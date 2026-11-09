ريباكينا تضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للتنس

ضمنت الكازاخية يلينا ريباكينا إنهاء الموسم الحالي في صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات برصيد 8099 نقطة، حيث تتقدم بفارق 1614 نقطة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، صاحبة المركز الثاني برصيد 6485 نقطة، خلال النسخة الأحدث من التصنيف الصادرة اليوم الاثنين.

وحققت ريباكينا 54 انتصاراً مقابل 14 هزيمة خلال عام 2026، وفازت بـ4 ألقاب هذا الموسم، في بطولات أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة وشتوتغارت ونينغبو.

وواجهت ريباكينا عدة مشكلات بدنية، خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى الانسحاب من البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات التي تقام حالياً في إنديان ويلز، لتغيب بذلك عن آخِر منافسات الموسم، وتحلّ الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة العاشرة عالمياً، بدلاً منها.

وجاءت الروسية ميرا أندرييفا في المركز الثالث برصيد 6306 نقاط، تليها الأميركية كوكو غوف في المركز الرابع برصيد 5763 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط أمام مُواطنتها جيسيكا بيغولا التي احتلت المركز الخامس برصيد 5760 نقطة.

وحلّت الأوكرانية يلينا سفيتولينا في المركز السادس برصيد 5121 نقطة، تلتها التشيكية كارولينا موخوفا في المركز السابع برصيد 4665 نقطة، ثم مُواطنتها ليندا نوسكوفا في المركز الثامن برصيد 4343 نقطة.

وجاءت البولندية إيغا شفيونتيك في المركز التاسع برصيد 4188 نقطة، في حين احتلت الأوكرانية مارتا كوستيوك المركز العاشر، برصيد 3910 نقاط.