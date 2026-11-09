«إن بي إيه»: ليبرون يتألق في فوز فيلادلفيا على شيكاغو

قدَّم ليبرون جيمس أفضل أداء له حتى الآن مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، الذي استعاد توازنه بفوز على أرض شيكاغو بولز 127-121 الأحد، ليتلقى الأخير خسارته السابعة توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه).

وسجل النجم المخضرم جيمس 22 نقطة، وهي أعلى حصيلة له منذ انضمامه إلى سيكسرز هذا الصيف، مستعيداً مستواه بعد اكتفائه بثماني نقاط فقط في الخسارة المخيبة أمام فريقه السابق كليفلاند الجمعة.

كما أضاف جيمس (41 عاماً) 5 تمريرات حاسمة، بينما كان جايلن براون أفضل مسجل في المباراة برصيد 29 نقطة، وأضاف تايريز ماكسي 27 نقطة، بينما التقط جويل إمبيد 10 متابعات.

ولم يخسر فيلادلفيا، المدجج بالنجوم، سوى مرتين فقط هذا الموسم، محققاً أفضل بداية له بعد 11 مباراة منذ عام 2000.

وفرض سيكسرز أفضليته مبكراً في الربع الثاني، وتقدم منذ ذلك الحين حتى النهاية، رغم أن شيكاغو قلص الفارق إلى نقطتين فقط في الدقائق الأخيرة.

وقال جيمس: «لدينا كثير من اللاعبين الذين مروا بمثل هذه المواقف في نهاية المباريات، ولدينا زر (عدم الذعر)».

وأضاف: «ندرك أنه يتعين علينا القيام بالدور الدفاعي المطلوب، ولكن عندما ينجح المنافس في العودة إلى المباراة، نعرف أيضاً كيف نحافظ على هدوئنا في الجهة الأخرى من الملعب».

ولا يزال بولز في المركز قبل الأخير ضمن المنطقة الشرقية، متقدماً فقط على ميلووكي باكس، وهو الفريق الوحيد الذي تمكن شيكاغو من الفوز عليه هذا الموسم.

وغاب عن صفوف بولز نورمان باول، ثاني أفضل هدافي الفريق هذا الموسم، بعدما أُدرج على قائمة المصابين قبل ساعات من انطلاق المباراة بسبب آلام في الظهر.

لكن الأسترالي جوش غيدي منح فريقه بعض الأمل بعدما حقق «دابل دابل» بتسجيله 19 نقطة وتقديمه 15 تمريرة حاسمة.