تشاكا خارج قائمة سويسرا لدوري الأمم بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، الاثنين، استبعاد غرانيت تشاكا، قائد المنتخب الوطني من القائمة التي ستخوض مباراتين في دوري أمم أوروبا، وذلك بعد إصابته مع فريقه سندرلاند أمام تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب تشاكا (34 عاماً) في أثناء عمليات الإحماء، لكنه بدأ المباراة، ثم غادر بعد دقيقتين فقط، في مواجهة انتهت بفوز فريقه 1 - 0، ليخرج سندرلاند من مؤخرة جدول الترتيب.

ويغيب تشاكا الأكثر مشاركة بقميص سويسرا بـ 152 مباراة دولية عن صفوف منتخب بلاده منذ الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 1 - 3 بعد التمديد للوقت الإضافي في مواجهة مثيرة للجدل بدور الثمانية لبطولة كأس العالم.

وغاب تشاكا عن 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الماضية، بسبب محاكمته نتيجة تزوير شهادة التطعيم الخاصة به ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في عام 2022.

واعترف قائد المنتخب السويسري بتزوير الشهادة، ليتقرر وضعه تحت المراقبة لمدة عامين إضافة إلى تغريمه مالياً مع إيقاف التنفيذ.

ويتصدر منتخب سويسرا مجموعته في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، ويستعد لمواجهة خارج أرضه أمام سلوفينيا، الجمعة، قبل أن يستضيف اسكوتلندا، الاثنين.

كما أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم استبعاد كل من روبن فارغاس جناح إشبيلية الإسباني، وميرو موهايم مدافع هامبورغ الألماني، من قائمة المدرب مورات ياكين بسبب الإصابة.

وانضم لقائمة سويسرا روجيريو نياكوسي لأول مرة، ليصبح سادس لاعب وُلد في جنيف، وتدرج في أكاديمية نادي سيرفيت السويسري دون تصعيده للفريق الأول.

وتضم هذه القائمة السداسي، دينيس زكريا، ويوهان مانزامبي، وزكي عمدوني، وزاكاري أتيكامي، ووينسلي بوتيلي، بالإضافة إلى نياكوسي، الذين خاضوا مجتمعين 11 مباراة فقط بقميص سيرفيت قبل رحيلهم أو بيعهم في سن مبكرة.

وانتقل نياكوسي (22 عاماً) إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي في 2022، ويلعب حالياً بصفوف لوفين البلجيكي.