هولندا تفقد فان دايك وبروبي في دوري الأمم

يلتقي اثنان من أكبر الفرق في دوري أبطال أوروبا للسيدات، الخميس، حيث يستضيف برشلونة الإسباني، حامل اللقب، فريق آرسنال الإنجليزي، علماً بأن الناديين قد فازا بالنسخ الأربع الماضية من البطولة.

وكان برشلونة، الذي فاز أيضاً باللقب عام 2021، قد توّج بدوري أبطال أوروبا في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية، لكن هذه السلسلة قطعها آرسنال، الذي فاز على الفريق الإسباني المتألق ليتوج بلقب البطولة في نهائي 2025.

ويتصدر برشلونة حالياً جدول الترتيب في مرحلة الدوري، وهو الفريق الوحيد الذي يمتلك سجلاً مثالياً وبالعلامة الكاملة.

من جانبه، قدّم آرسنال بداية متباينة، حيث فاز بصعوبة 1 - صفر بصعوبة على إتش بي كوجي الدنماركي، الذي كان برشلونة قد سحقه بـ8 أهداف نظيفة، وتعادل مع باريس إف سي الفرنسي 2 - 2 قبل أن يهزم بنفيكا البرتغالي 3 - صفر.

وبينما يملك برشلونة أكبر عدد من النقاط في ترتيب مرحلة الدوري بالبطولة، ويبتعد خلفه آرسنال بنقطتين، يأتي خلفهما أولمبيك ليون الفرنسي، وصيف الموسم الماضي، وتشيلسي الإنجليزي.

ويملك ليون الفرنسي رصيداً تهديفياً غزيراً أيضاً، ولديه واحد من أقوى خطوط الدفاع، وأهدر نقطتين فقط في تعادل سلبي مع تشيلسي الإنجليزي، وسحق سيرفيت جنيف السويسري 8 - صفر، وحقق نتيجة أخرى كبيرة على حساب إنتر ميلان الإيطالي بسداسية نظيفة.

وسيواجه ليون فريقاً إيطالياً آخر، هو يوفنتوس، الأربعاء، فيما يحلّ تشيلسي، الذي لم يستقبل أي هدف في شباكه أيضاً، ضيفاً على فريق هاكن السويدي قبل ذلك بيوم.

وجاءت بداية مانشستر سيتي متباينة بعد عودته للبطولة، حيث تعادل في جميع مبارياته الثلاث، وسيكون حريصاً على تحقيق فوزه الأول، عندما يحلّ ضيفاً على إنتر ميلان الثلاثاء.

سيتي، الذي وصل إلى ربع النهائي قبل موسمين، لم يتأهل إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا العام الماضي، لكنه عاد بعد عامه الأول تحت قيادة المدرب أندريه جيغليرتز، الذي ساعد الفريق على إنهاء هيمنة تشيلسي على الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، ليحرز لقبه الأول في الدوري منذ عقد.

وفي مباراة أخرى، يحلّ بايرن ميونيخ، أحد المتأهلين لقبل نهائي العام الماضي، ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، ويمتلك كلا الفريقين 5 نقاط، متخلفين بـ4 نقاط عن برشلونة.

تضم مرحلة الدوري، في عامها الثاني، 18 فريقاً يتنافسون في 6 جولات، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى دور الثمانية، وتتنافس الأندية التي تنهي بين المركزين الخامس والثاني عشر في مباريات فاصلة بمرحلة خروج المغلوب في فبراير (شباط) المقبل.

وستقام المباراة النهائية في استاد بولندا الوطني في وارسو، أواخر مايو (أيار) من العام المقبل.