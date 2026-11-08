فابريغاس: إنتر ميلان استحق الفوز على كومو

اعترف الإسباني سيسك فابريغاس، المدير الفني لفريق كومو، بأن إنتر ميلان كان الطرف الأفضل واستحق الفوز على فريقه 2/صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال فابريغاس إن إنتر ميلان يملك خبرة أكبر في المباريات الكبرى، مشيرا إلى أن الفريق الأزرق والأسود هو الأقوى في أوروبا في التحول من الدفاع للهجوم.

وأضاف في تصريحات لشبكة «دازن» أثناء تقييمه لأداء فريقه: «لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ارتكبنا بعض الأخطاء وكنا نفتقد للثقة».

وتابع : «علينا أن نهنئ إنتر ميلان،الذي لعب بشكل أفضل بكثير منا، نحن في رحلة مختلفة عما اعتدنا عليه، باللعب كل ثلاث مباريات. يجب أن نشكر الفتيان على ما قدموه لنا حتى الآن».

وأوضح مدرب كومو : «إنتر استحق الفوز، وعلينا أن نصافحهم ونمضي قدما، المطالب تتزايد دائماً وعلينا الاستمرار على هذا النحو، أنا لا أبحث عن أي أعذار، هكذا هي كرة القدم وعلى المدرب أن يتكيف. مسؤوليتي هي البحث عن حلول».

ويحتل كومو المركز الخامس برصيد 23 نقطة في الترتيب الدوري الإيطالي.