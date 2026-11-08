«لا ليغا»: فياريال يعزز موقعه بالمنطقة الدافئة بثنائية في خيتافي

عزّز فياريال موقعه في المنطقة الدافئة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه خيتافي، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، حيث افتتح تاجون بوكانان التسجيل للفريق الملقب بالغواصات الصفراء، في حين أضاف كارلوس روميرو الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد فياريال، الذي حقق انتصاره الرابع في البطولة مقابل 3 تعادلات و5 هزائم في الموسم الحالي، إلى 15 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تلقى خسارته السادسة في مشواره بالبطولة، مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.