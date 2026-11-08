الابن يُقصي والده من «كأس إنجلترا»... تشارلي يقود ريدينغ لخماسية

شهد الدور الأول من «كأس الاتحاد الإنجليزي» لكرة القدم سلسلة من المفاجآت والنتائج اللافتة، تصدّرتها المواجهة العائلية بين روبي سافاج، مدرب بيتربورو يونايتد، ونجله تشارلي، لاعب ريدينغ، الذي سجّل في مرمى فريق والده، وأسهم في إقصائه من البطولة بخماسية نظيفة، فيما حقّق كيدرمينستر إحدى أبرز مفاجآت الدور بإطاحته دونكاستر روفرز.

وعلى ملعب «ويستون هومز»، تحوّلت المواجهة بين فريقين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عرضاً هجومياً من جانب ريدينغ، وسط ذهول مدرب بيتربورو روبي سافاج، الذي شاهد فريقه يتلقى 5 أهداف دون رد، بينها هدف حمل توقيع نجله تشارلي.

وافتتح دانيال كيريوا التسجيل لريدينغ في الدقيقة الـ26، بعد تمريرة من آندي رينومهوتا، قبل أن يضاعف جاك ماريوت النتيجة بضربة رأسية في الدقيقة الـ34. وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، زاد تشارلي سافاج من معاناة والده، بعدما استحوذ على الكرة إثر تمريرة غير مكتملة من ماريوت، وأطلق تسديدة اصطدمت بأحد المدافعين واستقرت في الزاوية العليا للمرمى.

وفي الشوط الثاني، أضاف جيمي ريد الهدف الرابع في الدقيقة الـ72، مستفيداً من كرة هيأها له باودي أوكونور من ركلة حرة نفذها تشارلي سافاج، قبل أن يعود ريد ويسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بعد 4 دقائق، ليحسم ريدينغ تأهله إلى الدور الثاني.

وفي إحدى أبرز مفاجآت البطولة، أطاح كيدرمينستر، المنتمي إلى دوري الدرجة الـ5، منافسَه دونكاستر من الدرجة الـ3، بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة.

وافتتح لويس ووكر التسجيل في الدقيقة الـ22، قبل أن يصنع الهدف الثاني لماز كوهيار في الدقيقة الـ36، فيما أضاف ديفيد ديفيس الهدف الثالث، ليحقق الفريق انتصاراً على منافس يتفوق عليه بدرجتين في هرم الكرة الإنجليزية.

وأشاد بول ووتون، مدرب كيدرمينستر، بأداء لاعبيه، قائلاً إن فريقه بدأ المباراة بصورة جيدة، وإنه نجح في استثمار الفرص وإشعال حماس الجماهير، مشيراً إلى أن الانتصار يمثل مكافأة للاعبين بعد سلسلة من العروض الجيدة التي لم تقترن بالنتائج المرجوة.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ نجح إكستر سيتي، المنتمي إلى الدرجة الـ4، في إقصاء هدرسفيلد، متصدر الدرجة الـ3، بفوزه عليه خارج أرضه 2 - 1.

وتقدم إكستر عبر جاك تايلور في الدقيقة الـ12، قبل أن يعادل إيباني بوات النتيجة لهدرسفيلد بعد 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، لكن تشارلي كامينز خطف هدف الفوز قبل 9 دقائق من النهاية.

ونجا بلاكبول من مفاجأة أمام هورنشيرش، بعدما احتاج إلى هدف في الدقيقة الـ118 من جوش بولر ليحقق فوزاً صعباً بنتيجة 2 - 1 بعد التمديد.

وكان هورنشيرش قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف هنري هيرن، قبل أن يدرك جوردان براون التعادل في الدقيقة الـ55. وتلقى أصحاب الأرض ضربة إضافية بطرد هنري ساندات، ليستغل بلاكبول تفوقه العددي ويحسم التأهل في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي.

