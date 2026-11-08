أجواء هادئة تسيطر على بايرن ميونيخ قبل التوقف الدولي

يدخل بايرن ميونيخ فترة التوقف الدولي وهو في صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك رغم المشاكل التي يعاني منها الفريق في ظل الوعكة الصحية التي تعرض لها مدربه البلجيكي فينسن كومباني، وكذلك التساؤلات حول عودة مانويل نوير لحراسة مرمى الفريق وهو ما بات أمر غير مؤكد في الوقت الحالي.

وقال جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونيخ في حديثه عن نوير: «لا يبدو أنه سيكون قادرا على التدرب مرة أخرى بعد أسبوع واحد فقط، مانويل لا يميل إلى الاعتراف بالألم على أي حال، لذلك إذا خرج، فمن المحتمل للأسف أن يكون شيئاً خطيرا».

وتعرض نوير لإصابة في قدمه مرة أخرى، وهي تكرار لتهيج الأوتار الذي أصابه من قبل، وبعد الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا قال الحارس الفائز بكأس العالم 2014: «لقد شعرت بالألم كل يوم عند المشي، حتى هذا الصباح بعد الاستيقاظ».

وفي مواجهة ماينز بالدوري الألماني السبت (انتهت بفوز بايرن 1/2) اضطر نوير لمغادرة الملعب قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول وحل محله يوناس أوربيغ، التشخيص الدقيق بشأن حالته لا يزال معلقا، لكن كلمات ماكس إبيرل، المدير الرياضي للنادي، لا تبشر بالخير: «إنها نفس المشكلة التي كانت موجودة بالفعل في قدمه. لقد ظهرت مجدداً الآن، نأمل ألا تكون خطيرة للغاية».

كان نوير قد أصبح للتو أكبر لاعبي بايرن ميونيخ عمرا في الدوري الألماني بعمر 40 عاما و225 يوما، ووفقاً لشبكة البيانات «أوبتا»، فقد تجاوز نوير رقم الحارس السابق للفريق بيرند دريهر (40 عاما و198 يوما)، ورغم ذلك لا يزال نوير متأخرا في ترتيب المباريات في الدوري، حيث يبتعد بشكل ملحوظ خلف أولي شتاين وتوني شوماخر، حيث واصل الثنائي حراسة المرمى في عمر تجاوز 42 عاما.

وأثار ديتمار هامان، محلل شبكة «سكاي» التليفزيونية ولاعب بايرن السابق نقاشا جوهريا حيث قال: «يتعين على بايرن اتخاذ قرار يصب في مصلحة النادي في مرحلة ما، لأن وجود حارس مرمى مختلف في المرمى كل أسبوعين لا يوفر بوضوح أي أمان للفريق أو الدفاع»، ومع ذلك، لم يجب إبيرل، ، على هذا السؤال في لقاءات ما بعد مواجهة ماينز.

مانويل نوير غادر مواجهة بايرن وماينز مصاباً (إ.ب.أ)

وفضل المدير الرياضي للنادي البافاري، القول بإن أوربيغ والمدافعين دايوت أوباميكانو وجوناثان تاه، كانوا غاضبين بعد استقبال الهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع بواسطة فيليب تيتز، وهو ما ظهر واضحا على وجوههم في ردة فعلهم على الهدف.

كما أشاد إبيرل بالجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب المؤقت، الإنجليزي آرون دانكس، الذي ينوب عن كومباني منذ تعرضه لأزمته الصحية وأضاف: «علاوة على كل شيء، فإن الفريق على أرض الملعب لم يتراجع».

ويحافظ بايرن على استقراره رغم غياب جمال موسيالا، ولويس دياز، وسيرج غنابري، وإسماعيل صيباري، ويعتقد إبيرل أن الفترة الصعبة الحالية يمكن أن «تقرب الفريق من بعضه البعض»، تماما كما حدث بعد كأس العالم للأندية 2025 مع إصابة موسيالا المروعة.

من جانبه أشاد كيميتش بالأجواء الهادئة ف النادي.

وأكد كيميتش: «لقد عشت أشياء مختلفة في سنواتي الـ11 هنا، ما تطور على مدار العامين أو الثلاثة الماضية كان رائعا حقا، هناك الكثير من الهدوء في النادي الآن، لقد كان الأمر مختلفاً في السابق: حتى عندما كنا نلعب كرة قدم ناجحة، كان الوضع دائما مضطربا، في الوقت الحالي، تشعر حقا بأن الأمور على ما يرام».