«فورمولا 1»: ثلاثة أمور مستخلصة من «جائزة البرازيل الكبرى»

فاز البريطاني لاندو نوريس بسباق جائزة البرازيل الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، وحسم فريق مرسيدس بقيادة بطل العالم المتوج حديثاً الإيطالي كيمي أنتونيلي لقب الصانعين، لكن الهولندي ماكس فيرستابن كان صاحب الرسالة الأقوى استعداداً لموسم 2027 وما بعده.

ففي موطن أهل شريكته كيلي بيكيت، قدم سائق ريد بول الهولندي البالغ 29 عاماً عرضاً بطولياً بات مألوفاً، إذ انطلق من المركز الحادي والعشرين على شبكة الانطلاق وأنهى السباق ثانياً خلف سائق ماكلارين نوريس (26 عاماً) وأمام زميله الفرنسي إسحاق حجار.

وبعد سباق عاصف على حلبة إنترلاغوس، تستعرض «وكالة الصحافة الفرنسية» ثلاث خلاصات رئيسية من جائزة البرازيل الكبرى الأحد:

ماكس فيرستابن قدّم سباقاً مميزاً في البرازيل (إ.ب.أ)

فيرستابن الهادئ يطارد لقبه الخامس

بحلوله على منصة التتويج للمرة الثامنة توالياً والعاشرة في آخر 11 سباقاً، أثبت بطل العالم أربع مرات أنه ليس فقط سائقاً يجيد التألق في مختلف الظروف والحلبات، بل أيضاً أن ريد بول ستكون مجدداً الفريق الذي يتعين التغلب عليه في الموسم المقبل.

وبعد عام مضطرب شهد رحيل المدير البريطاني كريستيان هورنر، يبدو فيرستابن أكثر ثقة بسيارته وفريقه، وعاد إلى أفضل مستوياته، إن لم يكن أفضل، مستفيداً من استقرار حياته العائلية واعتماده مقاربة أكثر هدوءاً في عمله.

وخلال توقف التجارب التأهيلية لمدة 90 دقيقة بسبب الأمطار السبت، لجأ إلى الترفيه عن نفسه فيما وصفه بأنه «يوم ضائع»، بعدما كان يعلم أنه سيبدأ سباق الأحد من مؤخرة السباق مهما كانت نتيجته في التأهل.

وبينما انشغل الآخرون بمراقبة شاشات الحواسيب وتحليل البيانات، كان هو يتابع مباريات كرة القدم الإنجليزية على التلفاز.

وقال: «شاهدت مباريات كثيرة مختلفة».

وأضاف: «لكن مباراة نوتنغهام فوريست ومانشستر سيتي كانت الأخيرة قبل أن أعود إلى السيارة. كانت النتيجة 3 - 1، وشاهدت هدفاً رائعاً قبل أن أضع خوذتي وأصعد إلى السيارة».

وأظهر ذلك مدى سهولة انتقال فيرستابن بين شخصية السائق المحترف وشخصيته العادية بعيداً عن الحلبات.

كما أهدى خوذته الأحد إلى أولي شاك، الميكانيكي المسؤول عن مقدمة سيارته والذي أمضى 20 عاماً مع ريد بول، بمناسبة رحيله عن الفريق.

وكان شاك انشغل كثيراً بعد تزويد سيارة فيرستابن بوحدة طاقة جديدة وما ترتب على ذلك من عقوبة.

وقال فيرستابن باقتضاب عن شاك: «إنه مذهل».

أما الميكانيكي الدنماركي الذي يستعد للعودة إلى بلاده بحثاً عن حياة أكثر هدوءاً، فقال: «ماكس شخص هادئ للغاية عندما لا يكون داخل السيارة. يحب المزاح ومن الممتع العمل معه».

وأضاف: «إنه مثل (البرتغالي) كريستيانو رونالدو أو (الأرجنتيني) ليونيل ميسي. لكن عندما يجلس في سيارة فورمولا واحد، يمتلك تلك اللمسة الإضافية التي لا يمكن تعليمها».

ولم يعد فيرستابن ذلك السائق المندفع الذي اشتهر بلقب «ماكس المجنون» في سنواته الأولى مع ريد بول، بل أصبح نسخة أكثر نضجاً وإتقاناً، جاهزة لتحقيق المزيد من النجاحات إلى جانب زميل يقدم دعماً حقيقياً للفريق.

البريطاني لاندو نوريس فاز بسباق جائزة البرازيل الكبرى بجدارة (أ.ف.ب)

نوريس يؤكد قدرة ماكلارين على المنافسة

بدا نوريس متواضعاً كعادته عقب تحقيقه الفوز الرابع عشر في مسيرته، مشيراً إلى أن النسخة المطورة من سيارة ماكلارين باتت قادرة مجدداً على المنافسة في المقدمة بعد موسم اتسم بالتذبذب.

وكان هذا الفوز الثالث فقط له هذا الموسم، وجميعها جاءت منذ يوليو (تموز)، بعدما حقق سبعة انتصارات في طريقه لإحراز لقب بطولة السائقين العام الماضي.

وقال: «بالتأكيد أضع هذا الفوز بين أفضل الانتصارات التي حققتها».

لكنه قلل من فرص فريقه في الموسم المقبل قائلاً: «الأرقام تظهر أننا لا نزال متأخرين عموماً بعُشر أو عُشرين من الثانية عن الصدارة، والتحديثات الجديدة أثبتت فعاليتها، لكن ذلك لا يزال غير كافٍ».

وإذا استعاد زميله الأسترالي أوسكار بياستري الذي أنهى تعاونه مع مدير أعماله مواطنه مارك ويبر الاثنين الماضي، المستوى الذي قدمه في 2025، فقد يتمكن ماكلارين من منافسة مرسيدس وريد بول العائد إلى القمة في السباقات الأخيرة، فيما سيحتاج فيراري إلى دفعة قوية في نهاية الموسم للبقاء ضمن دائرة المنافسة.

ليام لاوسون تألق في حلبة "انترلاغوس" البرازيلية (أ.ف.ب)

لاوسون يثبت شخصيته

واصل ليام لاوسون تحقيق نتائج تفوق التوقعات مع فريق ريسينغ بولز، بعدما أنهى السباق في المركز السابع إثر معاقبة سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو بإضافة خمس ثوان إلى زمنه بسبب اصطدامه به، ما عزز فرص النيوزيلندي في الاحتفاظ بمقعده.

ورغم استمرار حالة الغموض بشأن مستقبله مع الفريق المملوك من ريد بول، أظهر لاوسون شخصيته المحببة من خلال سلسلة من خمس نهايات متتالية ضمن النقاط، فتقدم إلى المركز التاسع في ترتيب السائقين.

ومع ذلك، لا يزال فريق ريسينغ بولز يرفض منحه عقداً جديداً.

واعترف السائق البالغ 24 عاماً بأن عالم الفورمولا واحد يعمل أحياناً بطرق غريبة، سواء لأسباب تجارية أو سياسية.

وقال: «أحاول فقط الاستمتاع بقيادة السيارة، لأنه مع كل ما يحدث حولي، لا أعرف حقاً ماذا يُفترض بي أن أفعل غير ذلك».