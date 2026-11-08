غاتوزو يطالب لاعبي لاتسيو بعدم التفكير في الصدارة

أبدى جينارو غاتوزو، المدير الفني لفريق لاتسيو، رضاه عن أداء فريقه رغم التعادل مع نابولي 1/1، في الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال غاتوزو في تصريحات لمنصة «دازن» بعد المباراة، إن الخروج بنقطة من ملعب نابولي «دييغو أرماندو مارادونا» يعد نتيجة إيجابية بالنظر لقوة المنافس وصعوبة المباراة.

واعتبر غاتوزو أن ما لمسه من شعور بالاحباط لدى لاعبيه بعد نهاية المباراة بمثابة علامة إيجابية على عقلية الفريق، وأكد أن فريقه قدم شوط أول رائعا قبل أن يضغط نابولي بشدة في الشوط الثاني.

وقال غاتوزو عن ذلك: «أحب أن يشعر لاعبو فريقي بالإحباط اليوم، نحن فخورون بهم».

وطالب غاتوزو لاعبيه بعدم التركيز على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، مشيرا إلى أنه يجب على فريقه مواصلة العمل من مباراة إلى أخرى وجمع أكبر عدد من النقاط، مؤكدا أن النقاشات حول المراكز هو أمر سابق لأوانه.

ويتصدر لاتسيو ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.