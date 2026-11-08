موغوروزا: انسحاب ريباكينا ضربة قوية لكن المشاركة في البطولة الختامية رائعة

قالت غاربين موغوروزا، مديرة البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، إن انسحاب إيلينا ريباكينا من البطولة عشية انطلاقها أمر مخيِّب للآمال، لكنّ المصنفة الأولى عالمياً تحتاج إلى وقت للتعافي من الإجهاد البدني الذي تسبب فيه عام حافل بالمنافسات.

وانسحبت ريباكينا، حاملة اللقب، من البطولة، أمس (السبت)، قائلةً إنها ليست جاهزة بدنياً للمنافسة، مما أفسح المجال أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك لتحل محلها ضمن مجموعة اللاعبات الثماني المشاركات في «إنديان ويلز».

وأعلن منظمو البطولة لاحقاً أن إصابتها بمرض فيروسي كانت السبب الرسمي للانسحاب.

إيلينا ريباكينا (رويترز)

وقالت موغوروزا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والمتوَّجة بلقبين في البطولات الكبرى، إنها تحدثت مع ريباكينا وإن اللاعبة الكازاخستانية لم تتمكن من التعافي في الوقت المناسب بعد معاناتها من مشكلات بدنية في أواخر الموسم.

وقالت موغوروزا لـ«رويترز»: «نحب إيلينا ونعلم أنها لم تكن تشعر بأنها في أفضل حالاتها في طوكيو أيضاً... تحدثت معها اليوم (أمس)، وهي حقاً لم تتمكن من التعافي في الوقت المناسب».

وأضافت: «ما نريده هو أن تشعر بالراحة وأن تأخذ قسطاً من الراحة وتتعافى. لا نريد أن تشعر بأن عليها اللعب إلا إذا كانت مستعدة لذلك».

كما انسحبت ريباكينا، التي فازت بلقبين في البطولات الأربع الكبرى هذا العام، من دور الثمانية في طوكيو الشهر الماضي بسبب إصابة في الرقبة.

يحرم غياب ريباكينا البطولة من بعض بريق النجوم، لكنّ موغوروزا قالت إن نظام الدوري وقوة المشاركات سيضمنان إقامة بطولة بمستوى رفيع.

وأضافت موغوروزا التي تُوِّجت بلقب البطولة الختامية بوادي الحجارة في 2021: «لدينا أفضل اللاعبات».

وتابعت: «أعلم أن المصنفة الأولى عالمياً لن تتمكن من اللعب، لكن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبات، الأفضل على الإطلاق».

وأردفت: «يمكن أن تكون كل مباراة نهائياً في إحدى البطولات الكبرى. عليكِ حقاً أن تكوني مستعدة. لا يمكنكِ إبداء أي تساهل».

وكان اسم كوستيوك، التي تشارك لأول مرة في البطولة الختامية بعد موسم حافل بالإنجازات تضمن إحرازها لقب مدريد وصعودها إلى المراكز العشرة الأولى، موجوداً بالفعل في «إنديان ويلز» بصفتها بديلة، وكانت تتدرب عندما انسحبت ريباكينا.

وقالت موغوروزا إن اللاعبة الأوكرانية، المعروفة باحتفالاتها المميزة بالشقلبة الخلفية بعد المباريات، استحقت هذه الفرصة.

وأضافت: «مارتا رائعة. لقد حققت إنجازات كبيرة هذا العام». وتابعت: «لدينا عدد من اللاعبات اللائي يشاركن في البطولة الختامية لأول مرة في نسخة هذا العام وهذا أمر مثير للغاية. من الصعب جداً التأهل».

كانت كوستيوك صريحة في موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا ولا تصافح المنافسات الروسيات أو القادمات من روسيا البيضاء. وقالت موغوروزا إن البطولة ستدعم اللاعبات في اتخاذ قراراتهن الخاصة.

وأوضحت: «لديهن الحرية في فعل ما يشعرن به. نحن منفتحون وندعمهن».