ليون يعين الإسباني فيسينس مدرباً للفريق حتى 2028

أعلن نادي أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الاثنين تعيين الإسباني كارلوس فيسينس مدرباً جديداً للفريق بموجب عقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028، خلفاً للبرتغالي باولو فونسيكا.
وقال ليون في بيان: «اختارت الإدارة كارلوس فيسينس لأن فلسفته الكروية ومتطلباته العالية وتركيزه على تطوير اللاعبين تنسجم تماماً مع التوجه الذي يتبناه النادي».
وغادر فيسينس (43 عاماً) نادي براغا البرتغالي الشهر الماضي عقب 15 شهراً من توليه المسؤولية. وقاد الفريق للتأهل إلى الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي للموسم 2025 - 2026.
كما كان فيسينس جزءاً من الجهاز الفني لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي من عام 2021 إلى عام 2025.
وسيتولى فيسينس تدريب الفريق خلفاً لفونسيكا، الذي غادر ليون الأسبوع الماضي لقيادة سبورتنغ لشبونة البرتغالي.
ويحتل ليون المركز الخامس في الدوري الفرنسي والمركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الأوروبي.