توخيل: بيكفورد لا يزال الحارس الأول لمنتخب إنجلترا

أكد توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، أن جوردان بيكفورد، لا يزال الحارس الأساسي للفريق، ملمحاً في الوقت ذاته إلى احتمالية تقاسمه اللعب خلال مباراتي الأسود الثلاثة هذا الأسبوع.

ويبقى بيكفورد ركيزة أساسية في منتخب إنجلترا منذ اختاره المدرب السابق غاريث ساوثغيت ليكون الحارس الأساسي قبل مونديال 2018 في روسيا.

ولعب بيكفورد، حارس إيفرتون، دوراً محورياً في جميع البطولات خلال آخر 8 سنوات، لكن وضعه تغير فجأة بجلوسه بديلاً في أول تجمع للمنتخب الإنجليزي بعد مونديال 2026.

وشارك بيكفورد، الذي خاض 93 مباراة دولية في مباراتين من أصل 4 مباريات خلال التوقف الدولي الماضي، حيث دفع توخيل بالحارس البديل جيمس ترافورد في أول مباراتين.

وسئل توخيل عما إذا كان بيكفورد خسر مكانه بصفته حارساً أساسياً لمنتخب إنجلترا، ليجيب قائلاً: «لا، لا يزال الحارس الأول، ولم يتغير شيء، ولكن المنافسة قائمة أيضاً مثل باقي اللاعبين في كل المراكز».

وأضاف: «نريد منح فرصة لترافورد بالمشاركة بانتظام في الفترة الحالية، وبالفعل قدم أداء جيداً عندما تقاسم الثنائي المشاركة في المعسكر الماضي».

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لست متأكداً ماذا سنفعل هذه المرة، ولكن من الوارد تكرار التجربة».

وأشار: «سأتحدث مع مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني، لأن الحراس يشكلون مجموعة مستقلة بذاتها، وهذا أمر منطقي ومستحق».

ويختتم توخيل عاماً حافلاً مع إنجلترا بخوض مباراتين في دوري أمم أوروبا، أولاهما أمام كرواتيا على ملعب ويمبلي يوم الخميس، قبل الخروج لمواجهة إسبانيا بطلة العالم، يوم الأحد.