بياستري وويبر يطويان صفحة شراكة استمرت 7 أعوام

أعلن الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق «مكلارين»، المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات ومواطنه مارك ويبر، وزوجته آن، اليوم (الاثنين)، إنهاء اتفاقية الإدارة بينهم.

وبدأ مارك ويبر، الفائز بتسعة سباقات جائزة كبرى، العمل مع بياستري في 2019، ولعب دوراً جوهرياً في انضمام السائق الشاب إلى «مكلارين» في 2023 ليحل محل مواطنه دانييل ريكاردو، بدلاً من الاستمرار مع ألبين.

وكان فريق ألبين ‌المملوك لشركة ‌«رينو»، يرغب في تصعيد ​بياستري لشغل ‌مقعد ⁠أساسي في ​السباقات ⁠بعد إعلان بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو رحيله إلى أستون مارتن، لكن السائق الأسترالي رفض هذا العرض.

وقال ويبر، في بيان: «فخوران بأننا لعبنا دوراً محورياً في سنوات تكوين مسيرة أوسكار المهنية، وأننا ساعدناه على المشاركة في (فورمولا 1) مما أتاح ⁠له المنافسة في مراكز المقدمة في ‌مرحلة مبكرة جداً ‌من مسيرته».

وأضاف: «بعد تقليص حضورنا في حلبات ​السباق هذا الموسم، اتفقنا جميعاً ‌على أن هذا هو الوقت المناسب ‌لإنهاء اتفاقية الإدارة بيننا».

وتابع: «سيسمح هذا لأوسكار بالبناء على إنجازاته في ظل هيكل إداري جديد، كما يتيح لنا المضي قدماً نحو مشاريعنا الجديدة».

من جانبه، عبَّر بياستري، ‌الذي تُوِّج بلقبي «فورمولا 3» و«فورمولا 2» على التوالي في عامي 2020 ⁠و2021، عن ⁠امتنانه لهما على دعمهما، مؤكداً أن توجيهاتهما كانت ذات قيمة لا تقدَّر بثمن.

ولم يحقق السائق الأسترالي أي فوز في سباقات هذا الموسم بعد أن كان قريباً من المنافسة على اللقب في العام الماضي قبل أن يتجاوزه زميله في الفريق لاندو نوريس ليُنهي الموسم في المركز الثالث. وحلَّ بياستري سادساً في سباق البرازيل أمس.

ولم يصعد بياستري، الذي سبق له ​الفوز بتسعة سباقات ​جائرة كبرى، إلى منصة التتويج منذ 16 سباقاً. ويحتل المركز السابع في الترتيب العام هذا الموسم.