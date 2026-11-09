إلغاء مباراة دي غرافشاب الهولندي بعد منع المشجعين حافلته من المغادرة

أُلغيت مباراة في دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم، بين المضيف فيتيس أرنهايم ​ونادي دي غرافشاب، أمس (الأحد) بعد قيام مشجعي الفريق الزائر بمنع حافلته من المغادرة للتوجه إلى المباراة.

وأعلن دي غرافشاب يوم السبت أن مشجعيه مُنعوا من حضور المباراة في أرنهايم، بعد أن أخفقت مجموعات المشجعين في التوصل إلى اتفاق ‌مع السلطات بشأن ‌خفض عدد التذاكر المخصصة ​لهم ‌وبعض ⁠الإجراءات ​الأمنية الأخرى.

وأفادت تقارير ⁠في وسائل الإعلام الهولندية بأن مشجعي دي غرافشاب تجمعوا خارج ملعبهم في دوتيخيم، في وقت مبكر أمس، ومنعوا الحافلة من المغادرة. وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان، إن المباراة لن تقام في موعدها، ⁠وإن المسألة ستُحال إلى الهيئات المعنية ‌بالانضباط.

وذكر البيان: «إنه ‌أمر غير مقبول ألا تقام ​مباراة فيتيس ودي غرافشاب ‌بهذه الطريقة. لا يمكن على الإطلاق ‌تقبل قيام المشجعين بجعل لعب كرة القدم مستحيلاً». وأضاف: «إنهم بذلك يضرون بناديهم وفريقهم والرياضة وآلاف المشجعين الذين يأتون لمشاهدة كرة القدم».

وأعرب نادي دي غرافشاب ‌عن صدمته من الواقعة. وأضاف النادي في بيان على مواقع التواصل ⁠الاجتماعي: «نريد ⁠أن ندع مشاعر الانفعال تهدأ ونحصل على صورة كاملة عن كل شيء، قبل أن نقدم رداً موضوعياً أكثر تفصيلاً».

وقال فيليم فاد دير لينده، مدير نادي فيتيس، إن إلغاء المباراة كان «خيبة أمل كبيرة». وكتب في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للنادي: «لم تتسنَّ إقامة قمة خيلدرلاند الرائعة بين ناديين إقليميين في ملعب مكتظ بالجماهير اليوم (أمس)». وأضاف: «بذل فيتيس في ​الفترة التي سبقت ​المباراة، بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية، كل ما في وسعه لإنقاذ المباراة وإقامتها».