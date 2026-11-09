قلص الإسباني كارلوس ألكاراس الفارق مع الإيطالي يانيك سينر في المركز الثاني بتصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بعدما توج بلقب بطولة باريس للأساتذة، فيما تقدم الأميركي تايلور فريتز مركزين ليعود إلى قائمة العشرة الأوائل. وقدم ألكاراس أداء قوياً في بطولة باريس، واختتم مشواره بالفوز على الأميركي بن شيلتون في المباراة النهائية أمس الأحد، ليعزز موقعه في المركز الثالث بالتصنيف العالمي، ويقلص الفارق مع سينر صاحب المركز الثاني، في ظل غياب اللاعب الإيطالي عن المنافسات منذ بطولة ويمبلدون. وبات ألكاراس قريباً من منافسة سينر على المركز الثاني، إذ يتطلع إلى مواصلة نتائجه الجيدة في البطولة الختامية للموسم، التي قد تمنحه فرصة إضافية لتقليص الفارق مع منافسه الإيطالي قبل بداية موسم 2027. وجاء الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الأول برصيد 9550 نقطة، يليه سينر في المركز الثاني برصيد 9450 نقطة، ثم ألكاراس ثالثاً برصيد 7100 نقطة. واحتل شيلتون المركز الرابع برصيد 5170 نقطة، وجاء الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الخامس برصيد 3820 نقطة، والإيطالي فلافيو كوبولي سادساً برصيد 3680 نقطة، والفرنسي آرثر فيس في المركز السابع برصيد 3625 نقطة. وحل الأميركي فرانسيس تيافوي في المركز الثامن برصيد 3390 نقطة، يليه الأسترالي أليكس دي مينور في المركز التاسع برصيد 3370 نقطة، ثم فريتز عاشراً برصيد 3285 نقطة، بعدما صعد مركزين عقب تأهله لدور الثمانية في بطولة باريس، متجاوزاً الإسباني رافاييل جودار، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر على الترتيب.
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ألكاراس يقلص الفارق مع سينر في وصافة التصنيف العالمي وفريتز يعود لقائمة الكبار https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339255-%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF
ألكاراس يقلص الفارق مع سينر في وصافة التصنيف العالمي وفريتز يعود لقائمة الكبار
ألكاراس يقلص الفارق مع سينر في وصافة التصنيف العالمي وفريتز يعود لقائمة الكبار
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