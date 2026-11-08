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«دورة هونغ كونغ للتنس»: كلير ليو تهزم إيالا... وتحرز أول ألقابها

كلير ليو (أ.ف.ب)
كلير ليو (أ.ف.ب)
TT
TT

«دورة هونغ كونغ للتنس»: كلير ليو تهزم إيالا... وتحرز أول ألقابها

كلير ليو (أ.ف.ب)
كلير ليو (أ.ف.ب)

تُوّجت الأميركية كلير ليو بأول ألقابها في منافسات جولة «الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات»، بعدما تغلبت على الفلبينية ألكسندرا إيالا في نهائي «بطولة هونغ كونغ المفتوحة - فئة 250 نقطة» الأحد.

وحققت ليو الفوز بمجموعتين دون رد، بعدما قدمت أفضل مستوياتها خلال البطولة، ونجحت في حسم 9 أشواط متتالية لتفوز بنتيجة 6 - 3 و6 - 0، وتنهي مشوارها دون خسارة أي مجموعة طيلة مشوارها بالبطولة.

ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)

وحافظت اللاعبة الأميركية على هدوئها خلال المباراة، في الوقت الذي طلبت فيه إيالا إيقاف المباراة من أجل تلقي العلاج، ووضع رباط ضاغط على ركبتها.

وتغلبت ليو على البريطانية كاتي بولتر والتركية زينب سونميز في طريقها إلى المباراة النهائية، لتختتم الموسم بأكبر إنجاز في مسيرتها حتى الآن.

ومن المنتظر أن تقفز ليو، التي بدأت البطولة خارج قائمة «أفضل 100 لاعبة في التصنيف العالمي»، أكثر من 30 مركزاً لتصل إلى المركز الـ69، فيما تحقق إيالا أفضل تصنيف في مسيرتها باحتلال المركز الـ15 بدءاً من يوم الاثنين.

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بوركاردت يشعر بخيبة أمل لغيابه عن قائمة المنتخب الألماني ويتعهد بالعمل

جوناثان بوركاردت (رويترز)
جوناثان بوركاردت (رويترز)
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بوركاردت يشعر بخيبة أمل لغيابه عن قائمة المنتخب الألماني ويتعهد بالعمل

جوناثان بوركاردت (رويترز)
جوناثان بوركاردت (رويترز)

قال جوناثان بوركاردت، مهاجم آينتراخت فرنكفورت، إنه شعر ببعض خيبة الأمل لعدم انضمامه إلى قائمة المنتخب الألماني، لكنه سيواصل العمل من أجل الحصول على فرصة جديدة، وذلك بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه إلى التعادل مع ضيفه بادربورن 2 - 2، السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال بوركاردت لشبكة «سكاي» الأحد: «بالطبع شعرت ببعض الحزن، وهذا أمر مفهوم؛ لأنك تأمل دائماً أن تكون ضمن القائمة. لكن مدرب المنتخب قال لي بعض الكلمات المشجعة، وسأواصل العمل وأحاول تقديم أفضل ما لديّ مع آينتراخت فرنكفورت. أنا واثق بأن الفرصة ستأتي مجدداً».

وافتتح بوركاردت التسجيل لفرنكفورت في الدقيقة الـ23، قبل أن ينقذ فريقه من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة الـ3 من الوقت بدل الضائع، بعدما تلقى تمريرة من الحارس نواه أتوبولو الذي تقدم إلى الأمام، وأسكن الكرة الشباك بكعب قدمه في لقطة رائعة.

وقال عن هدفه: «لا أعرف لماذا اخترت التسديد بالكعب، لكن لحسن الحظ كان القرار صائباً».

وغاب بوركاردت، البالغ من العمر 26 عاماً، عن قائمة المنتخب الألماني التي أعلنها المدرب يورغن كلوب يوم الجمعة، رغم استدعاء زميله يونس بن طالب مجدداً، قبل أن يجلس الأخير على مقاعد البدلاء في مواجهة بادربورن.

وعن المنافسة مع بن طالب على قيادة هجوم الفريق، قال بوركاردت: «يونس مهاجم من الطراز الرفيع، وأنا أيضاً مهاجم مميز؛ ولذلك من الصعب للغاية إشراكنا معاً».

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«دورة هونغ كونغ للتنس»: كلير ليو تهزم إيالا... وتحرز أول ألقابها

كلير ليو (أ.ف.ب)
كلير ليو (أ.ف.ب)
TT
TT

«دورة هونغ كونغ للتنس»: كلير ليو تهزم إيالا... وتحرز أول ألقابها

كلير ليو (أ.ف.ب)
كلير ليو (أ.ف.ب)

تُوّجت الأميركية كلير ليو بأول ألقابها في منافسات جولة «الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات»، بعدما تغلبت على الفلبينية ألكسندرا إيالا في نهائي «بطولة هونغ كونغ المفتوحة - فئة 250 نقطة» الأحد.

