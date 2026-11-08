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الرياضة رياضة عالمية

أجواء هادئة تسيطر على بايرن ميونيخ قبل التوقف الدولي

أجواء هادئة تسيطر على بايرن ميونيخ قبل التوقف الدولي
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أجواء هادئة تسيطر على بايرن ميونيخ قبل التوقف الدولي

أجواء هادئة تسيطر على بايرن ميونيخ قبل التوقف الدولي

يدخل بايرن ميونيخ فترة التوقف الدولي وهو في صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك رغم المشاكل التي يعاني منها الفريق في ظل الوعكة الصحية التي تعرض لها مدربه البلجيكي فينسن كومباني، وكذلك التساؤلات حول عودة مانويل نوير لحراسة مرمى الفريق وهو ما بات أمر غير مؤكد في الوقت الحالي.

وقال جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونيخ في حديثه عن نوير: «لا يبدو أنه سيكون قادرا على التدرب مرة أخرى بعد أسبوع واحد فقط، مانويل لا يميل إلى الاعتراف بالألم على أي حال، لذلك إذا خرج، فمن المحتمل للأسف أن يكون شيئاً خطيرا».

وتعرض نوير لإصابة في قدمه مرة أخرى، وهي تكرار لتهيج الأوتار الذي أصابه من قبل، وبعد الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا قال الحارس الفائز بكأس العالم 2014: «لقد شعرت بالألم كل يوم عند المشي، حتى هذا الصباح بعد الاستيقاظ».

وفي مواجهة ماينز بالدوري الألماني السبت (انتهت بفوز بايرن 1/2) اضطر نوير لمغادرة الملعب قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول وحل محله يوناس أوربيغ، التشخيص الدقيق بشأن حالته لا يزال معلقا، لكن كلمات ماكس إبيرل، المدير الرياضي للنادي، لا تبشر بالخير: «إنها نفس المشكلة التي كانت موجودة بالفعل في قدمه. لقد ظهرت مجدداً الآن، نأمل ألا تكون خطيرة للغاية».

كان نوير قد أصبح للتو أكبر لاعبي بايرن ميونيخ عمرا في الدوري الألماني بعمر 40 عاما و225 يوما، ووفقاً لشبكة البيانات «أوبتا»، فقد تجاوز نوير رقم الحارس السابق للفريق بيرند دريهر (40 عاما و198 يوما)، ورغم ذلك لا يزال نوير متأخرا في ترتيب المباريات في الدوري، حيث يبتعد بشكل ملحوظ خلف أولي شتاين وتوني شوماخر، حيث واصل الثنائي حراسة المرمى في عمر تجاوز 42 عاما.

وأثار ديتمار هامان، محلل شبكة «سكاي» التليفزيونية ولاعب بايرن السابق نقاشا جوهريا حيث قال: «يتعين على بايرن اتخاذ قرار يصب في مصلحة النادي في مرحلة ما، لأن وجود حارس مرمى مختلف في المرمى كل أسبوعين لا يوفر بوضوح أي أمان للفريق أو الدفاع»، ومع ذلك، لم يجب إبيرل، ، على هذا السؤال في لقاءات ما بعد مواجهة ماينز.

مانويل نوير غادر مواجهة بايرن وماينز مصاباً (إ.ب.أ)

وفضل المدير الرياضي للنادي البافاري، القول بإن أوربيغ والمدافعين دايوت أوباميكانو وجوناثان تاه، كانوا غاضبين بعد استقبال الهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع بواسطة فيليب تيتز، وهو ما ظهر واضحا على وجوههم في ردة فعلهم على الهدف.

كما أشاد إبيرل بالجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب المؤقت، الإنجليزي آرون دانكس، الذي ينوب عن كومباني منذ تعرضه لأزمته الصحية وأضاف: «علاوة على كل شيء، فإن الفريق على أرض الملعب لم يتراجع».

ويحافظ بايرن على استقراره رغم غياب جمال موسيالا، ولويس دياز، وسيرج غنابري، وإسماعيل صيباري، ويعتقد إبيرل أن الفترة الصعبة الحالية يمكن أن «تقرب الفريق من بعضه البعض»، تماما كما حدث بعد كأس العالم للأندية 2025 مع إصابة موسيالا المروعة.

من جانبه أشاد كيميتش بالأجواء الهادئة ف النادي.

وأكد كيميتش: «لقد عشت أشياء مختلفة في سنواتي الـ11 هنا، ما تطور على مدار العامين أو الثلاثة الماضية كان رائعا حقا، هناك الكثير من الهدوء في النادي الآن، لقد كان الأمر مختلفاً في السابق: حتى عندما كنا نلعب كرة قدم ناجحة، كان الوضع دائما مضطربا، في الوقت الحالي، تشعر حقا بأن الأمور على ما يرام».

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«الدوري الإيطالي»: يوفنتوس ينقاد للتعادل على أرض فيورنتينا

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التعادل حسم مواجهة فيورينتينا ويوفنتوس في فلورنسا (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: يوفنتوس ينقاد للتعادل على أرض فيورنتينا

التعادل حسم مواجهة فيورينتينا ويوفنتوس في فلورنسا (إ.ب.أ)
التعادل حسم مواجهة فيورينتينا ويوفنتوس في فلورنسا (إ.ب.أ)

تعادل يوفنتوس مع مضيّفه فيورنتينا 2/2، الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين خلف فروزينوني صاحب المركز السادس، وبفارق خمس نقاط خلف كومو صاحب المركز الخامس.

