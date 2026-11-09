كاريك يتمسك بالبقاء رغم تراجع مانشستر يونايتد إلى منطقة الهبوط

رفض مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، التلميحات بشأن إمكانية استقالته من منصبه من أجل مصلحة الفريق، مؤكداً عزمه مواصلة العمل، رغم تعادل فريقه المثير أمام أستون فيلا 4 - 4، الأحد، وهي النتيجة التي أبقت النادي في المركز الثامن عشر، ضمن منطقة الهبوط، مع اقتراب فترة التوقف الدولي.

وقال كاريك، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان يفكر في مستقبله: «لا، لست كذلك». وعندما أُشير إلى أن إدارة النادي ستجري محادثات بشأن وضعه قبل المباراة المقبلة أمام ليفربول في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، رد المدرب البالغ 45 عاماً: «هل هناك محادثات؟ أنت من تخبرني بذلك».

وأضاف: «أنا واضح تماماً بشأن الاتجاه الذي يحتاج النادي إلى السير فيه، وهو الفوز بالمباريات. لم نحقق العدد الكافي من الانتصارات، لكنني أتطلع إلى مواصلة العمل والتقدم، والبناء على الجوانب الإيجابية التي أظهرناها اليوم، مع تصحيح بعض الأخطاء وتحقيق الانتصارات».

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، يعيش يونايتد فترة صعبة، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، ولم يحقق سوى فوز واحد في الدوري هذا الموسم، كان على أرضه أمام إيبسويتش في أغسطس (آب). كما امتدت سلسلة مبارياته دون انتصار إلى 8 مواجهات متتالية، في رقم سلبي غير مسبوق بتاريخ النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تمسكه بوجود مؤشرات إيجابية في أداء الفريق، أقرّ كاريك بضرورة معالجة الأخطاء الدفاعية التي كلفت فريقه كثيراً خلال مواجهة فيلا، قائلاً: «نعم، بالتأكيد، هناك أكثر من أسباب كافية للتفاؤل. الأهداف تغير المباريات، وعلينا التعامل مع ذلك، وهو جانب نحتاج إلى تحسينه بصورة كبيرة. نحن نجعل الأمور أكثر صعوبة على أنفسنا في بعض الفترات».

وبدأت المباراة بصورة كارثية لأصحاب الأرض، بعدما تقدم أستون فيلا بهدف أليسون بعد 59 ثانية فقط، قبل أن يضاعف نيكولاس جاكسون النتيجة بعد أربع دقائق، وسط أخطاء من الحارس سينّي لامنس في الهدفين.

ونجح برونو فرنانديز، من ركلة جزاء، ويوري تيليمانس في إعادة يونايتد إلى المباراة، بعدما أدرك الفريق التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن الأخطاء الدفاعية عادت لتمنح فيلا التقدم مجدداً بهدفين عبر جون ماكغين وليون غوريتسكا، إثر هفوات من ديوغو دالوت وليني يورو.

وبدا يونايتد في طريقه إلى خسارة جديدة، قبل أن يقلص جوشوا زيركزي الفارق، ثم أدرك باتريك دورغو التعادل برأسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينقذ فريقه من هزيمة كانت ستزيد الضغوط على مدربه.

وشهدت المباراة أيضاً صافرات استهجان من بعض جماهير يونايتد تجاه دالوت لدى استبداله في الشوط الثاني، لكن كارّيك دعا إلى مراعاة موقف اللاعب، قائلاً: «أتفهم إحباط الجماهير، فنحن جميعاً نشعر بالإحباط وخيبة الأمل، واللاعبون يشعرون بذلك أكثر من أي شخص آخر. دالوت يقدم كل ما لديه».

في المقابل، أعرب أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، عن استيائه من ضياع الفوز في الدقائق الأخيرة، مشككاً في صحة هدف التعادل الذي سجله دورغو، بعدما شهدت اللعبة احتكاكاً بين لامنس وحارس فيلا زيون سوزوكي.

وقال إيمري إن فريقه فقد السيطرة خلال الدقائق الست الأخيرة، بعدما استقبل هدفين، مضيفاً أن اللقطة التي سبقت هدف التعادل ربما كانت ستُحتسب مخالفة في دوريات أخرى. وأكد أن فريقه سيحلل ما حدث لتفادي تكرار السيناريو، بعدما كان قريباً من حصد النقاط الثلاث.