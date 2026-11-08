عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:18 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الياباني كوزو تاشيما: فرصي في منافسة إنفانتينو بانتخابات «الفيفا» تصل لـ30 %

كوزو تاشيما (أ.ف.ب)
كوزو تاشيما (أ.ف.ب)
TT
TT

الياباني كوزو تاشيما: فرصي في منافسة إنفانتينو بانتخابات «الفيفا» تصل لـ30 %

كوزو تاشيما (أ.ف.ب)
كوزو تاشيما (أ.ف.ب)

قال كوزو تاشيما الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم أثناء استعراض برنامجه استعداداً لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) المقررة العام المقبل إن الحوكمة تمثل أكبر مشكلة تواجه هذه المنظمة، وقدر فرصه في الإطاحة بالرئيس الحالي جياني إنفانتينو بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة.

وأعلن تاشيما، يوم الخميس الماضي، عزمه الترشح في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) ليصبح أول ياباني يسعى إلى شغل المنصب الأهم في عالم كرة القدم.

وعمل اللاعب الدولي الياباني السابق (68 عاماً) عضواً في مجلس «الفيفا» منذ 2015، وتولى رئاسة الاتحاد الياباني لكرة القدم في العام التالي قبل أن يخلفه تسونياسو مياموتو في 2024.

وقال تاشيما لصحيفة «سبورتس نيبون» اليابانية اليومية في مقابلة نشرت اليوم الأحد: «تلقيت كثيراً من الرسائل التي تقول: (شكراً لك على التعبير عن رأيك...)».

وأضاف: «تواصل معي رؤساء ومسؤولو الإدارات الدولية من ثماني دول، بينها بعض البلدان خارج آسيا».

وتابع: «رغم أني لم أتلق أي تأييد رسمي حتى الآن، فإني أحظى بردود فعل إيجابية. ونظراً إلى ضيق الوقت، ولأني لا أريد أن تتعطل مسيرتي بسبب إجراءات ورقية غير مكتملة، أرغب في الحصول على دعم من ستة اتحادات على الأقل».

يحتاج تاشيما إلى ترشيحات من خمسة اتحادات وطنية، وهذا شرط أساسي للترشح في الانتخابات.

وأمام المرشحين مهلة حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) لتقديم ترشيحاتهم للانتخابات التي يسعى فيها إنفانتينو إلى الفوز بولاية رابعة على رأس «الفيفا».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات في يوليو (تموز) بعد محاولة فاشلة لجذب مستثمرين من القطاع الخاص إلى كيان تجاري جديد تابع لـ«الفيفا» يمتلك حقوقاً مرتبطة بالمسابقات بينها كأس العالم.

ورغم الانتقادات، حظي ترشيح إنفانتينو بدعم كبير في أكتوبر (تشرين الأول) عندما أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي تأييده له علناً، في حين أن الدعم الذي حظي به من عدة اتحادات تابعة لـ«الفيفا» جعله في موقع جيد بين الاتحادات الأعضاء البالغة 211.

وأضاف تاشيما: «سأبقي على ما هو جيد وأغير الأمور السيئة... ومع ذلك، تظل الحوكمة هي المشكلة الأكبر...».

وتابع: «الإيثار هو شعاري... أعتقد أن فرصتي في الفوز تتراوح بين 20 و30 في المائة في هذه المرحلة، لكن مع تقدم الحملة الانتخابية، أريد رفع الثقة في شخصي إلى 40 أو 50 في المائة. أريد حقاً تغيير (الفيفا)».

وكان رامون فيغا، المدافع السابق في نادي توتنهام هوتسبير، أول شخص يعلن علناً الشهر الماضي نيته التنافس مع مواطنه السويسري إنفانتينو.

مواضيع
رياضة فيفا كرة القدم اليابان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية... والنادي يدرس الاستئناف

رياضة سعودية الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية... والنادي يدرس الاستئناف

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية... إدارة النادي تتحفظ على القرار وتدرس الاستئناف ضده.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
رياضة سعودية كشفت مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط» أن 28 ديسمبر المقبل موعد مقترح لإعادة مباراة النصر والوصل (نادي النصر)
رياضة سعودية

مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط»: 28 ديسمبر موعداً مقترحاً لمباراة النصر والوصل

كشفت مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حددت الـ28 من ديسمبر المقبل موعداً مقترحاً لإعادة مباراة النصر والوصل.

