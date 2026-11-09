«دبليو تي إيه» الختامية: غوف تستهلّ مشوارها بالفوز على بيغولا

فازت الأميركية كوكو غوف، المصنفة الرابعة عالمياً، على مُواطنتها جيسيكا بيغولا، الخامسة، بعد مواجهة قوية من 3 مجموعات، الأحد، بنتيجة 6-4 و6-7 (5/7) و6-2، لتحقق أول انتصار لها في بطولة «دبليو تي إيه» الختامية لرابطة اللاعبات المحترفات المُقامة في إنديان ويلز الأميركية.

وبعد حسمها المجموعة الأولى، كانت غوف، المتوَّجة بلقب بطولة الولايات المتحدة في عام 2023، و«رولان غاروس» في عام 2025، متأخرة بنتيجة 1-5 في المجموعة الثانية، قبل أن تفوز بـ5 أشواط متتالية.

وأنقذت 3 كرات لحسم المجموعة، وحصلت على فرصة للفوز بالمباراة، لكن بيغولا صمدت وفرضت شوطاً فاصلاً، ثم مجموعة ثالثة بفضل ضربة أمامية رابحة.

وفي المجموعة الحاسمة، تفوقت كوكو غوف، البالغة 22 عاماً، على مُواطنتها الأكبر سناً بيغولا (32)، لتحسم اللقاء بعد ساعتين و39 دقيقة من اللعب.

وقالت الفائزة: «استمتعت كثيراً، حصلت على استراحة قصيرة. كانت هذه أول مباراة لي منذ نحو شهر. لم يسبق لي أن شاركت في بطولة كهذه دون تحضير خلال مسيرتي».

جيسيكا بيغولا (رويترز)

وتخوض غوف، للمرة الخامسة على التوالي، البطولة المرموقة التي تجمع، في نهاية الموسم، أفضل 8 لاعبات خلال العام.

وفي وقت سابق من اليوم، في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا، تغلبت التشيكية ليندا نوسكوفا، المتوَّجة بلقب «ويمبلدون» هذا العام، على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-2 و6-4 في المباراة الأولى ضمن البطولة.

كوستيوك حلّت بديلة في اللحظة الأخيرة للمصنفة الأولى عالمياً الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (رويترز)

واستغلّت نوسكوفا، المصنفة الثامنة عالمياً، فرصها جيداً لتتغلب على كوستيوك، العاشرة، التي حلّت بديلة في اللحظة الأخيرة للمصنفة الأولى عالمياً الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، التي انسحبت عشية البطولة بسبب إصابتها بفيروس.

ونجحت اللاعبة التشيكية في استثمار فرصها الأربع للكسر، كما اعتمدت على فاعلية إرسالها الأول.

نوسكوفا حصدت أول 3 نقاط لها بالمجموعة الأولى (رويترز)

وبهذا الانتصار، حصدت أول 3 نقاط لها في المجموعة الأولى، وهي المجموعة نفسها التي تضم غوف وبيغولا. وتُواجه كل لاعبة اللاعبات الثلاث الأخريات في مجموعتها.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية، الاثنين، مع دخول البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالمياً، غمار المنافسات.