كاريك: ارتكبنا أخطاء «غير مقبولة» أمام أستون فيلا

انتقد مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد أداء فريقه في المباراة المثيرة أمام أستون فيلا التي انتهت بالتعادل 4 / 4 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الأحد.

صرح كاريك عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء: «لقد صعبنا الأمور على أنفسنا، أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا في معظم أوقات المباراة، لكننا وضعنا أنفسنا في موقف صعب».

وأضاف المدرب الإنجليزي: «ارتكبنا أخطاء غير مقبولة في بداية اللقاء، يدركها الجميع وأولهم أنا، ولكن نجحنا في العودة إلى أجواء المباراة وقدمنا أداء جيدا».

وواصل: «كان بإمكاننا تسجيل المزيد، لكن استقبلنا أهدافا جديدة من أخطاء فردية، لذا يجب أن نتحسن دفاعيا».

وأضاف كاريك: «أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل، وكنا الأفضل، لكن استقبال هدفين، فرض علينا موقفا دفاعيا، ومع ذلك، واصلنا المحاولة حتى تعادلنا في النهاية».

وبشأن شعوره في الدقائق الأخيرة، ختم تصريحاته: «قلت لنفسي إن أي شيء وارد إذا سجلنا هدفا واحدا، لن نستسلم، وتمسكنا بفرصنا في العودة طوال الوقت».