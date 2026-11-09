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الرياضة رياضة عالمية

تشابي: عودة دي يونغ تمنح هولندا دفعة قوية في «دوري الأمم»

فرينكي دي يونغ (أ.ف.ب)
فرينكي دي يونغ (أ.ف.ب)
TT
TT

تشابي: عودة دي يونغ تمنح هولندا دفعة قوية في «دوري الأمم»

فرينكي دي يونغ (أ.ف.ب)
فرينكي دي يونغ (أ.ف.ب)

قال تشابي هرنانديز، اليوم الاثنين، إن عودة فرينكي دي يونغ إلى صفوف هولندا تمثل دفعة قوية في سعي الفريق لتصدُّر مجموعته بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتأهل إلى دور الثمانية العام المقبل.

وكانت آخِر مباراة خاضها لاعب الوسط، الذي عانى من تكرار الإصابات، مع منتخب بلاده في كأس العالم هذا العام. وغاب عن المباريات الأربع في دوري الأمم، التي جمع فيها المنتخب الهولندي 8 نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع اليونان.

ولطالما كان دي يونغ اللاعب الأبرز في الفريق، وقال تشابي إنه يتوقع أن يضطلع دي يونغ بدور قيادي مجدداً في مباراة المنتخب الهولندي أمام ضيفه اليوناني يوم الجمعة، وكذلك المواجهة التي ستُقام خارج أرضه أمام ألمانيا.

وأكد تشابي، الذي درّب دي يونغ في برشلونة، خلال الفترة من 2021 إلى 2024: «إنه يعرف رؤيتنا وأفكارنا، ويجب أن يكون له دور مهم معنا على أرض الملعب. أريد أن أرى شخصيته، فهو أحد قادة الفريق، ويتمتع بخبرة كبيرة».

ومن المتوقع أن يعود دي يونغ (29 عاماً) إلى دور صانع الألعاب الذي تألّق فيه جوي فيرمان في فوز هولندا ذهاباً وإياباً على صربيا، والتعادل 2-2 في اليونان.

وأوضح تشابي: «بإمكان جميع اللاعبين اللعب معاً، خاصة الجيدين. ويقدم جوي أداء رائعاً في دورتموند، وقدم أداء ممتازاً معنا».

وأضاف: «قالوا في إسبانيا إن إنيستا وأنا لا يمكننا اللعب معاً لأننا متشابهان جداً في أسلوبنا ونهجنا. هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟».

وتابع: «فرينكي لن يكون اكتشافاً جديداً لي، فهو لاعب من الطراز الرفيع. يمكنه اللعب في أي مركز، لعب ظهيراً لبضع دقائق، أمس، (في فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد). إنه لاعب من الطراز الرفيع».

ويتأهل الفريقان المتصدران للمجموعة إلى دور الثمانية، في مارس (آذار) المقبل. وسيضمن الفوزُ على اليونان في ملعب يوهان كرويف لهولندا مكاناً في هذه المرحلة.

واستطرد تشابي، الذي تولّى تدريب هولندا بعد كأس العالم: «هذا هو الهدف التالي، وبعد ذلك سنفكر في الأهداف الأخرى، لكن الهدف الأول هو التأهل إلى دور الثمانية. قدمنا مستوى جيداً في الفترة الأخيرة. ونحن واثقون من صعودنا».

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تشابي: عودة دي يونغ تمنح هولندا دفعة قوية في «دوري الأمم»

فرينكي دي يونغ (أ.ف.ب)
فرينكي دي يونغ (أ.ف.ب)
TT
TT

تشابي: عودة دي يونغ تمنح هولندا دفعة قوية في «دوري الأمم»

فرينكي دي يونغ (أ.ف.ب)
فرينكي دي يونغ (أ.ف.ب)

قال تشابي هرنانديز، اليوم الاثنين، إن عودة فرينكي دي يونغ إلى صفوف هولندا تمثل دفعة قوية في سعي الفريق لتصدُّر مجموعته بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتأهل إلى دور الثمانية العام المقبل.

وكانت آخِر مباراة خاضها لاعب الوسط، الذي عانى من تكرار الإصابات، مع منتخب بلاده في كأس العالم هذا العام. وغاب عن المباريات الأربع في دوري الأمم، التي جمع فيها المنتخب الهولندي 8 نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع اليونان.

ولطالما كان دي يونغ اللاعب الأبرز في الفريق، وقال تشابي إنه يتوقع أن يضطلع دي يونغ بدور قيادي مجدداً في مباراة المنتخب الهولندي أمام ضيفه اليوناني يوم الجمعة، وكذلك المواجهة التي ستُقام خارج أرضه أمام ألمانيا.

وأكد تشابي، الذي درّب دي يونغ في برشلونة، خلال الفترة من 2021 إلى 2024: «إنه يعرف رؤيتنا وأفكارنا، ويجب أن يكون له دور مهم معنا على أرض الملعب. أريد أن أرى شخصيته، فهو أحد قادة الفريق، ويتمتع بخبرة كبيرة».

ومن المتوقع أن يعود دي يونغ (29 عاماً) إلى دور صانع الألعاب الذي تألّق فيه جوي فيرمان في فوز هولندا ذهاباً وإياباً على صربيا، والتعادل 2-2 في اليونان.

وأوضح تشابي: «بإمكان جميع اللاعبين اللعب معاً، خاصة الجيدين. ويقدم جوي أداء رائعاً في دورتموند، وقدم أداء ممتازاً معنا».

