«لا ليغا»: سوسييداد يصالح جماهيره بالفوز على فاييكانو

تمكن فريق ريال سوسييداد من مصالحة جماهيره، عقب فوزه الصعب 1/ صفر على ضيفه رايو فاييكانو، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد أوري أوسكارسون في الدقيقة 67، ليعود سوسييداد لطريق الفوز الذي ابتعد عنه في المرحلة الماضية للمسابقة.

وكان سوسييداد خسر 1/ 2 أمام مضيّفه وجاره أتلتيك بلباو، في ديربي إقليم الباسك بالمرحلة الماضية للمسابقة، مما أصاب جماهيره بخيبة أمل كبيرة.

وارتفع رصيد سوسييداد، الذي حقق فوزه السابع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد و4 هزائم، إلى 22 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط خلف ريال بيتيس، صاحب المركز الرابع بالمسابقة.

في المقابل، توقف رصيد فاييكانو، الذي نال خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.