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الرياضة رياضة عالمية

هولندا تفقد فان دايك وبروبي في دوري الأمم

فيرجيل فان دايك قائد ليفربول ومنتخب هولندا (د.ب.أ)
فيرجيل فان دايك قائد ليفربول ومنتخب هولندا (د.ب.أ)
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هولندا تفقد فان دايك وبروبي في دوري الأمم

فيرجيل فان دايك قائد ليفربول ومنتخب هولندا (د.ب.أ)
فيرجيل فان دايك قائد ليفربول ومنتخب هولندا (د.ب.أ)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الاثنين، أن القائد فيرجيل فان دايك والمهاجم براين بروبي قد غادرا تشكيلة المنتخب الوطني التي تستعد لخوض آخر مباراتين في دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، منتصف الشهر الحالي.

وشارك فان دايك في فوز ليفربول 3 - 1 على مضيّفه كريستال بالاس، يوم الأحد، ليحافظ على سجله المثالي بخوض كل دقيقة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن الاتحاد الهولندي قال إنه ليس لائقاً للمشاركة.

وكانت المباراة الدولية السابقة لفان دايك، والتي انتهت بالفوز 2 - 1 على صربيا في أكتوبر (تشرين الأول)، هي رقم 100 للمدافع على المستوى الدولي.

أما المهاجم بروبي فشارك في فوز فريقه سندرلاند 1 - 0 على تشيلسي، الأحد، لكن الاتحاد الهولندي قال إنه ليس جاهزاً أيضاً.

وبدأ بروبي أساسياً في التعادل 1 - 1 أمام ألمانيا في مستهل المشوار بدوري الأمم في سبتمبر (أيلول)، لكنه اضطر لمغادرة الملعب بسبب الإصابة بعد ما يزيد قليلاً على نصف ساعة من اللعب، وغاب عن المباريات التالية أمام صربيا مرتين واليونان.

ولم يستدع المنتخب أي بديل للثنائي لتضم تشكيلة هولندا 23 لاعباً.

وتستضيف هولندا منافستها اليونان في المجموعة الأولى في أمستردام، الجمعة، قبل أن تحل ضيفة على ألمانيا في برلين، الاثنين.

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الرياضة رياضة عالمية

«قمة نارية» بين برشلونة وآرسنال في دوري أبطال أوروبا للسيدات

مواجهة نارية تجمع برشلونة وآرسنال بدوري أبطال أوروبا للسيدات (رويترز)
مواجهة نارية تجمع برشلونة وآرسنال بدوري أبطال أوروبا للسيدات (رويترز)
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«قمة نارية» بين برشلونة وآرسنال في دوري أبطال أوروبا للسيدات

مواجهة نارية تجمع برشلونة وآرسنال بدوري أبطال أوروبا للسيدات (رويترز)
مواجهة نارية تجمع برشلونة وآرسنال بدوري أبطال أوروبا للسيدات (رويترز)

يلتقي اثنان من أكبر الفرق في دوري أبطال أوروبا للسيدات، الخميس، حيث يستضيف برشلونة الإسباني، حامل اللقب، فريق آرسنال الإنجليزي، علماً بأن الناديين قد فازا بالنسخ الأربع الماضية من البطولة.

وكان برشلونة، الذي فاز أيضاً باللقب عام 2021، قد توّج بدوري أبطال أوروبا في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية، لكن هذه السلسلة قطعها آرسنال، الذي فاز على الفريق الإسباني المتألق ليتوج بلقب البطولة في نهائي 2025.

ويتصدر برشلونة حالياً جدول الترتيب في مرحلة الدوري، وهو الفريق الوحيد الذي يمتلك سجلاً مثالياً وبالعلامة الكاملة.

من جانبه، قدّم آرسنال بداية متباينة، حيث فاز بصعوبة 1 - صفر بصعوبة على إتش بي كوجي الدنماركي، الذي كان برشلونة قد سحقه بـ8 أهداف نظيفة، وتعادل مع باريس إف سي الفرنسي 2 - 2 قبل أن يهزم بنفيكا البرتغالي 3 - صفر.

وبينما يملك برشلونة أكبر عدد من النقاط في ترتيب مرحلة الدوري بالبطولة، ويبتعد خلفه آرسنال بنقطتين، يأتي خلفهما أولمبيك ليون الفرنسي، وصيف الموسم الماضي، وتشيلسي الإنجليزي.

ويملك ليون الفرنسي رصيداً تهديفياً غزيراً أيضاً، ولديه واحد من أقوى خطوط الدفاع، وأهدر نقطتين فقط في تعادل سلبي مع تشيلسي الإنجليزي، وسحق سيرفيت جنيف السويسري 8 - صفر، وحقق نتيجة أخرى كبيرة على حساب إنتر ميلان الإيطالي بسداسية نظيفة.

وسيواجه ليون فريقاً إيطالياً آخر، هو يوفنتوس، الأربعاء، فيما يحلّ تشيلسي، الذي لم يستقبل أي هدف في شباكه أيضاً، ضيفاً على فريق هاكن السويدي قبل ذلك بيوم.