سعد السبيعي (الرياض)
رياضة عالمية فينسنت كومباني (د.ب.أ)
رياضة عالمية

كومباني يعود لقيادة بايرن في غضون ثلاثة أسابيع بعد تعافيه من وعكة صحية

قال أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، إن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، سيعود لممارسة مهام عمله خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (ميونخ )
رياضة عالمية كايليا نمور (أ.ب)
رياضة عالمية

البطلة الأولمبية كايليا نمور... «ظل الذهب» المفتون بتمثيل الجزائر 

خطفت بطلة الجمباز الأولمبية والعالمية كايليا نمور، الأضواء في صالون الجزائر الدولي للكتاب، بفضل كتابها «ظل الذهب» الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

«الشرق الأوسط» (الجزائر )
رياضة عالمية فرانشيسكو بانيايا (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

بانيايا يعود إلى إيطاليا لإجراء عملية جراحية

قال فريق دوكاتي الأحد إن درّاجه الإيطالي فرانشيسكو بانيايا سيعود إلى إيطاليا اليوم لإجراء عملية جراحية عقب عرضه إلى كسر مزدوج في قدمه اليمنى خلال سباق السرعة.

«الشرق الأوسط» (لوسيل )
الرياضة رياضة عالمية

الياباني كوزو تاشيما: فرصي في منافسة إنفانتينو بانتخابات «الفيفا» تصل لـ30 %

كوزو تاشيما (أ.ف.ب)
كوزو تاشيما (أ.ف.ب)
TT
TT

الياباني كوزو تاشيما: فرصي في منافسة إنفانتينو بانتخابات «الفيفا» تصل لـ30 %

كوزو تاشيما (أ.ف.ب)
كوزو تاشيما (أ.ف.ب)

قال كوزو تاشيما الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم أثناء استعراض برنامجه استعداداً لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) المقررة العام المقبل إن الحوكمة تمثل أكبر مشكلة تواجه هذه المنظمة، وقدر فرصه في الإطاحة بالرئيس الحالي جياني إنفانتينو بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة.

وأعلن تاشيما، يوم الخميس الماضي، عزمه الترشح في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) ليصبح أول ياباني يسعى إلى شغل المنصب الأهم في عالم كرة القدم.

وعمل اللاعب الدولي الياباني السابق (68 عاماً) عضواً في مجلس «الفيفا» منذ 2015، وتولى رئاسة الاتحاد الياباني لكرة القدم في العام التالي قبل أن يخلفه تسونياسو مياموتو في 2024.

وقال تاشيما لصحيفة «سبورتس نيبون» اليابانية اليومية في مقابلة نشرت اليوم الأحد: «تلقيت كثيراً من الرسائل التي تقول: (شكراً لك على التعبير عن رأيك...)».

وأضاف: «تواصل معي رؤساء ومسؤولو الإدارات الدولية من ثماني دول، بينها بعض البلدان خارج آسيا».

وتابع: «رغم أني لم أتلق أي تأييد رسمي حتى الآن، فإني أحظى بردود فعل إيجابية. ونظراً إلى ضيق الوقت، ولأني لا أريد أن تتعطل مسيرتي بسبب إجراءات ورقية غير مكتملة، أرغب في الحصول على دعم من ستة اتحادات على الأقل».

يحتاج تاشيما إلى ترشيحات من خمسة اتحادات وطنية، وهذا شرط أساسي للترشح في الانتخابات.

وأمام المرشحين مهلة حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) لتقديم ترشيحاتهم للانتخابات التي يسعى فيها إنفانتينو إلى الفوز بولاية رابعة على رأس «الفيفا».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات في يوليو (تموز) بعد محاولة فاشلة لجذب مستثمرين من القطاع الخاص إلى كيان تجاري جديد تابع لـ«الفيفا» يمتلك حقوقاً مرتبطة بالمسابقات بينها كأس العالم.

ورغم الانتقادات، حظي ترشيح إنفانتينو بدعم كبير في أكتوبر (تشرين الأول) عندما أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي تأييده له علناً، في حين أن الدعم الذي حظي به من عدة اتحادات تابعة لـ«الفيفا» جعله في موقع جيد بين الاتحادات الأعضاء البالغة 211.

وأضاف تاشيما: «سأبقي على ما هو جيد وأغير الأمور السيئة... ومع ذلك، تظل الحوكمة هي المشكلة الأكبر...».

وتابع: «الإيثار هو شعاري... أعتقد أن فرصتي في الفوز تتراوح بين 20 و30 في المائة في هذه المرحلة، لكن مع تقدم الحملة الانتخابية، أريد رفع الثقة في شخصي إلى 40 أو 50 في المائة. أريد حقاً تغيير (الفيفا)».

وكان رامون فيغا، المدافع السابق في نادي توتنهام هوتسبير، أول شخص يعلن علناً الشهر الماضي نيته التنافس مع مواطنه السويسري إنفانتينو.

