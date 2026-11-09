هولندا تفقد فان دايك وبروبي في دوري الأمم

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الاثنين، أن القائد فيرجيل فان دايك والمهاجم براين بروبي قد غادرا تشكيلة المنتخب الوطني التي تستعد لخوض آخر مباراتين في دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، منتصف الشهر الحالي.
وشارك فان دايك في فوز ليفربول 3 - 1 على مضيّفه كريستال بالاس، يوم الأحد، ليحافظ على سجله المثالي بخوض كل دقيقة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن الاتحاد الهولندي قال إنه ليس لائقاً للمشاركة.
وكانت المباراة الدولية السابقة لفان دايك، والتي انتهت بالفوز 2 - 1 على صربيا في أكتوبر (تشرين الأول)، هي رقم 100 للمدافع على المستوى الدولي.
أما المهاجم بروبي فشارك في فوز فريقه سندرلاند 1 - 0 على تشيلسي، الأحد، لكن الاتحاد الهولندي قال إنه ليس جاهزاً أيضاً.
وبدأ بروبي أساسياً في التعادل 1 - 1 أمام ألمانيا في مستهل المشوار بدوري الأمم في سبتمبر (أيلول)، لكنه اضطر لمغادرة الملعب بسبب الإصابة بعد ما يزيد قليلاً على نصف ساعة من اللعب، وغاب عن المباريات التالية أمام صربيا مرتين واليونان.
ولم يستدع المنتخب أي بديل للثنائي لتضم تشكيلة هولندا 23 لاعباً.
وتستضيف هولندا منافستها اليونان في المجموعة الأولى في أمستردام، الجمعة، قبل أن تحل ضيفة على ألمانيا في برلين، الاثنين.