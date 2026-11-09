ليون يعين الإسباني فيسينس مدرباً للفريق حتى 2028

مبابي الأفضل في «لا ليغا» في أكتوبر

فاز الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني «لا ليغا» لشهر أكتوبر (تشرين الثاني).

وذكر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني أن مبابي كان أحد أبرز لاعبي فريقه في هذه الشهر، وأسهم في تحقيق الريال 3 انتصارات من 3 مباريات خاضها في البطولة الشهر الماضي.

وأوضح أن مبابي سجل 4 أهداف خلال هذا الشهر، منها ثنائيتان حاسمتان، فبعد فوز فريقه على فياريال 1 - 0، سجل هدفين في فوز الريال على إشبيلية 4 - 1، ثم كرر نفس الأمر في «الكلاسيكو» أمام برشلونة حيث سجل هدفين ضمن بهما الفوز لريال مدريد.

ولفت موقع رابطة الدوري الإسباني النظر إلى أن النتيجة ساعدت ريال مدريد على تقليص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى 3 نقاط؛ ما أظهر تألق مبابي الذي سجل 11 هدفاً، وصنع هدفين حتى الآن في الموسم الحالي.

وأوضح أن مبابي تغلب على منافسيه على الجائزة وهم لامين يامال، نجم برشلونة وغونزالو غيديش لاعب ريال سوسيداد وأليخاندرو غريمالدو مدافع أتلتيكو مدريد وماتياس ديتورو لاعب إلتشي.