وجاءت بداية مانشستر سيتي متباينة بعد عودته للبطولة، حيث تعادل في جميع مبارياته الثلاث، وسيكون حريصاً على تحقيق فوزه الأول، عندما يحلّ ضيفاً على إنتر ميلان الثلاثاء.

سيتي، الذي وصل إلى ربع النهائي قبل موسمين، لم يتأهل إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا العام الماضي، لكنه عاد بعد عامه الأول تحت قيادة المدرب أندريه جيغليرتز، الذي ساعد الفريق على إنهاء هيمنة تشيلسي على الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، ليحرز لقبه الأول في الدوري منذ عقد.

وفي مباراة أخرى، يحلّ بايرن ميونيخ، أحد المتأهلين لقبل نهائي العام الماضي، ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، ويمتلك كلا الفريقين 5 نقاط، متخلفين بـ4 نقاط عن برشلونة.

تضم مرحلة الدوري، في عامها الثاني، 18 فريقاً يتنافسون في 6 جولات، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى دور الثمانية، وتتنافس الأندية التي تنهي بين المركزين الخامس والثاني عشر في مباريات فاصلة بمرحلة خروج المغلوب في فبراير (شباط) المقبل.

وستقام المباراة النهائية في استاد بولندا الوطني في وارسو، أواخر مايو (أيار) من العام المقبل.

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الرياضة كرة القدم للسيدات برشلونة آرسنال إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

هدف يامال في بيتيس الأفضل بأكتوبر في «لا ليغا»

لامين يامال نجم برشلونة (رويترز)
لامين يامال نجم برشلونة (رويترز)
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هدف يامال في بيتيس الأفضل بأكتوبر في «لا ليغا»

لامين يامال نجم برشلونة (رويترز)
لامين يامال نجم برشلونة (رويترز)

اختارت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، هدف لامين يامال نجم برشلونة في مرمى ريال بيتيس، باعتباره أفضل هدف في البطولة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة، الاثنين، أن اللاعب الشاب واصل تألقه وترسيخ مكانته بوصفه أحد أفضل اللاعبين في العالم لقدراته الكبيرة وجودته الفنية العالية وبراعته في إحداث الفارق، مدللاً على ذلك بهدفه في شباك بيتيس في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 2-5.

وبعد مرور عشر دقائق على بداية المباراة، تسلم لامين الكرة على الجناح الأيمن، وواجه دفاع بيتيس، وبعد عدة تمويهات، وجد مساحة على حافة منطقة الجزاء، وسيطر على الكرة بقدمه اليسرى وأطلق تسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى ألفارو فاليس حارس بيتيس.

وحصل هدف يامال على الجائزة بعد منافسة مع كل من كيليان مبابي نجم ريال مدريد وهوغو نوفوا لاعب ديبورتيفو ألافيس.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

هولندا تفقد فان دايك وبروبي في دوري الأمم

فيرجيل فان دايك قائد ليفربول ومنتخب هولندا (د.ب.أ)
فيرجيل فان دايك قائد ليفربول ومنتخب هولندا (د.ب.أ)
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هولندا تفقد فان دايك وبروبي في دوري الأمم

فيرجيل فان دايك قائد ليفربول ومنتخب هولندا (د.ب.أ)
فيرجيل فان دايك قائد ليفربول ومنتخب هولندا (د.ب.أ)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الاثنين، أن القائد فيرجيل فان دايك والمهاجم براين بروبي قد غادرا تشكيلة المنتخب الوطني التي تستعد لخوض آخر مباراتين في دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، منتصف الشهر الحالي.

وشارك فان دايك في فوز ليفربول 3 - 1 على مضيّفه كريستال بالاس، يوم الأحد، ليحافظ على سجله المثالي بخوض كل دقيقة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن الاتحاد الهولندي قال إنه ليس لائقاً للمشاركة.

وكانت المباراة الدولية السابقة لفان دايك، والتي انتهت بالفوز 2 - 1 على صربيا في أكتوبر (تشرين الأول)، هي رقم 100 للمدافع على المستوى الدولي.

أما المهاجم بروبي فشارك في فوز فريقه سندرلاند 1 - 0 على تشيلسي، الأحد، لكن الاتحاد الهولندي قال إنه ليس جاهزاً أيضاً.

وبدأ بروبي أساسياً في التعادل 1 - 1 أمام ألمانيا في مستهل المشوار بدوري الأمم في سبتمبر (أيلول)، لكنه اضطر لمغادرة الملعب بسبب الإصابة بعد ما يزيد قليلاً على نصف ساعة من اللعب، وغاب عن المباريات التالية أمام صربيا مرتين واليونان.

ولم يستدع المنتخب أي بديل للثنائي لتضم تشكيلة هولندا 23 لاعباً.

وتستضيف هولندا منافستها اليونان في المجموعة الأولى في أمستردام، الجمعة، قبل أن تحل ضيفة على ألمانيا في برلين، الاثنين.

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