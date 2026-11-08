الضباب يحوّل مواجهة في كأس إنجلترا إلى اختبار صعب للمعلقينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5338963-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86
الضباب يحوّل مواجهة في كأس إنجلترا إلى اختبار صعب للمعلقين
المباراة اقتربت كثيراً من قرار الإلغاء بعدما أبلغ بعض اللاعبين بأنهم لم يكونوا قادرين على رؤية المرميين (نادي ألتنغهام عبر إكس)
تحولت مواجهة ألتنغهام ونوتس كاونتي في الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي إلى مشهد استثنائي، بعدما غطى الضباب الكثيف أرضية ملعب موس لين، وحجب الرؤية عن اللاعبين والجماهير والمعلقين، في مباراة كادت أن تتوقف بسبب الظروف الجوية.
ووصف المعلق الرياضي في شبكة «بي بي سي» البريطانية، ستيف باور، التجربة بأنها من أصعب الظروف التي واجهها خلال مسيرته المهنية الممتدة لنحو 35 عاماً، بعدما وجد نفسه عاجزاً عن متابعة أحداث المباراة التي كانت تُنقل مباشرة عبر قناة «بي بي سي تو».
وقال باور: «كانت واحدة من أكثر التجارب صعوبة في مسيرتي الطويلة. لم نتمكن من رؤية أي شيء بمجرد وصول اللعب إلى دائرة المنتصف وما بعدها، ولم نكن نعرف أي فريق يستحوذ على الكرة، فضلاً عن تحديد هوية اللاعب الذي يحملها، خصوصاً بعد الدقيقة 60».
وأضاف أن الرسائل الهاتفية توالت عليه من أشخاص كانوا يتابعون البث، ويخبرونه بأن صوته يبدو جيداً، لكنهم لا يستطيعون رؤية ما يحدث على أرض الملعب، مشيراً إلى أنه حاول التعامل مع الموقف وتقديم أفضل ما يستطيع رغم صعوبة المهمة.
ولم تكن معاناة المعلقين مقتصرة على البث التلفزيوني، إذ واجه زملاؤهم في الإذاعة صعوبة مماثلة في متابعة المباراة، وقال معلق «بي بي سي راديو نوتنغهام»، آدم هاسل، إنه بالكاد كان يستطيع تمييز الأرقام البيضاء على قمصان اللاعبين، بينما عجز عن رؤية ما يحدث في الجهة البعيدة من الملعب.
أما مهاجم نوتس كاونتي السابق والمحلل مارك ستالارد، فوصف المشهد بأنه أشبه بمسابقة «أين الكرة؟»، بعدما عجز الموجودون في منصة الصحافيين عن تحديد موقعها، مضيفاً أن التعليق على مباراة لا يمكن رؤية أحداثها كان أمراً عبثياً إلى حد كبير.
وكان ألتنغهام، المنتمي إلى دوري الدرجة الوطنية، قريباً من تحقيق مفاجأة أمام نوتس كاونتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، بعدما تقدم بنتيجة 2 - 1، قبل أن يدرك كالوم روبرتس التعادل للفريق الزائر في الدقائق الأخيرة، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت لنوتس كاونتي.
ورأى باور أن المباراة قدمت في ساعتها الأولى كل مقومات مواجهات كأس إنجلترا المثيرة، لكن الضباب أفقدها جانباً كبيراً من قيمتها بوصفها عرضاً كروياً، موضحاً أن صعوبة الرؤية جعلت الحديث عن الخطط التكتيكية أو تحركات اللاعبين والجهد المبذول أمراً شبه مستحيل.
وامتد تأثير الظروف الجوية إلى المدربين أيضاً، إذ لم يتمكن مدرب نوتس كاونتي مارتن باترسون من متابعة أحداث الشوط الثاني بوضوح، بينما عجز مدرب ألتنغهام نيل غيبسون عن تقييم التغييرات التي أجراها منافسه أو تحديد الطريقة التكتيكية التي اعتمدها بعد التبديلات.
كما اضطر اللاعبون إلى التخلي عن التمريرات الطويلة والقطرية، والاعتماد على التمريرات القصيرة التي لا تتجاوز مسافة خمسة إلى عشرة أمتار، بسبب عدم قدرتهم على رؤية زملائهم في المساحات البعيدة.