مواضيع
رياضة فيفا كرة القدم اليابان
الرياضة رياضة عالمية

كومباني يعود لقيادة بايرن في غضون ثلاثة أسابيع بعد تعافيه من وعكة صحية

فينسنت كومباني (د.ب.أ)
فينسنت كومباني (د.ب.أ)
TT
TT

كومباني يعود لقيادة بايرن في غضون ثلاثة أسابيع بعد تعافيه من وعكة صحية

فينسنت كومباني (د.ب.أ)
فينسنت كومباني (د.ب.أ)

قال أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، إن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، سيعود لممارسة مهام عمله خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وتعرَّض كومباني لانهيار خلال التدريبات قبل أكثر من أسبوعين بقليل، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث شخَّص الأطباء حالته بتهيُّج الأغشية السحائية. وتولى مساعده آرون دانكس قيادة الفريق في خمس مباريات، حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً.

وقال هونيس، في تصريحات لمحطة «بايريشير روندفونك» الإذاعية، اليوم (الأحد): «سيعود إلى مقاعد البدلاء بعد فترة التوقف الدولي، خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع».

وفاز بايرن، متصدر الدوري الألماني على مضيفه ماينز 2-1، أمس (السبت)، ولن يخوض مباراة أخرى قبل استضافة كولن يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بسبب فترة التوقف الدولي.

وأضاف هونيس: «أعتقد أنه تعرَّض لنزلة برد شديدة للغاية، ولم تحظَ بالاهتمام الكافي. إنه يعمل تحت ضغط هائل؛ 12 ساعة يومياً، 6 أيام في الأسبوع. كان ذلك أكثر مما ينبغي».

مواضيع
رياضة كرة القدم الدوري الألماني بايرن ميونخ ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

البطلة الأولمبية كايليا نمور... «ظل الذهب» المفتون بتمثيل الجزائر 

كايليا نمور (أ.ب)
كايليا نمور (أ.ب)
TT
TT

البطلة الأولمبية كايليا نمور... «ظل الذهب» المفتون بتمثيل الجزائر 

كايليا نمور (أ.ب)
كايليا نمور (أ.ب)

خطفت بطلة الجمباز الأولمبية والعالمية كايليا نمور، الأضواء في صالون الجزائر الدولي للكتاب، بفضل كتابها «ظلّ الذهب» الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وكان كتاب نمور واحداً من قرابة 300 ألف كتاب تم عرضها في النسخة الـ29 لصالون الجزائر الدولي للكتاب الذي اختتمت فعالياته، أمس (السبت)، وسط

إقبال قياسي تجاوز 6 ملايين زائر.

التقت نمور بجمهور خاص ليس بالضرورة يفهم في رياضة الجمباز أو يتابع إنجازاتها في مختلف البطولات والمنافسات، فراحت تهديه توقيعاتها لـ«ظل الذهب» الذي يكشف عن الوجه الآخر في حياتها.

نمور لفتت الأنظار بحيويتها أمام الجماهير (أ.ف.ب)

وقالت نمور، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري الرسمي إن كتاب «ظل الذهب» يروي مشوارها بالكامل حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، موضحةً أنه يتناول اللحظات الصعبة والسعيدة في حياتها ومشوارها.

ودعت نمور، المولودة لأب ينحدر من أصول جزائرية وأم فرنسية، القرَّاء إلى تصفُّح كتابها من أجل «فهم وقراءة ما يدور في مخيلتي واكتشاف جزء من قصتي التي لا يعرفونها».

وتؤكد نمور، بطلة أولمبياد باريس 2024 على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، أن قرار تمثيل الجزائر، بعدما مثلت في وقت سابق فرنسا، هو «أفضل قرار في حياتي ومسيرتي».

الجزائرية تحتفل بالذهب (أ.ف.ب)

وتابعت بالقول: «نعم تمثيل الجزائر شرف وامتياز، وأنا سعيدة جدّاً بذلك. في كل فوز وتتويج أفكر في الشعب الجزائري الذي يدعمني، وهذا أمر رائع. أتمنى أن يكون فخوراً بي أيضاً».

ترى نمور نفسها أنها لم تتغير، وربما إذا حدث ذلك فللأفضل، بسبب معرفة أشخاص آخرين وخوض تجارب جديدة.

وأكدت: «ما زلتُ كايليا الخجولة والمتحفظة، رغم أن البعض يقول عني إنني تغيرتُ واكتسبتُ شخصية تناسب المرحلة التي وصلت إليها».

الجزائرية تحتفي مرتدية علم بلادها (أ.ف.ب)

وتعتبر كايليا نمور أن سماع النشيد الوطني الجزائري يمثل لها «لحظة مميزة وأمراً استثنائياً»، يجعلها تفكر في «كل الأشخاص الذين يقفون خلفي، وكلما عُزِف النشيد، كان في النهاية تعبيراً عن انتصار جديد».

Your Premium trial has ended

مواضيع
رياضة أولمبياد الجزائر