الابن يُقصي والده من «كأس إنجلترا»... تشارلي يقود ريدينغ لخماسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5338943-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
الابن يُقصي والده من «كأس إنجلترا»... تشارلي يقود ريدينغ لخماسية
تحوّل تشارلي سافاج من لاعب يواجه فريق والده إلى أحد أبرز أسباب خروجه من البطولة (حسابه على إنستغرام)
شهد الدور الأول من «كأس الاتحاد الإنجليزي» لكرة القدم سلسلة من المفاجآت والنتائج اللافتة، تصدّرتها المواجهة العائلية بين روبي سافاج، مدرب بيتربورو يونايتد، ونجله تشارلي، لاعب ريدينغ، الذي سجّل في مرمى فريق والده، وأسهم في إقصائه من البطولة بخماسية نظيفة، فيما حقّق كيدرمينستر إحدى أبرز مفاجآت الدور بإطاحته دونكاستر روفرز.
وعلى ملعب «ويستون هومز»، تحوّلت المواجهة بين فريقين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عرضاً هجومياً من جانب ريدينغ، وسط ذهول مدرب بيتربورو روبي سافاج، الذي شاهد فريقه يتلقى 5 أهداف دون رد، بينها هدف حمل توقيع نجله تشارلي.
وافتتح دانيال كيريوا التسجيل لريدينغ في الدقيقة الـ26، بعد تمريرة من آندي رينومهوتا، قبل أن يضاعف جاك ماريوت النتيجة بضربة رأسية في الدقيقة الـ34. وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، زاد تشارلي سافاج من معاناة والده، بعدما استحوذ على الكرة إثر تمريرة غير مكتملة من ماريوت، وأطلق تسديدة اصطدمت بأحد المدافعين واستقرت في الزاوية العليا للمرمى.
وفي الشوط الثاني، أضاف جيمي ريد الهدف الرابع في الدقيقة الـ72، مستفيداً من كرة هيأها له باودي أوكونور من ركلة حرة نفذها تشارلي سافاج، قبل أن يعود ريد ويسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بعد 4 دقائق، ليحسم ريدينغ تأهله إلى الدور الثاني.
وفي إحدى أبرز مفاجآت البطولة، أطاح كيدرمينستر، المنتمي إلى دوري الدرجة الـ5، منافسَه دونكاستر من الدرجة الـ3، بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة.
وافتتح لويس ووكر التسجيل في الدقيقة الـ22، قبل أن يصنع الهدف الثاني لماز كوهيار في الدقيقة الـ36، فيما أضاف ديفيد ديفيس الهدف الثالث، ليحقق الفريق انتصاراً على منافس يتفوق عليه بدرجتين في هرم الكرة الإنجليزية.
وأشاد بول ووتون، مدرب كيدرمينستر، بأداء لاعبيه، قائلاً إن فريقه بدأ المباراة بصورة جيدة، وإنه نجح في استثمار الفرص وإشعال حماس الجماهير، مشيراً إلى أن الانتصار يمثل مكافأة للاعبين بعد سلسلة من العروض الجيدة التي لم تقترن بالنتائج المرجوة.
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ نجح إكستر سيتي، المنتمي إلى الدرجة الـ4، في إقصاء هدرسفيلد، متصدر الدرجة الـ3، بفوزه عليه خارج أرضه 2 - 1.
وتقدم إكستر عبر جاك تايلور في الدقيقة الـ12، قبل أن يعادل إيباني بوات النتيجة لهدرسفيلد بعد 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، لكن تشارلي كامينز خطف هدف الفوز قبل 9 دقائق من النهاية.
ونجا بلاكبول من مفاجأة أمام هورنشيرش، بعدما احتاج إلى هدف في الدقيقة الـ118 من جوش بولر ليحقق فوزاً صعباً بنتيجة 2 - 1 بعد التمديد.
وكان هورنشيرش قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف هنري هيرن، قبل أن يدرك جوردان براون التعادل في الدقيقة الـ55. وتلقى أصحاب الأرض ضربة إضافية بطرد هنري ساندات، ليستغل بلاكبول تفوقه العددي ويحسم التأهل في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي.
