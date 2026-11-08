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أليغري: نابولي لم يخرج من المنافسة على كل البطولات

ماسيمليانو أليغري المدير الفني لفريق نابولي (إ.ب.أ)
ماسيمليانو أليغري المدير الفني لفريق نابولي (إ.ب.أ)
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أليغري: نابولي لم يخرج من المنافسة على كل البطولات

ماسيمليانو أليغري المدير الفني لفريق نابولي (إ.ب.أ)
ماسيمليانو أليغري المدير الفني لفريق نابولي (إ.ب.أ)

قال ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لفريق نابولي، إن فريقه لم يخرج بعد من سباق المنافسة على الألقاب، وذلك بعد تعادله مع لاتسيو 1 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان نابولي قد دخل المباراة وهو في أزمة شديدة بعد هزيمته في آخر مباراتين أمام يوفنتوس في الدوري وبورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، وجاءت الهزيمة الأخيرة لتثير التوتر داخل النادي، ودفعت الرئيس أوريليو دي لورينتس إلى إدخال الفريق في معسكر تدريبي مغلق.

وقال أليغري عقب التعادل مع لاتسيو في تصريحات لشبكة «دازن إيطاليا»: «يجب أن نستمر؛ لأننا ما زلنا متأخرين في الترتيب، ولكن يوجد متسع من الوقت. في ميلان كان لدينا أفضلية بثماني نقاط، وخسرنا 11 نقطة في غضون شهرين».

وأضاف: «دعونا نتذكر أننا لم نخرج من الدوري الإيطالي أو كأس إيطاليا، أو دوري أبطال أوروبا بعد، هناك لحظات صعبة على مدار الموسم، وأعتقد أننا بحاجة للتعامل معها بروح من الهدوء، ومحاولة استعادة المصابين، وجلب البساطة والتنظيم إلى هذا الوضع».

ويحتل نابولي المركز العاشر برصيد 15 نقطة في ترتيب الدوري الإيطالي.

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فيسنيك أصلاني (يسار) يحتفل مع زميله تيم ليمبيرل بهدف هوفنهايم الأول بمرمى شالكه (أ.ب)
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«البوندسليغا»: هوفنهايم يعمّق آلام شالكه بثنائية

فيسنيك أصلاني (يسار) يحتفل مع زميله تيم ليمبيرل بهدف هوفنهايم الأول بمرمى شالكه (أ.ب)
فيسنيك أصلاني (يسار) يحتفل مع زميله تيم ليمبيرل بهدف هوفنهايم الأول بمرمى شالكه (أ.ب)

واصل شالكه نتائجه الهزيلة في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب خسارته 1-2 أمام مضيّفه هوفنهايم، الأحد، في ختام منافسات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وبادر فيسنيك أصلاني بالتسجيل مبكراً لهوفنهايم في الدقيقة العاشرة، وأضاف تيم ليمبرلي الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وأشعل النمساوي جونيور أدامو اللقاء مرة أخرى، عقب تسجيله هدف تقليص الفارق لشالكه في الدقيقة 81، ليحاول الفريق الضيف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.

وارتفع رصيد هوفنهايم، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل 5 هزائم، دون أن يحقق أي تعادل، إلى 12 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد شالكه، الذي نال خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوز وحيد و3 تعادلات، عند 6 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

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«لا ليغا»: فياريال يعزز موقعه بالمنطقة الدافئة بثنائية في خيتافي

لاعبو فياريال يحتفلون بالفوز على خيتافي (إ.ب.أ)
لاعبو فياريال يحتفلون بالفوز على خيتافي (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: فياريال يعزز موقعه بالمنطقة الدافئة بثنائية في خيتافي

لاعبو فياريال يحتفلون بالفوز على خيتافي (إ.ب.أ)
لاعبو فياريال يحتفلون بالفوز على خيتافي (إ.ب.أ)

عزّز فياريال موقعه في المنطقة الدافئة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه خيتافي، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، حيث افتتح تاجون بوكانان التسجيل للفريق الملقب بالغواصات الصفراء، في حين أضاف كارلوس روميرو الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد فياريال، الذي حقق انتصاره الرابع في البطولة مقابل 3 تعادلات و5 هزائم في الموسم الحالي، إلى 15 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تلقى خسارته السادسة في مشواره بالبطولة، مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

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«الدوري الفرنسي»: موناكو يتعادل... ونيس يواصل انتصاراته

لومان خطف التعادل من ضيفه موناكو (أ.ف.ب)
لومان خطف التعادل من ضيفه موناكو (أ.ف.ب)
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«الدوري الفرنسي»: موناكو يتعادل... ونيس يواصل انتصاراته

لومان خطف التعادل من ضيفه موناكو (أ.ف.ب)
لومان خطف التعادل من ضيفه موناكو (أ.ف.ب)

واصل فريق موناكو نزيف النقاط في مشواره بالدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادل في أرض مضيّفه لومان بنتيجة 1-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

لم يحافظ موناكو على تقدمه بهدف مامادو كوليبالي الذي سجله في الدقيقة 44، إذ أدرك لومان التعادل بهدف في الوقت القاتل، سجله إروان كولاس في الدقيقة 90، ليحصد كل فريق نقطة.

ظل فريق الإمارة عاجزاً عن تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما رفع لومان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

سفيان ديوب يحتفل بهدف نيس الأول في مرمى أنجيه (أ.ف.ب)

وفي التوقيت نفسه، فاز نيس على مضيّفه أنجيه بنتيجة 2-صفر، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

وسجل سفيان ديوب وجوناثان كلوس هدفي نيس في الدقيقتين 2 و78، ليرفع الفريق الملقب بالنسور رصيده إلى 17 نقطة، ويتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب.

أما أنجيه فيحتل المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط متخلفاً بفارق الأهداف عن لومان.

وفي مواجهة ثالثة، سقط لوهافر على أرضه بالخسارة أمام لوريان بنتيجة صفر-2.

سجل إيزاك توريه وجين فيكتور ماكينجو هدفي الضيوف في الدقيقتين 18 و95، ليرفع لوريان رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

أما لوهافر فيتذيل جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط في المركز الثامن عشر.

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