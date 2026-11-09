بوبوفيتش مدرب أستراليا مستعد لتمديد عقده لفترة طويلة

أبدى توني بوبوفيتش مدرب أستراليا استعداده لتمديد عقده لفترة طويلة من أجل البقاء مع الفريق عقب تأجيل كأس ​آسيا لكرة القدم وإعادة بنائه؛ تحضيراً للبطولة القارية. وكان بوبوفيتش قد رفض تمديد عقده لمدة أربع سنوات مع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم مما كان سيبقيه في منصبه حتى كأس العالم 2030، وفضّل توقيع عقد يستمر حتى نهاية الموعد الأصلي لكأس آسيا في فبراير (شباط).

وبعد الإعلان الأسبوع الماضي عن تأجيل البطولة إلى 2028 عقب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي ‌اليمنية على السعودية، ‌الدولة المضيفة لكأس آسيا، قال بوبوفيتش ​إنه ‌قد ⁠يوافق ​على عقد ⁠طويل الأمد حسب المفاوضات مع الاتحاد الأسترالي. وقال للصحافيين خلال محادثة عبر الفيديو من الدوحة اليوم الاثنين: «نعم، أنا منفتح جداً على جميع الاحتمالات كما كنت في يونيو (تموز)، وأنا متأكد من أننا سنجري مناقشات». وأضاف: «أنا منفتح جداً وسعيد للغاية في هذا المنصب... إنه شرف وامتياز وأنا أدرك قيمة هذه الوظيفة وأحرص عليها».

تولى ⁠بوبوفيتش مهامه خلفاً لجراهام أرنولد في أواخر ‌2024، وقاد أستراليا إلى التأهل بسلاسة ‌غير معتادة إلى أول نسخة من ​كأس العالم تضم 48 فريقاً ‌ووصل المنتخب إلى دور 32. وتلعب أستراليا أمام قطر، حاملة ‌لقب كأس آسيا، في الدوحة يوم الجمعة قبل أن تواجه الأردن في مباراة ودية أخرى في عمان الأسبوع المقبل. وقالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا الأسبوع الماضي إن «أغلبية ساحقة» من لاعبي ‌أستراليا أعربوا عن اعتقادهم بضرورة إعادة جدولة مباراة الأردن أو تغيير مكان إقامتها بسبب الوضع الأمني ⁠في المنطقة. لكن ⁠بوبوفيتش، الذي أعلن يوم السبت تشكيلة تضم 25 لاعباً للمباراتين الوديتين، قال إنه لم يعتذر أي لاعب عن المشاركة بسبب مخاوف أمنية. وتضم التشكيلة سبعة لاعبين لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب، من بينهم ديزل هيرينجتون قلب دفاع فريق سنترال كوست مارينرز الذي ينضم إلى شقيقه الأصغر لوكاس. وبغض النظر عن المفاوضات المتعلقة بالعقد، قال بوبوفيتش إن تأجيل كأس آسيا يعني أن تركيزه ينصب على اكتشاف وتجربة مزيد من اللاعبين على غرار ما حدث في العام الذي سبق كأس ​العالم. وقال: «عليك أن تتأقلم باستمرار ​مع المواقف وهذا أحدها، إذ تأجلت (كأس آسيا) مما يحول تركيزنا ونفكر في كيفية دمج بعض اللاعبين الجدد».