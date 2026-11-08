«بوندسليغا»: فرايبورغ يشدد الخناق على الصدارة بثنائية في يونيون برلين

واصل فرايبورغ سلسلة انتصاراته عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه يونيون برلين، الأحد، في المرحلة الـ9 ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وجاء الهدف الأول لفرايبورغ عبر «النيران الصديقة»، بعدما أحرز راني خضيرة، لاعب يونيون برلين، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55، بينما أضاف الياباني يويتو سوزوكي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

وأضاع الإيطالي فيسنزو غريفو فرصةً لتعزيز تقدُّم فرايبورغ، بعدما أهدر ركلة جزاء للفريق المستضيف في الدقيقة 85.

وأصبح هذا هو الفوز الرابع على التوالي لفرايبورغ في مختلف المسابقات، حيث لم يعرف الفريق سوى لغة الانتصار، منذ خسارته 1 - 3 أمام مستضيفه بايرن ميونيخ في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بـ«بوندسليغا».

وتغلب فرايبورغ على فولفسبورغ بكأس ألمانيا، وأوغسبورغ بالدوري الألماني، وطرابزون سبور التركي بدوري المؤتمر الأوروبي، لينتصر الآن على يونيون برلين.

وارتفع رصيد فرايبورغ، الذي حقَّق فوزه السادس هذا الموسم بالدوري الألماني مقابل تعادل وحيد وخسارتين، إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف بايرن وبروسيا دورتموند، اللذين يتقاسمان القمة حالياً.

في المقابل، تجمَّد رصيد يونيون برلين، الذي نال خسارته الرابعة مقابل فوز وحيد و4 تعادلات، عند 7 نقاط في المركز الـ16 (الثالث من القاع)، علماً بأنها المباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، التي يخفق فيها في تحقيق أي انتصار.