وفي مواجهة أخرى مثيرة، اقترب ألترينشام من تحقيق مفاجأة جديدة بعدما تقدم على نوتس كاونتي 2 - 1، إلا إن كالوم روبرتس أدرك التعادل في الدقيقة الـ84، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح، التي حسمها نوتس كاونتي بنتيجة 3 - 2.
وودّع فليتوود البطولة بخسارته أمام روتشديل 1 - 2 بعد التمديد، بعدما سجل بابا أديكو هدف التأهل للفريق الضيف، لتنتهي آمال فليتوود في مواصلة مشواره بـ«الكأس» عقب مفاجأته السابقة أمام آرسنال في «كأس الرابطة الإنجليزية».
وفي مباراة حافلة بالأهداف، تجاوز تشيسترفيلد منافسه يوفيل تاون بنتيجة 4 - 3، بعدما فرّط في تقدمه 3 - 1، قبل أن يسجل جويل راندال هدف الفوز قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.
كما تغلب مانسفيلد على ماكليسفيلد بثلاثية نظيفة، حملت توقيع ناثان مورياه ويلش، وريس أوتس، وجوردان بويري، فيما أقر مدربه نايجل كلوف بأن فريقه لم يقدم البداية المطلوبة، قبل أن يتحسن أداؤه في الشوط الثاني ويحسم المواجهة.
وحجز بليموث مقعده في الدور الثاني بفوز كبير على ألفيتشيرش 4 - 0، بعدما افتتح ويل إيفانز التسجيل في الدقيقة الـ50، قبل أن يضيف 3 أهداف أخرى خلال 11 دقيقة متأخرة؛ عبر إيفانز مجدداً، ومايكل بايدو، ورونان كورتيس.
وسجل بارنسلي أحد أكبر انتصارات الدور بتغلبه على ألدرشوت 7 - 2، في مباراة تألق خلالها كاميرون ماكغيهان بتسجيل ثلاثية، في حين اكتسح برادفورد منافسه مارين بسباعية نظيفة، بينها هدفان لكل من نيك باول، وآدم فيليبس.
وتأهل ليتون أورينت بفوزه على هاربورو 5 - 1، وكرو ألكسندرا بتغلبه على ويمبلدون 2 - 1، في حين حجز بورت فايل، الذي بلغ ربع النهائي الموسم الماضي، مكانه في الدور الثاني بانتصاره على سكونثورب يونايتد 4 - 2.
وتغلب ميلتون كينز دونز على سويندون 2 - 1، وكولشيستر على وورسيستر 1 - 0، في حين فاز دوفر على ويلدستون 2 - 0 بفضل ثنائية جاك بيتس في الشوط الأول.
ومن أبرز الأرقام اللافتة، أن أولي بيرس احتاج إلى 10 ثوانٍ فقط لافتتاح التسجيل لفريق يورك سيتي أمام نورثامبتون، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4 - 0، بمشاركة أليكس هانت وجوش ستونز في التسجيل.
وحقق غايزلي، المنتمي إلى الدرجة الـ7، مفاجأة أخرى بإقصاء ساتون بهدف دون رد، جاء من ركلة جزاء نفذها جوردان ثيوليس في الوقت بدل الضائع.
كما تأهل كارلايل بفوزه على سالفورد، متصدر الدرجة الـ4، بهدف ديفيد أجيبوي، في حين اكتسح بيرتون منافسه راشدن آند دايموندز، المنتمي إلى الدرجة الـ8، برباعية نظيفة.
واختتم سالزبري سلسلة النتائج الكبيرة بفوزه على شولينغ 6 - 0، في مباراة سجل خلالها ناثان أودوكونييرو هدفين، ليبلغ الفريق الدور الثاني لأول مرة منذ إعادة تأسيسه عام 2015.
