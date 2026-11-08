إدارة جماهير دورتموند تنتقد لاعب الفريق نميشا بسبب احتفاله

وجهت إدارة المشجعين في نادي بوروسيا دورتموند الألماني انتقادات شديدة للاعب وسط الفريق فيليكس نميشا ومجموعة «لاعبو الكرة في الله».

وتأسست مجموعة «لاعبو الكرة في الله»، وهي مجموعة للاعبي كرة القدم المسيحيين، في عام 2015.

وتقول إدارة مشجعي دورتموند إن بعض المشجعين أبدوا استياءهم من احتفال نميشا المتكرر بالأهداف، الذي يقوم فيه بنزع تاج وهمي عن رأسه ووضعه على أرض الملعب أمامه وهو يجثو على ركبتيه.

وأعلن دورتموند، الذي لم يتلقَ أي هزيمة حتى الآن في الدوري الألماني وفاز على إلفرسبيرغ 1-2، السبت، بهدفين لنميشا، عن إجراء محادثات مع اللاعب الألماني الدولي.

كما أثار احتفال لاعب خط الوسط جدلاً خلال بطولة كأس العالم هذا العام.

وقالت إدارة مشجعي دورتموند، وهي قسم رسمي في الهيكل الإداري للنادي، في بيان لها الأحد: «الإيمان لا يبرر الإقصاء، الإيمان لا يبرر الانقسام، ولا ينبغي أيضاً إساءة استخدام الإيمان لعدم الاعتراف بتنوع المجتمع الذي نعيش فيه».

وأضاف البيان: «الأمر لا يتعلق بإدانة شخص بسبب إيمانه، إن انتقادنا موجه إلى الشبكات الدينية التي تنشر رؤية للعالم تحت غطاء الإيمان، حيث يتم فيها التقليل من قيمة الناس أو إقصاؤهم بسبب ميولهم الجنسية، أو هويتهم الخاصة بالنوع، أو أسلوب حياتهم، أو خياراتهم الشخصية».

وكان نميشا قد رفض سابقاً اتهامات مماثلة.