وأضاف: «قالوا في إسبانيا إن إنيستا وأنا لا يمكننا اللعب معاً لأننا متشابهان جداً في أسلوبنا ونهجنا. هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟».

وتابع: «فرينكي لن يكون اكتشافاً جديداً لي، فهو لاعب من الطراز الرفيع. يمكنه اللعب في أي مركز، لعب ظهيراً لبضع دقائق، أمس، (في فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد). إنه لاعب من الطراز الرفيع».

ويتأهل الفريقان المتصدران للمجموعة إلى دور الثمانية، في مارس (آذار) المقبل. وسيضمن الفوزُ على اليونان في ملعب يوهان كرويف لهولندا مكاناً في هذه المرحلة.

واستطرد تشابي، الذي تولّى تدريب هولندا بعد كأس العالم: «هذا هو الهدف التالي، وبعد ذلك سنفكر في الأهداف الأخرى، لكن الهدف الأول هو التأهل إلى دور الثمانية. قدمنا مستوى جيداً في الفترة الأخيرة. ونحن واثقون من صعودنا».

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رياضة كرة القدم هولندا
الرياضة رياضة عالمية

يامال وأويارزابال يغيبان عن مواجهة إسبانيا والتشيك بـ«دوري الأمم»

لامين يامال (إ.ب.أ)
لامين يامال (إ.ب.أ)
TT
TT

يامال وأويارزابال يغيبان عن مواجهة إسبانيا والتشيك بـ«دوري الأمم»

لامين يامال (إ.ب.أ)
لامين يامال (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، غياب مهاجمَي المنتخب الوطني لامين يامال وميكل أويارزابال عن مباراة جمهورية التشيك، يوم الخميس المقبل، في دوري الأمم الأوروبية.

وشعر لامين بألم في ركبته اليمنى، عقب فوز برشلونة على أتليتيكو مدريد، أمس، في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وسيبقى اللاعب (19 عاماً) في برشلونة لمواصلة تعافيه من الإصابة، أما أويارزابال فسيبقى في مدينة سان سيباستيان، معقل نادي ريال سوسيداد، لمواصلة تعافيه من الإنفلونزا، ومن المتوقع أن يصبح اللاعبان جاهزين لمواجهة إنجلترا، يوم الأحد المقبل. واستُدعي الجناح خورخي دي فروتوس ليحل محل اللاعب المصاب أندير بارينيتشيا. وتتصدر إسبانيا مجموعتها في «دوري الأمم» برصيد 12 نقطة قبل الجولتين الأخيرتين.

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نائب رئيس الاتحاد الآسيوي: حظوظ إعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لـ«فيفا» محسومة

هاشم حيدر (الاتحاد اللبناني لكرة القدم)
هاشم حيدر (الاتحاد اللبناني لكرة القدم)
TT
TT

نائب رئيس الاتحاد الآسيوي: حظوظ إعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لـ«فيفا» محسومة

هاشم حيدر (الاتحاد اللبناني لكرة القدم)
هاشم حيدر (الاتحاد اللبناني لكرة القدم)

قال نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هاشم حيدر لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، إن حظوظ جياني إنفانتينو بالاحتفاظ بمنصب رئيس الاتحاد الدولي في مارس (آذار) 2027 «محسومة».

وكان إنفانتينو، الساعي لإعادة انتخابه لولاية رابعة وأخيرة رئيساً لـ«فيفا»، قد واجه انتقادات حادة ودعوات إلى الاستقالة عقب خطته الملغاة لبيع حقوق كأس العالم. لكن السويسري - الإيطالي - اللبناني بات في موقع قوي يتيح له تأمين إعادة انتخابه بعدما أيّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشهر الماضي ترشح ابن السادسة والخمسين.

وكان إنفانتينو قد قال، في وقت سابق، إنه يحظى بدعم «الغالبية الساحقة» من الاتحادات الأعضاء، رافضاً الدعوات المطالبة برحيله؛ خصوصاً من الاتحاد الأوروبي. ورغم ترشح الرئيس الفخري للاتحاد الياباني كوزو تاشيما، الخميس، لمنافسة إنفانتينو، قال حيدر الذي يرأس أيضاً الاتحاد اللبناني للعبة، على هامش افتتاح إنفانتينو ملعباً في بلدة شانيه في جبل لبنان (شرق): «حظوظه (إنفانتينو) محسومة»، مضيفاً: «نحن أعلنا وبوضوح وبشكل قاطع أننا داعمون لإنفانتينو».

وبينما رفض إنفانتينو التحدث إلى وسائل الإعلام، تابع حيدر: «بمقدور تاشيما الحصول على بعض الأصوات، لكن من الصعب أن يتمكن من المنافسة، لأن رئاسة الاتحاد الدولي تحتاج إلى علاقات بكل أنحاء الكرة الأرضية، ومن الصعب تحقيق ذلك».

وتابع: «إذا كنت آسيوياً قد أحصل على بعض الأصوات الآسيوية والأفريقية، لكن من الصعوبة الوصول إلى أميركا الجنوبية والشمالية وغيرهما، وذلك مع محبتي لصديقي كوزو تاشيما».

ونقلت صحيفة سبورتس نيبون اليابانية عن تاشيما الأحد: «في هذه المرحلة، أعتقد أن فرصي في الفوز تتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة، لكن مع تقدّم الحملة أريد أن ترتفع ثقتي بنفسي إلى 40 في المائة أو 50 في المائة. إنني أرغب حقاً في تغيير (فيفا)».

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