أليسون يبحث عن عقد جديد مع ليفربول

يبحث الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر عن مواصلة المشوار مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي لما بعد نهاية الموسم الحالي، مطالباً إدارة «الحمر» بتوقيع عقد جديد معه.

ولعب أليسون دوراً محورياً في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي عامي 2020 و2025 ودوري أبطال أوروبا 2019 منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من روما الإيطالي عام 2018.

وخاض الحارس البالغ من العمر 34 عاماً 347 مباراة بقميص «الحمر»، محرزاً بالمجمل سبعة ألقاب حتى الآن.

وينتهي عقد أليسون في ختام الموسم الحالي، وقد ارتبط اسمه بالرحيل في الفترة الماضية، لكنه أبدى رغبته في مواصلة مشواره في «ميرسيسايد» من خلال توقيع عقد جديد.

وقال أليسون عقب فوز ليفربول على كريستال بالاس 3 - 1 الأحد في الدوري: «نعم (أريد البقاء)، هذا ما أفكر فيه. أنا أركز على خوض كل مباراة، لكني سعيد بالبقاء».

وأضاف أن «ذلك يعتمد على الكثير من الجوانب والظروف المختلفة. لكن رغبتي هي البقاء. أنا سعيد هنا وعائلتي سعيدة هنا. ما زلت متعطشاً للألقاب ولتقديم مستويات جيدة. ما زلت أريد اللعب في أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة، بالتالي، هذا ما أفكر فيه».

وأعرب المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا مؤخراً عن أمله في أن يتمكن الحارس البرازيلي من «الاستمرار لفترة أطول» مع فريقه.

وكشف أليسون أن «وكيلي يتحدث مع النادي» بعد صيف شهد تكهنات حول انتقال محتمل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأكد الحارس المخضرم قيمته مجدداً من خلال أداء مميز أسهم في فوز ليفربول على بالاس، لكن الجورجي جيورجي مامارداشفيلي يترقب فرصته كبديل لأليسون، بينما من المنتظر أن ينضم الحارس الشاب البلجيكي لوكا بروخمانس إلى ليفربول قادماً من خنك العام المقبل.

وقال أليسون عن بداية ليفربول المتذبذبة هذا الموسم: «واقعنا أننا لا نقدم المستوى الذي نستطيع تقديمه. لم نصل بعد إلى درجة الثبات المطلوبة. لدينا مدرب من الطراز الرفيع ولاعبون رائعون. نحن قادرون على تحقيق أمور كبيرة، لكننا كفريق بحاجة إلى الوصول إلى مرحلة نشعر فيها بأننا على ما يرام الآن، وأن لدينا الثقة وكل ما يلزم للفوز».