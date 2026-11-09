سيميوني: نحتاج إلى ألفاريز في أفضل حالاته لتحقيق أهدافنا

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ثقته في مواطنه جوليان ألفاريز، رغم إهداره عدداً من الفرص خلال خسارة فريقه أمام ضيفه برشلونة 1 - 2 مساء الأحد في الدوري الإسباني، مشدداً على أن اللاعب يحتاج إلى الوقت لاستعادة أفضل مستوياته.

وصنع ألفاريز هدف التقدم الذي سجله جوليانو سيميوني، لكنه أهدر عدة فرص محققة، في الوقت الذي سجل فيه فيرمين لوبيز هدفي برشلونة ليقود فريقه لقلب تأخره إلى فوز ثمين على ملعب ميتروبوليتانو.

ألفاريز تعرّض لصفارات استهجان من جماهير أتلتيكو في بداية الموسم (إ.ب.أ)

وقال سيميوني في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدم جوليان مباراة جيدة، وبالإضافة إلى الفرص التي سنحت له، شارك في كثير من الهجمات الأخرى. لقد صنع هدف جوليانو، كما أرسل كرة عرضية أتاحـت فرصة لأليكس باينا. كنا جميعاً نتمنى أن يسجل، لكننا سنصبر عليه لأنه لاعب رائع».

وأضاف: «نحبه، وإذا أردنا تحقيق أهدافنا، فإننا نحتاج إلى جوليان في أفضل حالاته، وإلا فلن نتمكن من الوصول إليها».

كان ألفاريز قد تعرض لصفارات استهجان من جماهير أتلتيكو في بداية الموسم، عقب محاولته الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن يعتذر لاحقاً للجماهير، فيما حرص سيميوني على إدارة مشاركاته بحذر في بعض الفترات. لكنه بدأ المباريات الخمس الأخيرة لفريقه في جميع المسابقات، وسجل خلالها هدفين.

وأبدى سيميوني رضاه عن أداء فريقه رغم الهزيمة، قائلاً: «كان أداء استثنائياً، ولا أستطيع توجيه اللوم إلى اللاعبين. قدمنا المباراة التي أردناها، وضغطنا بشكل جيد في الشوط الأول وبإيقاع قوي، لكننا لم نكن بالفاعلية نفسها أمام المرمى التي أظهرناها في مباريات أخرى. برشلونة يتميز بهذه الناحية، فقد سنحت له فرص واضحة أقل منا، لكنه استغل الفرص التي حصل عليها».