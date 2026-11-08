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الرياضة رياضة عالمية

أرسين فينغر يدرس الترشح لانتخابات رئاسة «فيفا»

المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر (رويترز)
المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر (رويترز)
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أرسين فينغر يدرس الترشح لانتخابات رئاسة «فيفا»

المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر (رويترز)
المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر (رويترز)

يدرس المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك حسبما علمت «وكالة الأنباء البريطانية».

ولا يزال فينغر مدرب آرسنال التاريخي السابق، البالغ من العمر 77 عاماً، واحداً من المرشحين الذين يضعهم الاتحاد الأوروبي «يويفا» في الحسبان لدعمه في الوقت الذي يتم البحث فيه عن بديل له مصداقية للرئيس الحالي السويسري جياني إنفانتينو.

ورغم ذلك لا يعد فينغر المرشح المفضل في الوقت الذي يتم فيه تقييم أسماء أخرى، كما أنه من المعروف أنه لا يزال متردداً بشأن ترشحه.

ويملك فينغر سمعة كبيرة داخل عالم كرة القدم ولديه معرفة وثيقة بإدارة «فيفا» مما يجعله منافساً كبيراً لإنفانتينو في حال اختار ذلك، وهو يشغل منصب رئيس تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا» منذ عام 2019.

ومن المتوقع أن يعقد «يويفا» اجتماعات للجنته التنفيذية، بالإضافة إلى جمع الاتحادات الوطنية الأعضاء فيه خلال الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات حول من ينبغي أن يحصل على دعم أوروبا في الانتخابات.

ويبدو أن موقف الرئيس الحالي إنفانتينو بات مهدداً، وذلك بعدما أعلن عن خطته المثيرة للجدل لبيع حصة «فيفا» في شركته التي تملك حقوق بث مباريات كأس العالم للقطاع الخاص.

ورفضت ثلاث اتحادات قارية الفكرة ومنها «يويفا»، ورغم أن إنفانتينو ألغى تلك الخطط، فإن الاتحاد الأوروبي فقد ثقته في السويسري ويعمل في الوقت الحالي على تحديد منافس له.

وكان فينغر قد تحدث عن تلك الخطة في الرابع من أغسطس (آب) الماضي، إذ قال إنه لم يشارك بها وعلم بالأمر من خلال التقارير الإعلامية.

وأضاف: «قرار سحب المشروع كان ضرورياً تماماً ولا جدال فيه، لأنني أؤمن بشدة بـ(فيفا) مستقل يخدم لعبتنا بالتزام وشفافية ونزاهة».

وكان كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، قد أعلن الخميس الماضي ترشحه للمنصب.

وستجرى الانتخابات لاختيار رئيس «فيفا» المقبل في مؤتمر «فيفا» في الرباط بالمغرب في 18 مارس (آذار) من العام المقبل.

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«جائزة قطر للموتو جي بي»: بيتسيكي يفوز بالسباق... ويؤجّل تتويج ماركيز بلقب العالم

ماركو بيتسيكي متسابق «أبريليا» يحتفل بلقب سباق جائزة قطر الكبرى (أ.ف.ب)
ماركو بيتسيكي متسابق «أبريليا» يحتفل بلقب سباق جائزة قطر الكبرى (أ.ف.ب)
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«جائزة قطر للموتو جي بي»: بيتسيكي يفوز بالسباق... ويؤجّل تتويج ماركيز بلقب العالم

ماركو بيتسيكي متسابق «أبريليا» يحتفل بلقب سباق جائزة قطر الكبرى (أ.ف.ب)
ماركو بيتسيكي متسابق «أبريليا» يحتفل بلقب سباق جائزة قطر الكبرى (أ.ف.ب)

فاز ماركو بيتسيكي متسابق «أبريليا» بسباق جائزة قطر الكبرى بعدما تصدره من البداية الأحد، ليحرم مارك ماركيز من حسم لقب بطولة العالم للدراجات النارية تحت الأضواء في حلبة لوسيل الدولية، بعد أن احتل متسابق «دوكاتي» المركز الثاني.

كان ماركيز بحاجة إلى الفوز بالسباق، على أن ينهي خورخي مارتين السباق خارج نطاق النقاط ليحصد لقبه الثامن في الفئة الأولى، لكن منافسه من فريق «أبريليا» احتل المركز السابع، ليستمر صراع اللقب حتى الجولة قبل الأخيرة من الموسم في البرتغال.

سباق مثير لـ«الموتو جي بي» شهدته حلبة لوسيل بالدوحة (رويترز)

ويتصدر ماركيز الترتيب بفارق 60 نقطة عن مارتين قبل جائزة البرتغال الكبرى في بورتيماو، في حين يتأخر بيتسيكي بفارق 74 نقطة.

