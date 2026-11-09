سباليتي: يوفنتوس يعاني من عدم الاستمرارية وفقدان الثقة

قال لوتشيانو سباليتي، المدير الفني ليوفنتوس، إن فريقه لا يزال يعاني من عدم الثبات في المستوى وفقدان الثقة خلال المباريات، وذلك عقب التعادل مع مضيفه فيورنتينا 2-2، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي. وعاد يوفنتوس في النتيجة مرتين خلال المباراة التي أقيمت في فلورنسا، بعدما تقدم فيورنتينا مبكراً عبر ماتيو بيليغرينو بضربة رأس بعد 4 دقائق فقط، قبل أن يدرك نيك فولتماده التعادل، مسجلاً أول أهدافه في الدوري الإيطالي، ولكن أليو نجي أعاد التقدم لأصحاب الأرض. ونجح جليسون بريمر في تسجيل هدف التعادل ليوفنتوس بضربة رأس، مستغلاً ركلة ركنية نفذها دوجلاس لويز، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وقال سباليتي في تصريحات لمنصة «دازن إيطاليا»: «أحياناً نغرق في أبسط المشكلات ونفقد الثقة في الطريقة التي نلعب بها. استقبلنا هدفاً مبكراً للغاية، ولكننا تفاعلنا معه بشكل جيد. المشكلة أننا لا نستطيع الحفاظ على المستوى نفسه طوال المباراة، سواء على مستوى الفريق أو اللاعبين بشكل فردي. نقدم أداء جيداً لمدة 10 دقائق، ثم نفتقد شيئاً ما في الدقائق التالية، فنحن نفتقر إلى الاستمرارية».

وأضاف: «في بعض اللحظات نقرر ألا نتخذ أي قرار، ونكتفي بالبقاء في أماكننا وتقبُّل الموقف دون التحرك أو المبادرة. اتخاذ خطوة ما يبدد الشكوك، ولكن عندما نستسلم لها لا نتمكن أبداً من السيطرة على الموقف».

وأشاد سباليتي بتطور مستوى كولو مواني، قائلاً إن اللاعب استعاد جزءاً من نشاطه البدني وحيويته، وأصبح أكثر تحركاً واندماجاً مع زملائه، بما يسمح بالاستفادة منه في مراكز مختلفة.

وبهذه النتيجة، يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 18 نقطة بعد 11 جولة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع، ليحقق أسوأ بداية له في الدوري الإيطالي منذ موسم 2021-2022، عندما حصد 15 نقطة في أول 11 جولة تحت قيادة ماسيميليانو أليغري.