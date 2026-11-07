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الرياضة رياضة عالمية

انسحاب ريباكينا يضاعف حظوظ سابالينكا في «البطولة الختامية»

سابالينكا خلال حديثها للإعلاميين (أ.ف.ب)
سابالينكا خلال حديثها للإعلاميين (أ.ف.ب)
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انسحاب ريباكينا يضاعف حظوظ سابالينكا في «البطولة الختامية»

سابالينكا خلال حديثها للإعلاميين (أ.ف.ب)
سابالينكا خلال حديثها للإعلاميين (أ.ف.ب)

لن تتمكن الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى عالمياً، من اختتام موسمها بالاحتفاظ بلقبها في البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبات المحترفات، بعدما أعلنت انسحابها بسبب وضعها الصحي.

وقالت ريباكينا: «أشعر بحزن شديد لإبلاغ معجبيني بأنه يتحتم عليّ، للأسف، الانسحاب من بطولة (دبليو تي إيه) لهذا العام! لقد كان موسماً رائعاً، لكن جسدي ببساطة ليس مستعداً بدنياً للمنافسة».

وسبق أن اضطرت ريباكينا للانسحاب من دورة طوكيو في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) بسبب إصابة في الرقبة.

وسيتم استبدال بريباكينا اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة العاشرة عالمياً؛ إذ تستهل مشاركتها الأحد بمواجهة التشيكية ليندا نوسكوفا.

ويأتي انسحاب الكازاخستانية، المولودة في موسكو، بعد تقديمها أفضل موسم في مسيرتها؛ إذ تُوجت بلقبَي بطولتَي أستراليا المفتوحة مطلع العام، والولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول)، وهو ما دفع بها إلى صدارة التصنيف العالمي على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وكانت اللاعبة البالغة 27 عاماً ستدخل منافسات بطولة «دبليو تي إيه» التي تنطلق الأحد في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا، بصفتها «المرشحة الأبرز» وحاملة اللقب.

وكان من المفترض أن تقام البطولة، التي تجمع أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم، مجدداً في العاصمة السعودية، كما هو الحال منذ عام 2024، إلا أنها نُقلت إلى إنديان ويلز، على بعد أكثر من ثلاث ساعات بالسيارة من لوس أنجليس، بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي أدت إلى إلغاء عدد من الأحداث الرياضية في الشرق الأوسط.

وفازت ريباكينا بالنسخة السابقة على حساب منافستها سابالينكا، المصنفة الثانية عالمياً، في الرياض.

ومنذ اعتلائها العرش في سبتمبر، سعت الكازاخستانية إلى توجيه رسالة جديدة إلى منافستها سابالينكا بأنها تستحق بلا منازع صدارة كرة المضرب النسائية، بعدما تغلبت على البيلاروسية في نهائيَّي البطولتين الكبيرتين.

ومن الممكن أن يؤدي انسحاب ريباكينا إلى تغيير موازين القوى، ما قد يمنح الفرصة لسبالينكا للفوز باللقب، خاصة بعد خسارتها في النهائي مرتين عامَي 2022 و2025.

وفي إنديان ويلز، تصل اللاعبات الثماني «الأفضل هذا الموسم» إلى أرض مألوفة؛ إذ تستضيف المدينة سنوياً إحدى دورات الألف نقطة في مارس (آذار).

وقالت سابالينكا، المصنفة الثانية عالمياً حالياً، والتي أحرزت في مطلع العام لقب الدورة الأميركية على حساب ريباكينا: «أنا سعيدة جداً بالعودة إلى إنديان ويلز. لديّ الكثير من الذكريات الجميلة هنا». لكنها أضافت: «أشعر بأنها بطولة مختلفة تماماً، سواء من حيث الأجواء أو التنظيم».

من جهتها، قالت كوكو غوف، المصنفة الرابعة عالمياً والفائزة بنسخة 2024: «من الغريب أن أكون هنا، وأن أجلس لتناول الطعام على الطاولة المخصصة للاعبات مع كل هذه المساحة (...) من الجميل أن تتمكني، بطريقةٍ ما، من التجول في أرجاء الموقع والاستمتاع به فعلاً، وهو أمر لا يتاح لنا عادة».

وتلعب الأميركية في مجموعة كوستيوك ومواطنتها جيسيكا بيغولا (المصنفة الخامسة) والتشيكية ليندا نوسكوفا (الثامنة). أما سابالينكا، فوقعت في مجموعة تضم المصنفة الثالثة عالمياً الروسية ميرا أندرييفا، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا (السادسة)، والتشيكية كارولينا موخوفا (السابعة).

