«الدوري الفرنسي»: موناكو يتعادل... ونيس يواصل انتصاراته

واصل فريق موناكو نزيف النقاط في مشواره بالدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادل في أرض مضيّفه لومان بنتيجة 1-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

لم يحافظ موناكو على تقدمه بهدف مامادو كوليبالي الذي سجله في الدقيقة 44، إذ أدرك لومان التعادل بهدف في الوقت القاتل، سجله إروان كولاس في الدقيقة 90، ليحصد كل فريق نقطة.

ظل فريق الإمارة عاجزاً عن تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما رفع لومان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

سفيان ديوب يحتفل بهدف نيس الأول في مرمى أنجيه (أ.ف.ب)

وفي التوقيت نفسه، فاز نيس على مضيّفه أنجيه بنتيجة 2-صفر، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

وسجل سفيان ديوب وجوناثان كلوس هدفي نيس في الدقيقتين 2 و78، ليرفع الفريق الملقب بالنسور رصيده إلى 17 نقطة، ويتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب.

أما أنجيه فيحتل المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط متخلفاً بفارق الأهداف عن لومان.

وفي مواجهة ثالثة، سقط لوهافر على أرضه بالخسارة أمام لوريان بنتيجة صفر-2.

سجل إيزاك توريه وجين فيكتور ماكينجو هدفي الضيوف في الدقيقتين 18 و95، ليرفع لوريان رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

أما لوهافر فيتذيل جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط في المركز الثامن عشر.