المدرب، بعدما رأيا أن استمرار الوضع الحالي لن يساعد النادي في استعادة توازنه.

ومن المقرر أن يعود كارّيك إلى مقر التدريبات في كارينغتون الثلاثاء، بعد يوم راحة أعقب التعادل أمام أستون فيلا، لكن التوقعات تشير إلى أن مستقبله بات أقرب إلى النهاية، وأن مدرباً جديداً قد يقود الفريق في مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد الأحد بعد المقبل.

وعلى الرغم من استمرار جماهير يونايتد في ترديد اسم كارّيك خلال المباريات، فإن حالة الغضب بين المشجعين تتجاوز الجهاز الفني، وتمتد إلى إدارة النادي ومسؤوليه واللاعبين، وسط اعتقاد لدى قطاعات من الجماهير بأن الأزمة أعمق من مجرد تغيير المدرب.

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الرياضة رياضة عالمية

إن بي إيه: دونتشيتش يقود ليكرز لفوزه السادس توالياً… و40 نقطة لويمبانياما

لوكا دونتشيتش (أ.ف.ب)
لوكا دونتشيتش (أ.ف.ب)
TT
TT

إن بي إيه: دونتشيتش يقود ليكرز لفوزه السادس توالياً… و40 نقطة لويمبانياما

لوكا دونتشيتش (أ.ف.ب)
لوكا دونتشيتش (أ.ف.ب)

سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 32 نقطة، وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوزه السادس توالياً بإسقاطه أتلانتا هوكس 124 - 114، فيما تألق العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما مع سان أنتونيو سبيرز بتسجيله 40 نقطة في الفوز الساحق على فينيكس صنز 122 - 96 الاثنين، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه). وقاد دونتشيتش البالغ 27 عاماً ليكرز إلى صدارة المنطقة الغربية بعد فوزه خارج الديار، حيث قدّم أداء شاملاً ومسيطراً، وأنهى المباراة مع 32 نقطة، و10 تمريرات حاسمة، و8 متابعات، بالإضافة إلى 5 سرقات، وصدّتين. وحظي السلوفيني، الذي يبلغ متوسط تسجيله 40 نقطة في المباراة حتى الآن هذا الموسم، بدعمٍ هجومي من الجورجي ساندرو ماموكلاشفيلي الذي تألق بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء بتسجيله 23 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية. وأضاف ووكر كيسلر 21 نقطة، بينما سجل كولين سيكستون 18 نقطة، وأحرز زايري وليامس 12. وأشاد جي جي ريديك مدرب ليكرز بأداء الثلاثي دونتشيتش، وسيكستون، وماموكلاشفيلي، في ليلة غاب فيها عن صفوف ليكرز كل من أوستن ريفز بسبب وعكة صحية، وكوينتين غرايمز للإصابة. وقال ريديك: «لقد قدّم كولين أداء رائعاً منحنا دفعة قوية، كما خاض ساندرو أفضل مبارياته بقميص ليكرز. كان أمراً مذهلاً». وأضاف: «أما لوكا، فقد تولى مجدداً قيادة اللعب ببراعة. لقد اضطر للتعامل مع الكرة كثيراً في ظل غياب صانع ألعاب ثانٍ، وهو أمر تطلب مجهوداً بدنياً كبيراً، لكنه تعامل مع الموقف بشكل جيد للغاية».

فيكتور ويمبانياما (رويترز)

وبهذا الفوز رفع ليكرز رصيده إلى 10 انتصارات مقابل هزيمتين، لينفرد بصدارة المنطقة الغربية، بينما مُني أتلانتا بخسارته الخامسة مقابل 7 انتصارات. وواصل سبيرز ملاحقة ليكرز في المنطقة الغربية بتحقيقه انتصاره التاسع توالياً بعد فوزه خارج أرضه بفارق 26 نقطة على صنز، ليرفع رصيده إلى 9 انتصارات مقابل هزيمتين. وظهر ويمبانياما -الذي قدّم الأسبوع الماضي أفضل أداء في مسيرته بتسجيله 52 نقطة في الفوز الصعب على ضيفه دالاس مافريكس 112-111- بمستوى مبهر مجدداً، حيث سجل هذه المرة 40 نقطة، وأضاف إليها 11 متابعة، و8 تصديات، و3 تمريرات حاسمة. وقال ميتش جونسون مدرب سبيرز تعليقاً على التألق اللافت للعملاق ويمبانياما (2.24م) في الآونة الأخيرة «من الواضح أن هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي تحدث». وأضاف عن ابن الـ22 عاماً: «أعتقد أنه يترك مجريات المباراة تتطور بشكل طبيعي، ويقوم بعمل رائع في وضع نفسه في أماكن تتيح له استغلال الفرص المتاحة أمامه. كما أن زملاءه في الفريق يبذلون جهداً جيداً للاستفادة من قدراته في الأوقات المناسبة».

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