إيراولا يهاجم «الفار»: كأنهم يبحثون عن مبرر لاحتساب ركلة الجزاء!

شدد أندوني إيراولا مدرب ليفربول على أهمية فوز فريقه على كريستال بالاس بنتيجة 3 / 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، معربا في الوقت ذاته عن استيائه من التحكيم.

وصرح إيراولا عبر قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء الذي أقيم مساء الأحد: «حققنا فوزا مهما قبل فترة التوقف الدولي وبعد أسبوع صعب، لقد عدنا من تركيا في وقت متأخر جدا مساء الخميس، وكذلك كريستال بالاس خاض مباراة أوروبية، ولكن إنهاء الأسبوع بفوز كان أمرا مهما».

وأضاف المدرب الإسباني: «لقد عانينا دفاعيا في الشوط الأول، لكن أنهينا المباراة بأداء جيد، ولكنني مستاء من ركلة الجزاء التي احتسبت في النهاية».

وقال أيضا: «توقيت الهدف الأول كان حاسما، عندما كانت المباراة متكافئة، والفرص متاحة للفريقين، فالتقدم 1 / صفر قبل الاستراحة كان أمرا مهما».

وأشاد إيراولا بالبرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق، قائلا: «لقد أنقذ محاولات خطيرة والنتيجة تشير للتعادل السلبي، وكانت تصدياته عاملا حاسما، فمن يسجل أولا تكون الأفضلية له، وكان أليسون بارعا في هذه اللحظات».

وشدد: «أنا مستاء من ركلة جزاء كريستال بالاس، وهناك حالات مشابهة لنا في منطقة جزاء الخصم، ولا تحتسب، أعلم أننا كنا متقدمين 3 / صفر، ولكنني غاضب جدا».

وأوضح: «لقد استغرقت تقنية الفيديو (فار) وقتا طويلا لمراجعة اللعبة، وكأنهم يبحثون عن مبرر لاحتساب ركلة الجزاء، فالحفاظ على نظافة الشباك في الدوري الإنجليزي مهمة صعبة، وكنا نريد الفوز 3 / صفر».

وختم إيراولا: «أتمنى ألا يتعرض اللاعبون للإصابات في فترة التوقف الدولي، لأننا فقدنا 3 لاعبين في فترة التوقف السابقة، والإصابات هي آخر ما نحتاجه في الوقت الحالي».