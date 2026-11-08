أليغري: نابولي لم يخرج من المنافسة على كل البطولات

قال ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لفريق نابولي، إن فريقه لم يخرج بعد من سباق المنافسة على الألقاب، وذلك بعد تعادله مع لاتسيو 1 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان نابولي قد دخل المباراة وهو في أزمة شديدة بعد هزيمته في آخر مباراتين أمام يوفنتوس في الدوري وبورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، وجاءت الهزيمة الأخيرة لتثير التوتر داخل النادي، ودفعت الرئيس أوريليو دي لورينتس إلى إدخال الفريق في معسكر تدريبي مغلق.

وقال أليغري عقب التعادل مع لاتسيو في تصريحات لشبكة «دازن إيطاليا»: «يجب أن نستمر؛ لأننا ما زلنا متأخرين في الترتيب، ولكن يوجد متسع من الوقت. في ميلان كان لدينا أفضلية بثماني نقاط، وخسرنا 11 نقطة في غضون شهرين».

وأضاف: «دعونا نتذكر أننا لم نخرج من الدوري الإيطالي أو كأس إيطاليا، أو دوري أبطال أوروبا بعد، هناك لحظات صعبة على مدار الموسم، وأعتقد أننا بحاجة للتعامل معها بروح من الهدوء، ومحاولة استعادة المصابين، وجلب البساطة والتنظيم إلى هذا الوضع».

ويحتل نابولي المركز العاشر برصيد 15 نقطة في ترتيب الدوري الإيطالي.