البولندية لينيت تتوج بلقب دورة تشيناي وتتقدم في التصنيف العالمي للتنس

عادت البولندية ماجدا لينيت إلى قائمة اللاعبات الخمسين الأوليات في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعدما تُوجت بلقب دورة تشيناي الهندية، إحدى بطولات فئة 250 نقطة، على أثر فوزها على الإندونيسية يانيس تين 5 / 7 و6 / 1 و6 / 4 في المباراة النهائية، اليوم الاثنين.

وحققت لينيت قفزة كبيرة في التصنيف، بعدما تقدمت من المركز الثامن والستين إلى المركز الثالث والأربعين برصيد 1176 نقطة، لتصبح ثالث أفضل لاعبة بولندية في التصنيف، متقدمة على مُواطنتها ماجدالينا فريخ.

وجاء تتويج لينيت بعد فترة من تراجع النتائج، إذ لم تحقق سوى 4 انتصارات في مبارياتها الخمس عشرة السابقة على انطلاق البطولة الهندية.

وكان آخِر لقب أحرزته لينيت في بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات يعود إلى يوليو (تموز) 2024، عندما تُوجت ببطولة براغ، لتعود، الآن، إلى منصات التتويج وتستعيد موقعها بين أفضل 50 لاعبة في العالم.