وحققت ليو الفوز بمجموعتين دون رد، بعدما قدمت أفضل مستوياتها خلال البطولة، ونجحت في حسم 9 أشواط متتالية لتفوز بنتيجة 6 - 3 و6 - 0، وتنهي مشوارها دون خسارة أي مجموعة طيلة مشوارها بالبطولة.

ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)

وحافظت اللاعبة الأميركية على هدوئها خلال المباراة، في الوقت الذي طلبت فيه إيالا إيقاف المباراة من أجل تلقي العلاج، ووضع رباط ضاغط على ركبتها.

وتغلبت ليو على البريطانية كاتي بولتر والتركية زينب سونميز في طريقها إلى المباراة النهائية، لتختتم الموسم بأكبر إنجاز في مسيرتها حتى الآن.

ومن المنتظر أن تقفز ليو، التي بدأت البطولة خارج قائمة «أفضل 100 لاعبة في التصنيف العالمي»، أكثر من 30 مركزاً لتصل إلى المركز الـ69، فيما تحقق إيالا أفضل تصنيف في مسيرتها باحتلال المركز الـ15 بدءاً من يوم الاثنين.

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غاسبريني: روما ضمن المنافسين على لقب الدوري الإيطالي

جيان بييرو غاسبريني (إ.ب.أ)
جيان بييرو غاسبريني (إ.ب.أ)
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غاسبريني: روما ضمن المنافسين على لقب الدوري الإيطالي

جيان بييرو غاسبريني (إ.ب.أ)
جيان بييرو غاسبريني (إ.ب.أ)

أكد جيان بييرو غاسبريني، المدير الفني لفريق روما، أن فريقه بات ضمن المنافسين على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على ساسولو 3 - 0 مساء السبت، مشيداً بالأداء الهجومي للاعبيه، رغم الخسارة أمام مانشستر يونايتد وريال مدريد في «دوري أبطال أوروبا».

واستعاد روما توازنه بالفوز على ساسولو، بعدما فرط في تقدمه بهدفين وخسر 2 - 3 أمام مانشستر يونايتد في «دوري أبطال أوروبا» منتصف الأسبوع، ليحقق انتصاراً مقنعاً على ملعبه، بفضل أهداف ماريو هيرموسو، ودونييل مالين، ورودريغو مورا.

وقال غاسبريني، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، بعد المباراة: «قدم بعض اللاعبين مستويات قوية للغاية؛ من بينها هدف رائع لهيرموسو منحنا التقدم. لم تكن المباراة سهلة أمام فريق تكتل دفاعياً، لكننا لعبنا بجودة كبيرة».

وأضاف أن الفريق تطور كثيراً على المستوى الهجومي هذا الموسم، موضحاً: «أصبحنا نسجل أهدافاً كثيرة بطرق مختلفة وعن طريق لاعبين مختلفين. كما أصبحنا أعلى حدة وثقة، فقد سجل هيرموسو هدفاً يشبه أهداف المهاجمين، وقدم ماتيا سولي أداءً استثنائياً. وحتى عندما خسرنا، فقد سجلنا أهدافاً كثيرة».

وأوضح المدرب الإيطالي أن الفوز «لم يكن مجرد رد فعل على الخسارة أمام مانشستر يونايتد، بل تأكيد على التطور الذي يشهده الفريق»، مشيراً إلى أن الهزيمتين أمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد جاءتا بعد أداء قوي أمام منافسين من الصف الأول.

وعن فرص روما في المنافسة على اللقب، قال غاسبريني: «من الممتع خوض منافسات هذا الموسم. ينبغي ألا نخدع أنفسنا أو نشعر بخيبة أمل... ولا ضرر من الحلم، خصوصاً في ظل المشوار الذي نقدمه. لا أعرف إلى أي مدى يمكننا الوصول».

وأضاف: «كما يقول الجميع، إنتر هو الفريق الأوفر حظاً للفوز باللقب، لكن بقية الفرق، ومن بينها روما، ضمن دائرة المنافسة، ويمكنها الحصول على فرصها. لاتسيو فاز بـ9 من مبارياته الـ10 الأخيرة، ولذلك فهو أيضاً ضمن المنافسين. وإذا تعثر إنتر قليلاً، فسيكون بإمكان الجميع الحلم ومحاولة منافسته».

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