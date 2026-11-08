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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: ميلان يعبر جنوا بثنائية

لاعبو ميلان يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط جنوا (رويترز)
لاعبو ميلان يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط جنوا (رويترز)
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«الدوري الإيطالي»: ميلان يعبر جنوا بثنائية

لاعبو ميلان يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط جنوا (رويترز)
لاعبو ميلان يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط جنوا (رويترز)

واصل ميلان انتصاراته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، محققاً فوزه الرابع في خمس مباريات، وذلك بعد تغلبه على مضيّفه جنوا 1-2، الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

وقبل خوضه مباراة جنوا، كان ميلان قد تعرض لخسارة واحدة وفاز في ثلاث مباريات في آخر أربع جولات، وكان آخرها الفوز على غريمه التقليدي إنتر ميلان 1-2 في الجولة العاشرة.

وجاء الفوز ليصالح به ميلان جماهيره، بعد خسارته يوم الخميس الماضي في الدوري الأوروبي على أرضه أمام فرينكفاروس المجري صفر-2.

ورفع ميلان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، والذي سيواجه كومو في وقت لاحق من الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم ميلان عن طريق ألفادو سيسيه في الدقيقة 13، وبعده بست دقائق سجل كريستيان بولسيتش الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 88 سجل ميكيل إيغل ألبرتسون هدف فريق جنوا الوحيد.

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«البوندسليغا»: ليفركوزن يحسم الديربي على أرض كولن

التشيكي باتريك شيك يحتفل بهدف ليفركوزن الثاني بمرمى كولن (إ.ب.أ)
التشيكي باتريك شيك يحتفل بهدف ليفركوزن الثاني بمرمى كولن (إ.ب.أ)
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«البوندسليغا»: ليفركوزن يحسم الديربي على أرض كولن

التشيكي باتريك شيك يحتفل بهدف ليفركوزن الثاني بمرمى كولن (إ.ب.أ)
التشيكي باتريك شيك يحتفل بهدف ليفركوزن الثاني بمرمى كولن (إ.ب.أ)

بهدفين للإسباني أليكس غارسيا والتشيكي باتريك شيك، حسم باير ليفركوزن مواجهة الديربي مع مضيّفه كولن 2 - 1 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، ليرتقي إلى المركز الخامس.

وافتتح غارسيا التسجيل بتسديدة رائعة مقوسة سكنت الزاوية العليا بعد سبع دقائق فقط، قبل أن يضيف شيك الهدف الثاني قبل خمس دقائق من النهاية في مباراة حماسية شهدت إشهار 11 بطاقة صفراء، بينها ست لأصحاب الأرض.

وسجل الموهبة الألمانية الصاعدة سعيد الملا هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الوقت بدلاً من الضائع، لكن كولن بقي في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن مركز خوض ملحق الهبوط.

ويعد هذا اللقاء واحداً من عدة مباريات ديربي في شمال غربي ألمانيا الشغوف بكرة القدم، إذ لا تفصل بين كولن وليفركوزن سوى 10 كيلومترات.

وسخرت جماهير ليفركوزن المرافقة لفريقها من أصحاب الأرض عبر هتافات استحضرت موسم 2023 – 2024، عندما توج ليفركوزن بأول لقب له في الدوري الألماني، فيما هبط كولن إلى الدرجة الثانية.

وفي وقت لاحق الأحد، يستطيع فرايبورغ الصعود إلى المركز الثالث إذا فاز على أرضه على يونيون برلين المتعثر، فيما يلتقي هوفنهايم مع شالكه.

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: ليل يرتقي للوصافة بفوز صعب في معقل رين

سوريبا دياون (يمين) يحتفل مع زميله إيثان مبابي بفوز ليل على رين (رويترز)
سوريبا دياون (يمين) يحتفل مع زميله إيثان مبابي بفوز ليل على رين (رويترز)
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«الدوري الفرنسي»: ليل يرتقي للوصافة بفوز صعب في معقل رين

سوريبا دياون (يمين) يحتفل مع زميله إيثان مبابي بفوز ليل على رين (رويترز)
سوريبا دياون (يمين) يحتفل مع زميله إيثان مبابي بفوز ليل على رين (رويترز)

أسقط ليل مضيّفه رين وهزمه بنتيجة 2 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف سوريبا دياون في الدقيقة 24، وأدرك رين التعادل بهدف بولاي ديا في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، خطف ليل نقاط المباراة بهدف ثانٍ سجله ناثان نغويي في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة، يرفع ليل رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي لوصافة جدول الترتيب خلف حامل اللقب باريس سان جيرمان في الصدارة بـ23 نقطة.

أما رين فقد تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الخامس بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري.

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الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: ميلان يعبر جنوا بثنائية

لاعبو ميلان يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط جنوا (رويترز)
لاعبو ميلان يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط جنوا (رويترز)
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«الدوري الإيطالي»: ميلان يعبر جنوا بثنائية

لاعبو ميلان يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط جنوا (رويترز)
لاعبو ميلان يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط جنوا (رويترز)

واصل ميلان انتصاراته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، محققاً فوزه الرابع في خمس مباريات، وذلك بعد تغلبه على مضيّفه جنوا 1-2، الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

وقبل خوضه مباراة جنوا، كان ميلان قد تعرض لخسارة واحدة وفاز في ثلاث مباريات في آخر أربع جولات، وكان آخرها الفوز على غريمه التقليدي إنتر ميلان 1-2 في الجولة العاشرة.

وجاء الفوز ليصالح به ميلان جماهيره، بعد خسارته يوم الخميس الماضي في الدوري الأوروبي على أرضه أمام فرينكفاروس المجري صفر-2.

ورفع ميلان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، والذي سيواجه كومو في وقت لاحق من الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم ميلان عن طريق ألفادو سيسيه في الدقيقة 13، وبعده بست دقائق سجل كريستيان بولسيتش الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 88 سجل ميكيل إيغل ألبرتسون هدف فريق جنوا الوحيد.

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