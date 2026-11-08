«الدوري الإيطالي»: إنتر ميلان يلاحق لاتسيو بهدفين في كومو

قلّص إنتر ميلان الفارق مع لاتسيو المتصدر بعد فوزه على كومو 2/صفر، الأحد، في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف لاتسيو متصدر الترتيب، والذي تعادل مع نابولي 1/1 ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد كومو عند 23 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة، بعدما فشل أبناء المدرب الإسباني سيسك فابريغاس في استغلال الفوز الساحق الذي حققه الفريق على لانس منتصف الأسبوع بدوري أبطال أوروبا 9/ 1.

وسجل إنتر ميلان الهدف الأول عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوسيتو في الدقيقة 12، ثم أضاف ماركوس تورام الهدف الثاني لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 19.