وقال باور إن المباراة اقتربت كثيراً من قرار الإلغاء، بعدما أبلغه بعض اللاعبين أنهم لم يكونوا قادرين على رؤية المرميين أو رايات الركنية من دائرة المنتصف.
ولم تسلم ركلات الترجيح من تأثير الضباب، إذ اضطر المعلق إلى الاستعانة بردود فعل الجماهير لمعرفة ما يحدث قبل مشاهدة الإعادات التلفزيونية، خصوصاً في التصديات التي لم يكن ممكناً رؤيتها لحظة تنفيذ الركلات.
وفي الجهة المقابلة، استخدم مشجعو ألتنغهام أضواء جوالاتهم في محاولة للتأثير على لاعبي نوتس كاونتي خلال ركلات الترجيح، في مشهد وصفه باور بأنه جزء من أمسية استثنائية ستظل عالقة في الذاكرة طويلاً.
مانشستر سيتي ينهار وآرسنال يحصّن صدارته... وتوتنهام يعود إلى «دوامة الشك»
هزيمة جديدة لمانشستر سيتي أبعدته عن آرسنال بست نقاط (رويترز)
مع اقتراب فترة التوقف الدولي المقبلة، التي ستمنح أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فرصة لتقييم ما قدمته، كشفت الجولات العشر الأولى من الموسم عن بطل لا ينوي التخلي عن عرشه، ومنافسين يعجزون حتى الآن عن اللحاق به.
وجاءت مباريات السبت السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) لترسخ هذا الانطباع.
وحسب شبكة «The Athletic»، فقد واصلت ماكينة آرسنال عملها المنتظم، محققة فوزاً عملياً بهدف دون رد على ضيفها هال سيتي، قبل أن تتعزز قيمة الانتصار بتعثر مانشستر سيتي في المباراة المسائية.
وخسر سيتي أمام مضيّفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتسع الفارق بينه وبين آرسنال إلى ست نقاط.
وبينما انهار مستوى مانشستر سيتي وتلقى ثلاث هزائم متتالية، واصل آرسنال حصد النقاط، محققاً انتصاره الخامس على التوالي.
وفجأة، بدا الأمر كما لو أن موسم 2025 - 2026 لم ينته أصلاً.
لكن ليس الجميع في شمال لندن يعيش أجواء سعيدة.
فقد توقفت سلسلة النتائج المشجعة لتوتنهام هوتسبير بصورة مفاجئة، بعدما خسر بهدف دون رد أمام ليدز يونايتد.
وأثارت المباراة غضباً واسعاً، بعدما أفلت جايدن بوغل من العقوبة إثر تدخل متهور على ماتيس تيل، رغم مراجعة طويلة من تقنية حكم الفيديو المساعد.
واختُتم برنامج السبت بتعادل فولهام ونيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما، وهي نتيجة حالت، على الأقل، دون تصاعد الضغوط على ماتياس يايسله قبل فترة توقف تستمر أسبوعين.
ما الذي يحدث لماريسكا ومانشستر سيتي؟
ستيوارت جيمس: الأخطاء الفردية أصبحت عادة
النقطة الأكثر وضوحاً التي يجب البدء منها هي الأخطاء الفردية التي أصبحت سمة متكررة في مباريات مانشستر سيتي.
لم يكن مشهد فقدان يوشكو غفارديول الكرة تحت الضغط بعد أقل من ست دقائق أمام نوتنغهام فورست مفاجئاً.
وكذلك لم يكن مفاجئاً أن نسمع عن استبدال مارك غيهي بين الشوطين، بعدما عانى اللاعب أسابيع عصيبة للغاية.
سيقول المدربون دائماً إن مسؤولية الهزيمة جماعية، وهذا صحيح بالطبع، لكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن الهزائم الثلاث المتتالية لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي شهدت جميعها أخطاء بدائية.
المحكمة الرياضية تُعيد روسيا إلى مونديال هوكي الجليد للناشئينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5338966-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D9%8A%D9%86
المحكمة الرياضية تُعيد روسيا إلى مونديال هوكي الجليد للناشئين
هوكي الجليد الروسي يعود للمنافسات الدولية (رويترز)
أعلن الاتحاد النرويجي لهوكي الجليد الأحد أن روسيا حلَّت محل منتخبها الوطني في بطولة العالم تحت 20 عاماً عام 2027، بعد أن اتخذ الاتحاد الدولي للعبة إجراءات لإعادة روسيا للبطولة، عقب صدور حكم من المحكمة الرياضية.