وهكذا، فرضت «بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي» مجدداً طابعها الخاص، بين مفاجآت أندية الدرجات الدنيا، والأهداف المتأخرة، والانتصارات العريضة، لكن المشهد الأعلى إثارة بقي عائلياً بامتياز، بعدما تحوّل تشارلي سافاج من لاعب يواجه فريق والده إلى أحد أبرز أسباب خروجه من البطولة.
مانشستر سيتي ينهار وآرسنال يحصّن صدارته... وتوتنهام يعود إلى «دوامة الشك»
هزيمة جديدة لمانشستر سيتي أبعدته عن آرسنال بست نقاط (رويترز)
مع اقتراب فترة التوقف الدولي المقبلة، التي ستمنح أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فرصة لتقييم ما قدمته، كشفت الجولات العشر الأولى من الموسم عن بطل لا ينوي التخلي عن عرشه، ومنافسين يعجزون حتى الآن عن اللحاق به.
وجاءت مباريات السبت السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) لترسخ هذا الانطباع.
وحسب شبكة «The Athletic»، فقد واصلت ماكينة آرسنال عملها المنتظم، محققة فوزاً عملياً بهدف دون رد على ضيفها هال سيتي، قبل أن تتعزز قيمة الانتصار بتعثر مانشستر سيتي في المباراة المسائية.
وخسر سيتي أمام مضيّفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتسع الفارق بينه وبين آرسنال إلى ست نقاط.
وبينما انهار مستوى مانشستر سيتي وتلقى ثلاث هزائم متتالية، واصل آرسنال حصد النقاط، محققاً انتصاره الخامس على التوالي.
وفجأة، بدا الأمر كما لو أن موسم 2025 - 2026 لم ينته أصلاً.
لكن ليس الجميع في شمال لندن يعيش أجواء سعيدة.
فقد توقفت سلسلة النتائج المشجعة لتوتنهام هوتسبير بصورة مفاجئة، بعدما خسر بهدف دون رد أمام ليدز يونايتد.
وأثارت المباراة غضباً واسعاً، بعدما أفلت جايدن بوغل من العقوبة إثر تدخل متهور على ماتيس تيل، رغم مراجعة طويلة من تقنية حكم الفيديو المساعد.
واختُتم برنامج السبت بتعادل فولهام ونيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما، وهي نتيجة حالت، على الأقل، دون تصاعد الضغوط على ماتياس يايسله قبل فترة توقف تستمر أسبوعين.
ما الذي يحدث لماريسكا ومانشستر سيتي؟
ستيوارت جيمس: الأخطاء الفردية أصبحت عادة
النقطة الأكثر وضوحاً التي يجب البدء منها هي الأخطاء الفردية التي أصبحت سمة متكررة في مباريات مانشستر سيتي.
لم يكن مشهد فقدان يوشكو غفارديول الكرة تحت الضغط بعد أقل من ست دقائق أمام نوتنغهام فورست مفاجئاً.
وكذلك لم يكن مفاجئاً أن نسمع عن استبدال مارك غيهي بين الشوطين، بعدما عانى اللاعب أسابيع عصيبة للغاية.
سيقول المدربون دائماً إن مسؤولية الهزيمة جماعية، وهذا صحيح بالطبع، لكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن الهزائم الثلاث المتتالية لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي شهدت جميعها أخطاء بدائية.
المحكمة الرياضية تُعيد روسيا إلى مونديال هوكي الجليد للناشئينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5338966-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D9%8A%D9%86
المحكمة الرياضية تُعيد روسيا إلى مونديال هوكي الجليد للناشئين
هوكي الجليد الروسي يعود للمنافسات الدولية (رويترز)
أعلن الاتحاد النرويجي لهوكي الجليد الأحد أن روسيا حلَّت محل منتخبها الوطني في بطولة العالم تحت 20 عاماً عام 2027، بعد أن اتخذ الاتحاد الدولي للعبة إجراءات لإعادة روسيا للبطولة، عقب صدور حكم من المحكمة الرياضية.
وتقول النرويج إنها استُبعِدت من بطولة العالم تحت 20 عاماً في كندا باعتبارها الفريق الأقل تصنيفاً، لتحل روسيا محلها.
