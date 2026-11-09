«دورة استوكهولم»: كاميرون نوري وميكلسن يصعدان للدور الثاني

تأهل الأميركي أليكس ميكلسن والبريطاني كاميرون نوري إلى دور الـ16 بمنافسات فردي الرجال ببطولة استوكهولم المفتوحة للتنس «فئة 250 نقطة»، التي تقام على الملاعب الصلبة داخل صالة مغطاة.

ميكلسن تأهل بالفوز على الألماني يانيك هانفمان بنتيجة 6 - 2 و6 - 3، بينما فاز نوري على الأسترالي جيمس داكوورث بنتيجة 7 - 5 و6 - صفر، ضمن منافسات دور الـ32، الاثنين.

وفي مواجهة ثالثة، فاز الكرواتي بورنا جويو على التشيكي توماس ماخاتش بنتيجة 6 - 3 و6 - 4.

وينتظر نوري مواجهة قوية ضد الأميركي تايلور فريتز الذي يشارك في بطولة استوكهولم لأول مرة، بينما سيلعب ميكلسن ضد الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو.

ويستعد فريتز ونوري للمواجهة رقم 15 بينهما في مختلف بطولات التنس، والأولى منذ عامين، علماً بأن النجم الأميركي يتفوق بنتيجة 8 - 6 في المواجهات المباشرة بينهما.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة استوكهولم للتنس 723 ألفاً و435 يورو.