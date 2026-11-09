إيالا تعتزم الابتعاد عن الأضواء قليلاً بعد انتهاء موسمها الرائع

قالت أليكس إيالا إنها تتطلع للابتعاد عن الأضواء فترة قصيرة، ​بعد انتهاء مشوراها الرائع أمس (الأحد) بالخسارة 6-3 و6-صفر أمام الأميركية كلير ليو، في نهائي دورة هونغ كونغ المفتوحة للتنس.

وحظيت إيالا (21 عاماً) التي أصبحت في وقت سابق من هذا الموسم الفلبينية واللاعبة القادمة من ‌جنوب شرقي ‌آسيا الأعلى تصنيفاً ​في تاريخ ‌اتحاد ⁠لاعبات ​التنس المحترفات، ⁠بشعبية كبيرة بين الجماهير هذا العام، وسيرفع أداءها في هونغ كونغ ترتيبها إلى المركز الخامس عشر عالمياً، وهو الأعلى في مسيرتها.

وفازت إيالا بأول ألقابها على مستوى جولة رابطة لاعبات التنس المحترفات ⁠في دورة واشنطن المفتوحة ‌في أغسطس (آب)، ‌وحققت 7 انتصارات على لاعبات ​من بين ‌العشر الأوائل على مدار العام. كما فازت ‌بميدالية برونزية في دورة الألعاب الآسيوية الشهر الماضي.

وقالت للصحافيين بعد نهائي هونغ كونغ: «لم يخطر ببالي أني قد أحقق ما ‌حققته، أن أنهي العام في المركز الخامس عشر». وأضافت: «تظل الأحلام أحلاماً حتى تتحول إلى واقع».

ولدى سؤالها عن أهدافها لعام 2027، قالت إيالا إنها لم تقضِ كثيراً من الوقت في التفكير في الموسم المقبل. وأوضحت: «كنت أستمتع بما حققته هذا العام؛ خصوصاً أن الجدول كان مزدحماً ببطولة تلو الأخرى». وأضافت: «سأقضي بعض الوقت ​مع عائلتي، ​وأبتعد عن الأضواء، وأختفي فترة قصيرة». وأكدت: «نعم، هذه هي خططي. سأختفي فحسب».