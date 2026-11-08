الياباني كوزو تاشيما: فرصي في منافسة إنفانتينو بانتخابات «الفيفا» تصل لـ30 %

قال كوزو تاشيما الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم أثناء استعراض برنامجه استعداداً لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) المقررة العام المقبل إن الحوكمة تمثل أكبر مشكلة تواجه هذه المنظمة، وقدر فرصه في الإطاحة بالرئيس الحالي جياني إنفانتينو بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة.

وأعلن تاشيما، يوم الخميس الماضي، عزمه الترشح في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) ليصبح أول ياباني يسعى إلى شغل المنصب الأهم في عالم كرة القدم.

وعمل اللاعب الدولي الياباني السابق (68 عاماً) عضواً في مجلس «الفيفا» منذ 2015، وتولى رئاسة الاتحاد الياباني لكرة القدم في العام التالي قبل أن يخلفه تسونياسو مياموتو في 2024.

وقال تاشيما لصحيفة «سبورتس نيبون» اليابانية اليومية في مقابلة نشرت اليوم الأحد: «تلقيت كثيراً من الرسائل التي تقول: (شكراً لك على التعبير عن رأيك...)».

وأضاف: «تواصل معي رؤساء ومسؤولو الإدارات الدولية من ثماني دول، بينها بعض البلدان خارج آسيا».

وتابع: «رغم أني لم أتلق أي تأييد رسمي حتى الآن، فإني أحظى بردود فعل إيجابية. ونظراً إلى ضيق الوقت، ولأني لا أريد أن تتعطل مسيرتي بسبب إجراءات ورقية غير مكتملة، أرغب في الحصول على دعم من ستة اتحادات على الأقل».

يحتاج تاشيما إلى ترشيحات من خمسة اتحادات وطنية، وهذا شرط أساسي للترشح في الانتخابات.

وأمام المرشحين مهلة حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) لتقديم ترشيحاتهم للانتخابات التي يسعى فيها إنفانتينو إلى الفوز بولاية رابعة على رأس «الفيفا».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات في يوليو (تموز) بعد محاولة فاشلة لجذب مستثمرين من القطاع الخاص إلى كيان تجاري جديد تابع لـ«الفيفا» يمتلك حقوقاً مرتبطة بالمسابقات بينها كأس العالم.

ورغم الانتقادات، حظي ترشيح إنفانتينو بدعم كبير في أكتوبر (تشرين الأول) عندما أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي تأييده له علناً، في حين أن الدعم الذي حظي به من عدة اتحادات تابعة لـ«الفيفا» جعله في موقع جيد بين الاتحادات الأعضاء البالغة 211.

وأضاف تاشيما: «سأبقي على ما هو جيد وأغير الأمور السيئة... ومع ذلك، تظل الحوكمة هي المشكلة الأكبر...».

وتابع: «الإيثار هو شعاري... أعتقد أن فرصتي في الفوز تتراوح بين 20 و30 في المائة في هذه المرحلة، لكن مع تقدم الحملة الانتخابية، أريد رفع الثقة في شخصي إلى 40 أو 50 في المائة. أريد حقاً تغيير (الفيفا)».

وكان رامون فيغا، المدافع السابق في نادي توتنهام هوتسبير، أول شخص يعلن علناً الشهر الماضي نيته التنافس مع مواطنه السويسري إنفانتينو.