على الجانب الآخر، رفع فيورنتينا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة خلف ليتشي صاحب المركز الرابع عشر.

وفي الدقيقة الرابعة من المباراة سجل فيورنتينا الهدف الأول عن طريق ماتيو بيلغرينو، ثم أدرك الألماني نيك فولتماده التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 32.

وعاد فيورنتينا ليسجل الهدف الثاني عن طريق أليو نجي في الدقيقة 54، لكن يوفنتوس أدرك التعادل مجددا عن طريق المدافع البرازيلي جيلسون بريمر في الدقيقة 66.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي يوفنتوس إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو بثنائية لوبيز... وينفرد بالصدارة

فيرمين لوبيز أحرز ثنائية فوز البارسا على الاتليتي (إ.ب.أ)
فيرمين لوبيز أحرز ثنائية فوز البارسا على الاتليتي (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو بثنائية لوبيز... وينفرد بالصدارة

فيرمين لوبيز أحرز ثنائية فوز البارسا على الاتليتي (إ.ب.أ)
فيرمين لوبيز أحرز ثنائية فوز البارسا على الاتليتي (إ.ب.أ)

اجتاز برشلونة أحد العقبات الهامة في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» للموسم الثالث على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / 1 على مضيّفه أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ12 للمسابقة.

وعلى ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو»، بادر الأرجنتيني جوليانو سيميوني، نجل دييغو سيميوني، مدرب الفريق، بالتسجيل لمصلحة أتلتيكو مدريد مبكرا في الدقيقة العاشرة.

لكن فيرمين لوبيز تقمص دور البطولة، وقاد قاد برشلونة لقلب الطاولة على فريق العاصمة الإسبانية، بعدما أحرز هدفين لمصلحة فريق المدرب الألماني هانسي فليك في الدقيقتين 45 و66 على الترتيب.

وأصبح هذا هو الفوز الخامس على التوالي لبرشلونة في ملعب أتلتيكو مدريد، ليواصل الفريق تفوقه في مواجهة الناديين بمدريد في الفترة الأخيرة حتى إشعار آخر.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل خسارة وحيدة إلى 33 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم مقابل 9 انتصارات وتعادل وحيد، عند 28 نقطة في المركز الثالث، علما بأنها الهزيمة الأولى التي يتعرض لها الفريق بملعبه في المسابقة هذا الموسم.

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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: بمشاركة عبد الحميد لانس يخسر أمام مرسيليا... وليون يسقط دون «فونسيكا»

سعود عبد الحميد شارك في خسارة لانس على أرضه أمام مرسيليا (أ.ف.ب)
سعود عبد الحميد شارك في خسارة لانس على أرضه أمام مرسيليا (أ.ف.ب)
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«الدوري الفرنسي»: بمشاركة عبد الحميد لانس يخسر أمام مرسيليا... وليون يسقط دون «فونسيكا»

سعود عبد الحميد شارك في خسارة لانس على أرضه أمام مرسيليا (أ.ف.ب)
سعود عبد الحميد شارك في خسارة لانس على أرضه أمام مرسيليا (أ.ف.ب)

أصبح مرسيليا أكبر المستفيدين من نتائج المرحلة العاشرة للدوري الفرنسي «ليغ آن»، إذ تقدم إلى المركز الرابع بفوزه على مضيفه لانس الجريح 2-1.

ويدين مرسيليا بفوزه إلى هدفي الجزائري أمين غويري (2) وكيليان عبدالله (82)، بعدما كان فلوريان توفان عادل النتيجة للانس (20).

وشارك الدولي السعودي سعود عبد الحميد أساسياً بتشكيلة لانس، وتم استبداله قبل دقيقتين من النهاية.

وبعد انطلاقة متعثرة للموسم، نجح مرسيليا في فرض واقع جديد محققا فوزه السادس هذا الموسم ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن باريس اف سي الثالث.

من جهته، لم ينجح لانس في مصالحة جماهيره بعد سقوطه الكارثي أمام كومو الإيطالي 1-9 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليبقى رصيده عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر عشر.

ليون سقط على أرض مضيّفه بريست (أ.ف.ب)

وجاء تقدم مرسيليا اللافت مستفيدا من خسارة رين، وسقوط ليون في أولى مبارياته في الدوري من دون مدربه البرتغالي باولو فونسيكا المنتقل إلى سبورتنغ البرتغالي، على يد مضيّفه بريست 0-2.

وغادر فونسيكا منصبه قبل أربعة أيام للانتقال إلى سبورتنغ، فيما تولى مساعده ومواطنه جورجي ماسيال مهمة الإشراف على الفريق بصورة مؤقتة، كما فعل خلال المواجهة في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام ريال سوسييداد الإسباني (1-1).

وسجّل نواه إيدجوما (22) ولودوفيك أجورك (90+4 من ركلة جزاء) هدفي أصحاب الأرض.

وتجمّد رصيد بطل فرنسا سبع مرات عند 17 نقطة في المركز الخامس، فيما عزّز بريست رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

كما فاز لوريان على مضيفه لوهافر 2-0.

وعزّز لوريان رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي لوهافر دون أي فوز بعد مرور 10 مراحل في قاع الترتيب وبرصيد نقطتين فقط.

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