واحتل راؤول فرنانديز، متسابق «تراكهاوس»، المركز الثالث، في حين جاء زميله في الفريق آي أوجورا في المركز الرابع. وكان بيدرو أكوستا، متسابق «كي تي إم»، في الصراع على مركز بمنصة التتويج في بداية السباق، لكن مشاكل في ضغط الإطارات أجبرته على التراجع ليحتل المركز السادس.

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الرياضة رياضة عالمية

«بوندسليغا»: فرايبورغ يشدد الخناق على الصدارة بثنائية في يونيون برلين

لاعبو فرايبورغ يحيون جماهيرهم بعد الفوز على يونيون برلين (أ.ف.ب)
لاعبو فرايبورغ يحيون جماهيرهم بعد الفوز على يونيون برلين (أ.ف.ب)
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«بوندسليغا»: فرايبورغ يشدد الخناق على الصدارة بثنائية في يونيون برلين

لاعبو فرايبورغ يحيون جماهيرهم بعد الفوز على يونيون برلين (أ.ف.ب)
لاعبو فرايبورغ يحيون جماهيرهم بعد الفوز على يونيون برلين (أ.ف.ب)

واصل فرايبورغ سلسلة انتصاراته عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه يونيون برلين، الأحد، في المرحلة الـ9 ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وجاء الهدف الأول لفرايبورغ عبر «النيران الصديقة»، بعدما أحرز راني خضيرة، لاعب يونيون برلين، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55، بينما أضاف الياباني يويتو سوزوكي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

وأضاع الإيطالي فيسنزو غريفو فرصةً لتعزيز تقدُّم فرايبورغ، بعدما أهدر ركلة جزاء للفريق المستضيف في الدقيقة 85.

وأصبح هذا هو الفوز الرابع على التوالي لفرايبورغ في مختلف المسابقات، حيث لم يعرف الفريق سوى لغة الانتصار، منذ خسارته 1 - 3 أمام مستضيفه بايرن ميونيخ في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بـ«بوندسليغا».

وتغلب فرايبورغ على فولفسبورغ بكأس ألمانيا، وأوغسبورغ بالدوري الألماني، وطرابزون سبور التركي بدوري المؤتمر الأوروبي، لينتصر الآن على يونيون برلين.

وارتفع رصيد فرايبورغ، الذي حقَّق فوزه السادس هذا الموسم بالدوري الألماني مقابل تعادل وحيد وخسارتين، إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف بايرن وبروسيا دورتموند، اللذين يتقاسمان القمة حالياً.

في المقابل، تجمَّد رصيد يونيون برلين، الذي نال خسارته الرابعة مقابل فوز وحيد و4 تعادلات، عند 7 نقاط في المركز الـ16 (الثالث من القاع)، علماً بأنها المباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، التي يخفق فيها في تحقيق أي انتصار.

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«البريميرليغ»: مان يونايتد ينجو بالتعادل 4 - 4 أمام أستون فيلا

التعادل 4 - 4 حسم مواجهة مان يونايتد وأستون فيلا (د.ب.أ)
التعادل 4 - 4 حسم مواجهة مان يونايتد وأستون فيلا (د.ب.أ)
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«البريميرليغ»: مان يونايتد ينجو بالتعادل 4 - 4 أمام أستون فيلا

التعادل 4 - 4 حسم مواجهة مان يونايتد وأستون فيلا (د.ب.أ)
التعادل 4 - 4 حسم مواجهة مان يونايتد وأستون فيلا (د.ب.أ)

نجا مانشستر يونايتد بنقطة وسط جماهيره بعد تعادل مثير أمام أستون فيلا بنتيجة 4 - 4 على ملعب «أولد ترافورد» في مواجهة مثيرة بختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الأحد.

تقدم أستون فيلا بثنائية في وقت مبكر سجلها أليسون ونيكولاس جاكسون في الدقيقتين 1 و4، وقلص يونايتد الفارق بهدف برونو فرنانديز في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

وأدرك الشياطين الحمر التعادل بهدف يوري تيليمانس في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 - 2.

تكرر السيناريو في الشوط الثاني بإيقاع أكثر إثارة، حيث تقدم أستون فيلا مجدداً بهدف جون ماكغين في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وأضاف ليون غرويتسكا الهدف الرابع في الدقيقة 53.

لكن مانشستر يونايتد خطف نقطة بطعم الفوز في توقيت قاتل بهدفين سجلهما جوشوا زيركزي وباتريك دورغو في الدقيقتين 92 و96، ليفرط أستون فيلا في فوز كان وشيكاً.

بهذا التعادل المثير، نجا مانشستر يونايتد ومدربه مايكل كاريك من السقوط في مؤخرة جدول الترتيب، ليرفع الفريق رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر متفوقاً بفارق الأهداف عن سندرلاند صاحب المركز التاسع عشر، ومبتعداً بنقطة فقط عن كريستال بالاس، متذيل الترتيب.

في المقابل، فإن أستون فيلا بقي في المركز العاشر برصيد 13 نقطة بعد تعادل رابع في مشواره ببطولة الدوري.

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