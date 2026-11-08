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أموريم سعيد بفوز ميلان على جنوا

البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق ميلان (إ.ب.أ)
البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق ميلان (إ.ب.أ)
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أموريم سعيد بفوز ميلان على جنوا

البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق ميلان (إ.ب.أ)
البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق ميلان (إ.ب.أ)

أعرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق ميلان، عن سعادته بفوز فريقه على جنوا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، مشيداً بالطريقة والعقلية التي اتسم بها الفريق في المباراة التي أقيمت في الجولة 11 من المسابقة.

وأضاف أموريم في تصريحات لشبكة «دي ايه زد إن إيطاليا»: «أنا فخور مجدداً بلاعبي الفريق، لقد قلت قبل المباراة إن الشيء الأكثر أهمية هو أن نكون تنافسيين، لأننا إذا امتلكنا هذا الموقف في كل مباراة، فسنكون أقرب إلى الفوز بكل مباراة».

وأوضح: «هناك لحظات نغير فيها مجرى المباراة، نذهب للكرة الثانية ونلعب أنواعاً مختلفة من كرة القدم، وهذا ما يميز أي فريق كبير يمكنه اللعب بطرق مختلفة خلال نفس المباراة».

وأضاف أموريم: «يمكننا الفوز بأي مباراة، لكن لا يمكنني إخباركم بأننا سنصل إلى هذا الهدف في نهاية الموسم، لأنني لا أشعر أن الثبات موجود بعد، لا أريد أن أقول أكثر من أننا قادرون على الفوز بالمباراة المقبلة، ولكن بعد ذلك يعتمد الأمر على الكثير من الأشياء».

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلاً: «إذا كان جميع اللاعبين متاحين لدينا، فسنكون أفضل ليس فقط في الدوري الإيطالي بل في الدوري الأوروبي أيضاً، كانت هذه الدورة من المباريات صعبة علينا بسبب كل ما حدث، لكن يمكنني القول إننا إذا كنا تنافسيين، فيمكننا الفوز بأي مباراة في الدوري».

ويحتل ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة.

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فيسنيك أصلاني (يسار) يحتفل مع زميله تيم ليمبيرل بهدف هوفنهايم الأول بمرمى شالكه (أ.ب)
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«البوندسليغا»: هوفنهايم يعمّق آلام شالكه بثنائية

فيسنيك أصلاني (يسار) يحتفل مع زميله تيم ليمبيرل بهدف هوفنهايم الأول بمرمى شالكه (أ.ب)
فيسنيك أصلاني (يسار) يحتفل مع زميله تيم ليمبيرل بهدف هوفنهايم الأول بمرمى شالكه (أ.ب)

واصل شالكه نتائجه الهزيلة في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب خسارته 1-2 أمام مضيّفه هوفنهايم، الأحد، في ختام منافسات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وبادر فيسنيك أصلاني بالتسجيل مبكراً لهوفنهايم في الدقيقة العاشرة، وأضاف تيم ليمبرلي الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وأشعل النمساوي جونيور أدامو اللقاء مرة أخرى، عقب تسجيله هدف تقليص الفارق لشالكه في الدقيقة 81، ليحاول الفريق الضيف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.

وارتفع رصيد هوفنهايم، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل 5 هزائم، دون أن يحقق أي تعادل، إلى 12 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد شالكه، الذي نال خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوز وحيد و3 تعادلات، عند 6 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

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«لا ليغا»: فياريال يعزز موقعه بالمنطقة الدافئة بثنائية في خيتافي

لاعبو فياريال يحتفلون بالفوز على خيتافي (إ.ب.أ)
لاعبو فياريال يحتفلون بالفوز على خيتافي (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: فياريال يعزز موقعه بالمنطقة الدافئة بثنائية في خيتافي

لاعبو فياريال يحتفلون بالفوز على خيتافي (إ.ب.أ)
لاعبو فياريال يحتفلون بالفوز على خيتافي (إ.ب.أ)

عزّز فياريال موقعه في المنطقة الدافئة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه خيتافي، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، حيث افتتح تاجون بوكانان التسجيل للفريق الملقب بالغواصات الصفراء، في حين أضاف كارلوس روميرو الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد فياريال، الذي حقق انتصاره الرابع في البطولة مقابل 3 تعادلات و5 هزائم في الموسم الحالي، إلى 15 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تلقى خسارته السادسة في مشواره بالبطولة، مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

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«الدوري الفرنسي»: موناكو يتعادل... ونيس يواصل انتصاراته

لومان خطف التعادل من ضيفه موناكو (أ.ف.ب)
لومان خطف التعادل من ضيفه موناكو (أ.ف.ب)
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«الدوري الفرنسي»: موناكو يتعادل... ونيس يواصل انتصاراته

لومان خطف التعادل من ضيفه موناكو (أ.ف.ب)
لومان خطف التعادل من ضيفه موناكو (أ.ف.ب)

واصل فريق موناكو نزيف النقاط في مشواره بالدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادل في أرض مضيّفه لومان بنتيجة 1-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

لم يحافظ موناكو على تقدمه بهدف مامادو كوليبالي الذي سجله في الدقيقة 44، إذ أدرك لومان التعادل بهدف في الوقت القاتل، سجله إروان كولاس في الدقيقة 90، ليحصد كل فريق نقطة.

ظل فريق الإمارة عاجزاً عن تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما رفع لومان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

سفيان ديوب يحتفل بهدف نيس الأول في مرمى أنجيه (أ.ف.ب)

وفي التوقيت نفسه، فاز نيس على مضيّفه أنجيه بنتيجة 2-صفر، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

وسجل سفيان ديوب وجوناثان كلوس هدفي نيس في الدقيقتين 2 و78، ليرفع الفريق الملقب بالنسور رصيده إلى 17 نقطة، ويتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب.

أما أنجيه فيحتل المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط متخلفاً بفارق الأهداف عن لومان.

وفي مواجهة ثالثة، سقط لوهافر على أرضه بالخسارة أمام لوريان بنتيجة صفر-2.

سجل إيزاك توريه وجين فيكتور ماكينجو هدفي الضيوف في الدقيقتين 18 و95، ليرفع لوريان رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

أما لوهافر فيتذيل جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط في المركز الثامن عشر.

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