اكتمال قوام منتخب ألمانيا استعداداً لمباراتي دوري الأمم

اكتمل قوام منتخب ألمانيا بانضمام جميع لاعبيه الـ24 بمن فيهم ريدلي باكو الذي تم استدعاؤه في اللحظات الأخيرة لمعسكر الفريق في هرتسوغن آوراخ بالقرب من مدينة نورمبرغ، استعداداً لخوض مباراتين في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

واستدعى يورغن كلوب، الأحد، ريدلي باكو، ظهير أيمن لايبزيغ، ليحل محل لاعب بوروسيا دورتموند فالديمار أنطون، الذي تم استبعاده بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم وصول جميع اللاعبين الـ24 إلى المعسكر لبدء التدريبات، استعداداً لمواجهة صربيا في بلغراد الجمعة، ثم استضافة هولندا صاحبة الصدارة في برلين بعدها بثلاثة أيام.

وانضم لمعسكر ألمانيا، نيكلاس فولكروغ، مهاجم فيردر بريمن العائد لصفوف المنتخب، والموهبة الواعدة وائل محيا (17 عاماً) لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، وهو مغربي الأصل وكان مطلوباً في «أسود الأطلس».

ويبلغ عمر مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى ألمانيا الأساسي 34 عاماً أي ضعف عمر محيا.

ويأمل كلوب في قيادة منتخب ألمانيا للتأهل لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا الذي سيقام في مارس (آذار) 2027، لتعويض خيبة الأمل في مونديال 2026.

ويتعين على منتخب ألمانيا ثالث الترتيب في مجموعته حالياً احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني بالمجموعة الثانية من المستوى الأول، من أجل التأهل لدور الثمانية.

ويتصدر منتخبا هولندا واليونان المجموعة برصيد 8 نقاط لكل منهما، ويأتي خلفهما منتخب ألمانيا برصيد 5 نقاط بعدما اكتفى بفوز وحيد في أول أربع جولات.