«جائزة البرازيل»: فرستابن الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة

سجل ماكس فرستابن، سائق ربد بول، أسرع زمن في التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة ساو باولو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، السبت، متفوقاً على كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس الذي حصد لقب البطولة.

وسجل السائق الهولندي، الفائز باللقب أربع مرات، زمناً قدره دقيقة واحدة و11.622 ثانية، متفوقاً بفارق 0.025 ثانية على سائق مرسيدس البالغ من العمر 20 عاماً، الذي كان قد تصدر التجارب الحرة الثانية على حلبة إنترلاغوس، الجمعة.

ومن المقرر أن يبدأ فرستابن سباق الأحد من مراكز متأخرة على شبكة الانطلاق، بعد أن تلقى عقوبة بسبب تغيير المحرك، في حين يواجه لويس هاميلتون وشارل لوكلير، سائقا فيراري، أيضاً عقوبات تتضمن تراجع مركزي انطلاقهما لاستخدامهما محركات احتراق داخلي جديدة.

وبعدما احتل المركز الأول في التجارب الحرة الأولى، جاء لاندو نوريس سائق مكلارين، في المركز الثالث، السبت، بفارق 0.131 ثانية عن المتصدر، بينما احتل جورج راسل، سائق مرسيدس، المركز الرابع. وسيتلقى راسل عقوبة التراجع لخمسة مراكز عند الانطلاق، وذلك أيضاً بسبب تغيير في المحرك.

واحتل لوكلير المركز الخامس، بينما أنهى زميله هاميلتون الحصة في المركز الـ12 بعد مشاكل في المحرك. وأبلغ البريطاني البالغ من العمر 41 عاماً الفريق عبر الراديو عن اهتزازات «غريبة» في المحرك ودخان في مقصورة القيادة قبل أن يتوقف.

وأكمل لانس سترول، سائق أستون مارتن، سبع لفات فقط بسبب مشكلة يُعتقد أنها تتعلق بنظام استعادة الطاقة، ليحتل المركز الأخير.

وقبل مشاركته الأولى في سباق فورمولا 1، احتل البرازيلي رافائيل كامارا، سائق هاس، المركز الـ15، متقدماً على زميله في الفريق أوليفر بيرمان. وجاء البرازيلي الآخر غابرييل بورتوليتو، سائق أودي، في المركز العاشر.

وتقام التجارب التأهيلية، في وقت لاحق السبت، في ظل توقعات بهطول أمطار لم تصل بعد إلى الحلبة البرازيلية ذات الأجواء المميزة.