وفي مواجهة أخرى مثيرة، اقترب ألترينشام من تحقيق مفاجأة جديدة بعدما تقدم على نوتس كاونتي 2 - 1، إلا إن كالوم روبرتس أدرك التعادل في الدقيقة الـ84، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح، التي حسمها نوتس كاونتي بنتيجة 3 - 2.

وودّع فليتوود البطولة بخسارته أمام روتشديل 1 - 2 بعد التمديد، بعدما سجل بابا أديكو هدف التأهل للفريق الضيف، لتنتهي آمال فليتوود في مواصلة مشواره بـ«الكأس» عقب مفاجأته السابقة أمام آرسنال في «كأس الرابطة الإنجليزية».

وفي مباراة حافلة بالأهداف، تجاوز تشيسترفيلد منافسه يوفيل تاون بنتيجة 4 - 3، بعدما فرّط في تقدمه 3 - 1، قبل أن يسجل جويل راندال هدف الفوز قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

كما تغلب مانسفيلد على ماكليسفيلد بثلاثية نظيفة، حملت توقيع ناثان مورياه ويلش، وريس أوتس، وجوردان بويري، فيما أقر مدربه نايجل كلوف بأن فريقه لم يقدم البداية المطلوبة، قبل أن يتحسن أداؤه في الشوط الثاني ويحسم المواجهة.

وحجز بليموث مقعده في الدور الثاني بفوز كبير على ألفيتشيرش 4 - 0، بعدما افتتح ويل إيفانز التسجيل في الدقيقة الـ50، قبل أن يضيف 3 أهداف أخرى خلال 11 دقيقة متأخرة؛ عبر إيفانز مجدداً، ومايكل بايدو، ورونان كورتيس.

وسجل بارنسلي أحد أكبر انتصارات الدور بتغلبه على ألدرشوت 7 - 2، في مباراة تألق خلالها كاميرون ماكغيهان بتسجيل ثلاثية، في حين اكتسح برادفورد منافسه مارين بسباعية نظيفة، بينها هدفان لكل من نيك باول، وآدم فيليبس.

وتأهل ليتون أورينت بفوزه على هاربورو 5 - 1، وكرو ألكسندرا بتغلبه على ويمبلدون 2 - 1، في حين حجز بورت فايل، الذي بلغ ربع النهائي الموسم الماضي، مكانه في الدور الثاني بانتصاره على سكونثورب يونايتد 4 - 2.

وتغلب ميلتون كينز دونز على سويندون 2 - 1، وكولشيستر على وورسيستر 1 - 0، في حين فاز دوفر على ويلدستون 2 - 0 بفضل ثنائية جاك بيتس في الشوط الأول.

ومن أبرز الأرقام اللافتة، أن أولي بيرس احتاج إلى 10 ثوانٍ فقط لافتتاح التسجيل لفريق يورك سيتي أمام نورثامبتون، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4 - 0، بمشاركة أليكس هانت وجوش ستونز في التسجيل.

وحقق غايزلي، المنتمي إلى الدرجة الـ7، مفاجأة أخرى بإقصاء ساتون بهدف دون رد، جاء من ركلة جزاء نفذها جوردان ثيوليس في الوقت بدل الضائع.

كما تأهل كارلايل بفوزه على سالفورد، متصدر الدرجة الـ4، بهدف ديفيد أجيبوي، في حين اكتسح بيرتون منافسه راشدن آند دايموندز، المنتمي إلى الدرجة الـ8، برباعية نظيفة.

واختتم سالزبري سلسلة النتائج الكبيرة بفوزه على شولينغ 6 - 0، في مباراة سجل خلالها ناثان أودوكونييرو هدفين، ليبلغ الفريق الدور الثاني لأول مرة منذ إعادة تأسيسه عام 2015.

وهكذا، فرضت «بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي» مجدداً طابعها الخاص، بين مفاجآت أندية الدرجات الدنيا، والأهداف المتأخرة، والانتصارات العريضة، لكن المشهد الأعلى إثارة بقي عائلياً بامتياز، بعدما تحوّل تشارلي سافاج من لاعب يواجه فريق والده إلى أحد أبرز أسباب خروجه من البطولة.