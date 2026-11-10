إن بي إيه: دونتشيتش يقود ليكرز لفوزه السادس توالياً… و40 نقطة لويمبانياما

سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 32 نقطة، وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوزه السادس توالياً بإسقاطه أتلانتا هوكس 124 - 114، فيما تألق العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما مع سان أنتونيو سبيرز بتسجيله 40 نقطة في الفوز الساحق على فينيكس صنز 122 - 96 الاثنين، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه). وقاد دونتشيتش البالغ 27 عاماً ليكرز إلى صدارة المنطقة الغربية بعد فوزه خارج الديار، حيث قدّم أداء شاملاً ومسيطراً، وأنهى المباراة مع 32 نقطة، و10 تمريرات حاسمة، و8 متابعات، بالإضافة إلى 5 سرقات، وصدّتين. وحظي السلوفيني، الذي يبلغ متوسط تسجيله 40 نقطة في المباراة حتى الآن هذا الموسم، بدعمٍ هجومي من الجورجي ساندرو ماموكلاشفيلي الذي تألق بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء بتسجيله 23 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية. وأضاف ووكر كيسلر 21 نقطة، بينما سجل كولين سيكستون 18 نقطة، وأحرز زايري وليامس 12. وأشاد جي جي ريديك مدرب ليكرز بأداء الثلاثي دونتشيتش، وسيكستون، وماموكلاشفيلي، في ليلة غاب فيها عن صفوف ليكرز كل من أوستن ريفز بسبب وعكة صحية، وكوينتين غرايمز للإصابة. وقال ريديك: «لقد قدّم كولين أداء رائعاً منحنا دفعة قوية، كما خاض ساندرو أفضل مبارياته بقميص ليكرز. كان أمراً مذهلاً». وأضاف: «أما لوكا، فقد تولى مجدداً قيادة اللعب ببراعة. لقد اضطر للتعامل مع الكرة كثيراً في ظل غياب صانع ألعاب ثانٍ، وهو أمر تطلب مجهوداً بدنياً كبيراً، لكنه تعامل مع الموقف بشكل جيد للغاية».
وبهذا الفوز رفع ليكرز رصيده إلى 10 انتصارات مقابل هزيمتين، لينفرد بصدارة المنطقة الغربية، بينما مُني أتلانتا بخسارته الخامسة مقابل 7 انتصارات. وواصل سبيرز ملاحقة ليكرز في المنطقة الغربية بتحقيقه انتصاره التاسع توالياً بعد فوزه خارج أرضه بفارق 26 نقطة على صنز، ليرفع رصيده إلى 9 انتصارات مقابل هزيمتين. وظهر ويمبانياما -الذي قدّم الأسبوع الماضي أفضل أداء في مسيرته بتسجيله 52 نقطة في الفوز الصعب على ضيفه دالاس مافريكس 112-111- بمستوى مبهر مجدداً، حيث سجل هذه المرة 40 نقطة، وأضاف إليها 11 متابعة، و8 تصديات، و3 تمريرات حاسمة. وقال ميتش جونسون مدرب سبيرز تعليقاً على التألق اللافت للعملاق ويمبانياما (2.24م) في الآونة الأخيرة «من الواضح أن هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي تحدث». وأضاف عن ابن الـ22 عاماً: «أعتقد أنه يترك مجريات المباراة تتطور بشكل طبيعي، ويقوم بعمل رائع في وضع نفسه في أماكن تتيح له استغلال الفرص المتاحة أمامه. كما أن زملاءه في الفريق يبذلون جهداً جيداً للاستفادة من قدراته في الأوقات المناسبة».