وتقول النرويج إنها استُبعِدت من بطولة العالم تحت 20 عاماً في كندا باعتبارها الفريق الأقل تصنيفاً، لتحل روسيا محلها.
وأعلنت النرويج والدنمارك والسويد وفنلندا ولاتفيا وجمهورية التشيك في وقت سابق أنها سترفض مواجهة روسيا.
وما زال الموقف غير واضح، بسبب إعلان كندا، الدولة المضيفة للبطولة، أنها سترفض منح تأشيرات دخول للفريق الروسي.
يأتي هذا القرار بعد أيام من قيام محكمة التحكيم الرياضية بإلغاء الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي على روسيا عام 2022، والذي تم تطبيقه في البداية بسبب غزو البلاد لأوكرانيا.
أوقف نابولي الانتصارات المتتالية لضيفه لاتسيو المتصدر عندما أرغمه على التعادل 1 - 1، الأحد، على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» في نابولي في قمة المرحلة الحادية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وكان لاتسيو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة بعد 11 مرحلة، في طريقه إلى فوزه السابع توالياً والعاشر، هذا الموسم، عندما فرض أفضليته على مجريات الشوط الأول، وأنهاه في صالحه بهدف للاعب وسطه الدولي دافيدي فراتيزي في الدقيقة 28 إثر تمريرة من الهولندي تيجاني نوسلين، مسجلاً هدفه الرابع، هذا الموسم.
وانتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وخلقوا الكثير من الفرص ترجموا منها واحدة فقط، وكان بالنيران الصديقة عندما تابع البديل المدافع الإسباني ألفونسو بيدراسا كرة عرضية بالخطأ في مرمى فريقه (48).
وأهدر لاعب الوسط الدولي البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين فرضة ذهبية لمنح التقدم لنابولي من انفراد عندما تلقى كرة طويلة من حارس المرمى الدولي الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، لكن لاعب الوسط الدولي المغربي للاتسيو رضا بلحيان أبعد الكرة قبل تخطيها خط المرمى (59).
وكان نابولي تحت ضغط كبير لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما قادت الهزيمتان أمام يوفنتوس محلياً وبورتو البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى دخول الفريق في معسكر تدريبي مغلق في محاولة لاستعادة مستواه المتراجع.
إلا أن الفريق الجنوبي لم يتمكن إلا من حصد نقطة أمام تشكيلة جينارو غاتوزو التي لا تزال من دون هزيمة، هذا الموسم، حيث واصل لاتسيو عروضه المميزة، وابتعد في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب مطارديه جاره روما الفائز على ساسوولو 3 - 0، السبت، وبفارق 4 نقاط أمام إنتر شريكه السابق في الصدارة وحامل اللقب الذي يستضيف كومو الرابع في القمة النارية الثانية للمرحلة لاحقاً، وبفارق 14 نقطة عن نابولي صاحب المركز العاشر.
ولم يرضِ التعادل أياً من المدرب ماسيميليانو أليغري الذي لا يزال تحت الضغط، أو جماهير نابولي الغاضبة.
وغادر وصيف بطل الموسم الماضي أرض الملعب وسط صافرات الاستهجان من جماهيره.
ولا يزال الفريق الذي يعاني أزمة ثقة واضحة، عالقاً في وسط الترتيب بالمركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويعطي انطباعاً بأنه يقف على حافة الانهيار في ظل صعوبة إخفاء اللاعبين لإحباطهم، وازدياد الانتقادات الموجهة إلى مدربهم.
وكان أليغري قد تولى تدريب نابولي، هذا الصيف، خلفاً لأنطونيو كونتي. ورغم أن من المرجح أن يستمر في منصبه خلال فترة التوقف الدولية، فإن هامش المناورة المتاح له بات محدوداً جداً؛ إذ خسر نابولي سبعاً من أصل 15 مباراة خاضها، هذا الموسم، كما أصبح متأخراً في سباق الدوري، ويمر بوضع صعب في دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، فشل لاتسيو في تحقيق الفوز خارج أرضه للمرة الأولى في الدوري، هذا الموسم.
ويلعب لاحقاً أيضاً جنوا مع ميلان، ومونزا مع أتالانتا، وفيورنتينا مع يوفنتوس.