ألكاراس: أريد الفوز بكأس البطولة الختامية في تورينو

قال كارلوس ألكاراس، المصنف الثالث عالمياً، إن فوزه أمس (الأحد) ببطولة باريس لأساتذة التنس يعد انطلاقة مثالية لبدء مشواره نحو الفوز بأول ألقابه، في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، مشيراً إلى أنه قدَّم أفضل أداء منذ عودته من الإصابة في المعصم في أغسطس (آب).

وتغلب ألكاراس على الأميركي بن شيلتون 7-6 و7-5 في باريس، ليحصد لقبه الخامس هذا العام والثالث منذ عودته إلى الجولة في بطولة أميركا المفتوحة، بعد توقف دام قرابة 5 أشهر.

وقال اللاعب المتوج بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى للصحافيين: «ربما كان هذا أفضل أسبوع لي من حيث الأداء (منذ عودتي)».

وأضاف: «يمكنني مقارنته بفيينا؛ حيث أشعر براحة تامة من ناحية الأداء».

وتابع: «لكن يمكنني القول إني خطوت خطوة إلى الأمام من الناحية الذهنية هذا الأسبوع. مررت بكثير من اللحظات الصعبة حقاً».

وأردف: «واجهت لحظات حاسمة وصعبة للغاية نفسياً خلال المباريات؛ إذ كنت أعيش صراعاً داخلياً وأحاول أن أبقى إيجابياً وقوياً ذهنياً، وألا أدع تلك الأفكار السلبية تتسلل إلى المباراة».

لم يفز ألكاراس بعد بالبطولة الختامية؛ إذ احتل المركز الثاني في 2025 بعد خسارته أمام منافسه يانيك سينر.

وقال ألكاراس: «كما قلت سلفاً: هذه بطولة أرغب حقاً في الفوز بها يوماً ما».

وأضاف: «لا أعرف إن كان هذا سيحدث هذا العام أم العام المقبل، أو إن كنت سأتمكن يوماً ما من الفوز بهذه البطولة، ولكنني سأعمل بجد».

وتابع: «سأثق بقدرتي على تحقيق هذا الهدف، وسأخوض البطولة هذا العام بثقة كبيرة، مزوداً بمعلومات كثيرة عن الجوانب التي أرغب حقاً في تحسينها والارتقاء بمستواي فيها خلال تلك البطولة. سأبذل قصارى جهدي لتحقيق الأمر بالتأكيد».

تنطلق البطولة الختامية للرجال يوم الأحد المقبل في تورينو.