وأعلنت النرويج والدنمارك والسويد وفنلندا ولاتفيا وجمهورية التشيك في وقت سابق أنها سترفض مواجهة روسيا.
وما زال الموقف غير واضح، بسبب إعلان كندا، الدولة المضيفة للبطولة، أنها سترفض منح تأشيرات دخول للفريق الروسي.
يأتي هذا القرار بعد أيام من قيام محكمة التحكيم الرياضية بإلغاء الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي على روسيا عام 2022، والذي تم تطبيقه في البداية بسبب غزو البلاد لأوكرانيا.
أوقف نابولي الانتصارات المتتالية لضيفه لاتسيو المتصدر عندما أرغمه على التعادل 1 - 1، الأحد، على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» في نابولي في قمة المرحلة الحادية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وكان لاتسيو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة بعد 11 مرحلة، في طريقه إلى فوزه السابع توالياً والعاشر، هذا الموسم، عندما فرض أفضليته على مجريات الشوط الأول، وأنهاه في صالحه بهدف للاعب وسطه الدولي دافيدي فراتيزي في الدقيقة 28 إثر تمريرة من الهولندي تيجاني نوسلين، مسجلاً هدفه الرابع، هذا الموسم.
وانتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وخلقوا الكثير من الفرص ترجموا منها واحدة فقط، وكان بالنيران الصديقة عندما تابع البديل المدافع الإسباني ألفونسو بيدراسا كرة عرضية بالخطأ في مرمى فريقه (48).
وأهدر لاعب الوسط الدولي البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين فرضة ذهبية لمنح التقدم لنابولي من انفراد عندما تلقى كرة طويلة من حارس المرمى الدولي الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، لكن لاعب الوسط الدولي المغربي للاتسيو رضا بلحيان أبعد الكرة قبل تخطيها خط المرمى (59).
وكان نابولي تحت ضغط كبير لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما قادت الهزيمتان أمام يوفنتوس محلياً وبورتو البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى دخول الفريق في معسكر تدريبي مغلق في محاولة لاستعادة مستواه المتراجع.
إلا أن الفريق الجنوبي لم يتمكن إلا من حصد نقطة أمام تشكيلة جينارو غاتوزو التي لا تزال من دون هزيمة، هذا الموسم، حيث واصل لاتسيو عروضه المميزة، وابتعد في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب مطارديه جاره روما الفائز على ساسوولو 3 - 0، السبت، وبفارق 4 نقاط أمام إنتر شريكه السابق في الصدارة وحامل اللقب الذي يستضيف كومو الرابع في القمة النارية الثانية للمرحلة لاحقاً، وبفارق 14 نقطة عن نابولي صاحب المركز العاشر.
ولم يرضِ التعادل أياً من المدرب ماسيميليانو أليغري الذي لا يزال تحت الضغط، أو جماهير نابولي الغاضبة.
وغادر وصيف بطل الموسم الماضي أرض الملعب وسط صافرات الاستهجان من جماهيره.
ولا يزال الفريق الذي يعاني أزمة ثقة واضحة، عالقاً في وسط الترتيب بالمركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويعطي انطباعاً بأنه يقف على حافة الانهيار في ظل صعوبة إخفاء اللاعبين لإحباطهم، وازدياد الانتقادات الموجهة إلى مدربهم.
وكان أليغري قد تولى تدريب نابولي، هذا الصيف، خلفاً لأنطونيو كونتي. ورغم أن من المرجح أن يستمر في منصبه خلال فترة التوقف الدولية، فإن هامش المناورة المتاح له بات محدوداً جداً؛ إذ خسر نابولي سبعاً من أصل 15 مباراة خاضها، هذا الموسم، كما أصبح متأخراً في سباق الدوري، ويمر بوضع صعب في دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، فشل لاتسيو في تحقيق الفوز خارج أرضه للمرة الأولى في الدوري، هذا الموسم.
ويلعب لاحقاً أيضاً جنوا مع ميلان، ومونزا مع أتالانتا، وفيورنتينا مع يوفنتوس.