ومهما كانت النتيجة فلن تتمكن البيلاروسية، المتوجة بأربعة ألقاب كبرى، من استعادة المركز الأول؛ إذ ضمنت ريباكينا البقاء في صدارة التصنيف العالمي حتى نهاية العام. لكنها ستسعى إلى إحراز لقبها الأول في البطولة الختامية، وهو اللقب الذي استعصى عليها مراراً، ولا سيما بعد خسارتها النهائي في عامَي 2022 و2025، وذلك عبر «التوقف عن التردد كثيراً، والاعتماد على حدسي».

وستواجه كل لاعبة اللاعبات الثلاث الأخريات في مجموعتها اعتباراً من الأحد. ويمنح كل فوز ثلاث نقاط، وتتأهل صاحبتا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي المقرر في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن يقام النهائي في 15 منه.

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تنس أميركا

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الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإيطالي: روما يقسو على ساسولو بثلاثية

فرحة لاعبي روما بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
فرحة لاعبي روما بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
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الدوري الإيطالي: روما يقسو على ساسولو بثلاثية

فرحة لاعبي روما بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
فرحة لاعبي روما بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)

حقق فريق روما فوزا كبيرا على ضيفه ساسولو بنتيجة 3 / صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

وافتتح المدافع الإسباني ماريو هيرموسو التسجيل لروما في الدقيقة 27، ثم أضاف الهدف الثاني المدافع البولندي سيباستيان فالوكيفيتش، في مرمى فريقه ساسولو بطريق الخطأ في الدقيقة 30.

وأحرز البرتغالي رودريغو مورا هدفا ثالثا في الدقيقة 58، ليكمل الانتصار الكبير للفريق صاحب الأرض.

ورفع روما رصيده بهذا الفوز إلى 27 نقطة في المركز الثاني خلف الجار والغريم لاتسيو المتصدر برصيد 28 نقطة، والذي يلعب الأحد قمة مرتقبة ضد نابولي على ملعب الأخير.

أما ساسولو فواصل بدايته المتعثرة إذ يحتل المركز السابع عشر وله 8 نقاط بفارق الأهداف عن بارما السادس عشر.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإسباني: الريال يهزم فالنسيا بثلاثية ويتساوى مع برشلونة «مؤقتاً»

مبابي محتفلا بهدفه في فالنسيا (إ.ب.أ)
مبابي محتفلا بهدفه في فالنسيا (إ.ب.أ)
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الدوري الإسباني: الريال يهزم فالنسيا بثلاثية ويتساوى مع برشلونة «مؤقتاً»

مبابي محتفلا بهدفه في فالنسيا (إ.ب.أ)
مبابي محتفلا بهدفه في فالنسيا (إ.ب.أ)

حقق ريال مدريد فوزا مقنعا على مضيفه فالنسيا 3/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، متساويا في الرصيد مع برشلونة المتصدر، والذي سيواجه أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث بـ28 نقطة الأحد في قمة مباريات االجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فالنسيا عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بفارق أربع نقاط عن ملقة صاحب المركز الأخير.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 28 عن طريق فيدريكو فالفيردي، ثم أضاف زميله أردا جولر الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 75 أضاف ريال مدريد الهدف الثالث عن طريق كيليان أمبابي.

وشهدت المباراة تعرض خوسيه لويس غايا لاعب فالنسيا للطرد في الدقيقة 79 ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

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ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الفرنسي: سان جيرمان يفوز بصعوبة على تروا وينفرد بالقمة

زاباني محتفلا بهدف المباراة الوحيد (أ.ب)
زاباني محتفلا بهدف المباراة الوحيد (أ.ب)
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الدوري الفرنسي: سان جيرمان يفوز بصعوبة على تروا وينفرد بالقمة

زاباني محتفلا بهدف المباراة الوحيد (أ.ب)
زاباني محتفلا بهدف المباراة الوحيد (أ.ب)

واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته بفوز هزيل على تروا بنتيجة 1 / صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وسجل المدافع الأوكراني إيليا زابارني الهدف الوحيد في الدقيقة 39 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

وبذلك يحقق سان جيرمان بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي فوزه رقم 11 على التوالي في جميع المسابقات المحلية والقارية.

كما انفرد العملاق الباريسي بقمة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق ثلاث نقاط فقط عن جاره باريس إف سي.

أما تروا فلم يهنأ بصحوته بعدما جمع 4 نقاط في الجولتين الماضيتين، وتلقى خسارته السادسة في مشواره ببطولة الدوري، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.

وبعد فترة التوقف الدولي، سيخوض باريس سان جيرمان حامل اللقب في آخر خمسة مواسم اختبارا صعبا خارج أرضه عندما يحل ضيفا على نيس يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقبلها بيوم سيلعب تروا على أرضه أمام لوهافر في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة.

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