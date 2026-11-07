آرسنال يتخطى هال سيتي بصعوبة ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

عانى آرسنال حامل اللقب لتخطّي ضيفه هال سيتي 1 - 0، السبت، والابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المرحلة الـ10. ورغم سيطرته شبه الكاملة على المباراة، انتظر آرسنال حتى الدقيقة الـ72 لترجمة الأفضلية عبر قائده النرويجي مارتن أوديغارد، إثر متابعته كرة سدَّدها نونو ماويكي وردَّها الحارس اليوناني كونستانتينوس تزولاكيس. ورفع آرسنال رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة.
ولعب تزولاكيس دوراً بارزاً في التصدِّي لآرسنال طوال المباراة، لكنه لم يتمكَّن من تفادي الخسارة الثالثة للفريق في سلسلة من 9 مباريات في مختلف المسابقات لم يذق فيها طعم الفوز.
ولعب فريق ميكيل أرتيتا من دون الجناح الدولي بوكايو ساكا الذي سيغيب «لأسابيع عدة» بسبب الإصابة، وفق ما أعلن المدرب الإسباني الجمعة.
وبعد التَّوقُّف الدولي، سيخوض آرسنال مباراتين صعبتين في دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند الألماني، ثم ريال مدريد الإسباني، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) و9 ديسمبر (كانون الأول). وبين هاتين القمتين، يستضيف الفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، قبل خوض ديربي شمال لندن أمام توتنهام.
وانتهت سلسلة من 3 انتصارات متتالية لتوتنهام، بخسارته أمام مستضيفه ليدز يونايتد 0 -1 في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً. وتوقَّفت مسيرة فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي الإيجابية على ملعب «إيلاند رود»، في نتيجة بدت منطقية بالنظر إلى السيطرة الكبيرة لليدز في الشوط الثاني، وهو الشوط الذي شهد تسجيل أصحاب الأرض هدف المباراة الوحيد. لكن الفريق اللندني سيشعر بكثير من المرارة، وربما الغضب، بسبب اللقطة المثيرة للجدل التي أجبرت الفرنسي ماتيس تيل على مغادرة الملعب مصاباً في نهاية الشوط الأول. أما صاحب التدخل الخطير، جايدن بوغل، فلم يُعاقَب سوى باحتساب خطأ ضده.
واستهدف بوغل الجزء الخلفي من الكاحل الأيسر لتيل، ونجا بشكل مفاجئ من بطاقة صفراء، ثم من بطاقة حمراء أيضاً بعد مراجعة مطولة لحكم الفيديو المساعد (في إيه آر).
أما المهاجم الفرنسي فلم ينجُ من الإصابة؛ إذ بقي على أرض الملعب لبضع دقائق قبل أن يضطر إلى الخروج وهو يعرج.
وأنقذ البديل دومينيك سولانكي فريقه عندما أبعد، بفخذه ومن على خط المرمى، كرة رأسية من دومينيك كالفرت-لوين في الدقيقة الـ50، خلال شوط ثانٍ سيطر عليه ليدز إلى حدٍّ كبير.
كما تألق الحارس التشيكي أنتونين كينسكي بتصدِّيه الرائع بيده اليمنى لتسديدة طائرة من شون لونغستاف في الدقيقة الـ75، لكنه لم يتمكَّن من فعل شيء أمام التسديدة المتقنة التي سجَّل منها السويسري نواه أوكافور هدف المباراة في الدقيقة الـ79، بعد ثوانٍ فقط من دخوله إلى أرض الملعب. واكتفى نيوكاسل يونايتد بالتعادل مع مستضيفه فولهام بهدف لمثله. سجَّل للأول جايكوب مورفي في الدقيقة الـ80 وللثاني البديل البرازيلي رودريغو مونيس في الدقيقة الـ83.