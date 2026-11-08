«البريميرليغ»: مان يونايتد ينجو بالتعادل 4 - 4 أمام أستون فيلا

نجا مانشستر يونايتد بنقطة وسط جماهيره بعد تعادل مثير أمام أستون فيلا بنتيجة 4 - 4 على ملعب «أولد ترافورد» في مواجهة مثيرة بختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الأحد.

تقدم أستون فيلا بثنائية في وقت مبكر سجلها أليسون ونيكولاس جاكسون في الدقيقتين 1 و4، وقلص يونايتد الفارق بهدف برونو فرنانديز في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

وأدرك الشياطين الحمر التعادل بهدف يوري تيليمانس في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 - 2.

تكرر السيناريو في الشوط الثاني بإيقاع أكثر إثارة، حيث تقدم أستون فيلا مجدداً بهدف جون ماكغين في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وأضاف ليون غرويتسكا الهدف الرابع في الدقيقة 53.

لكن مانشستر يونايتد خطف نقطة بطعم الفوز في توقيت قاتل بهدفين سجلهما جوشوا زيركزي وباتريك دورغو في الدقيقتين 92 و96، ليفرط أستون فيلا في فوز كان وشيكاً.

بهذا التعادل المثير، نجا مانشستر يونايتد ومدربه مايكل كاريك من السقوط في مؤخرة جدول الترتيب، ليرفع الفريق رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر متفوقاً بفارق الأهداف عن سندرلاند صاحب المركز التاسع عشر، ومبتعداً بنقطة فقط عن كريستال بالاس، متذيل الترتيب.

في المقابل، فإن أستون فيلا بقي في المركز العاشر برصيد 13 نقطة بعد تعادل رابع في مشواره ببطولة الدوري.